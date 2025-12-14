Horóscopo Chino: predicciones de Ludovica Squirru para hoy domingo 14 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este domingo 14 de diciembre 2025 llega con una vibración particular. Según compartió Ludovica Squirru en sus redes oficiales, hoy nos encontramos bajo la influencia del signo de la Serpiente y, específicamente, atravesados por la energía del Fuego Yin.

¿Qué significa esto para tu domingo? Que el clima astral no está para grandes explosiones ni riesgos innecesarios, sino para mirar hacia adentro y hacia el hogar según el Horóscopo Chino. Ludovica Squirru fue clara con el consejo diario para aprovechar el Ki 7 que rige la jornada.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: las actividades recomendadas para este domingo 14 de diciembre 2025

Si estabas dudando entre salir o quedarte, el Horóscopo Chino te da la respuesta. Ludovica Squirru define este día como:

Ideal para limpiar la casa: es un momento propicio para el orden, sacar lo que no sirve y renovar la energía del hogar antes de empezar la semana laboral.

Hacer servicio social: la empatía y la ayuda al otro están bien aspectadas hoy.

la empatía y la ayuda al otro están bien aspectadas hoy. El resto de las actividades: según Squirru, «no traen buena ni mala suerte». Es un día de neutralidad para lo mundano, así que mejor no forzar situaciones.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: el signo en choque este domingo 14 de diciembre 2025

Atención: el signo en «Choque». Como en todo ciclo energético, hay quienes fluyen y quienes encuentran resistencia.

El Chancho: es el signo que entra en choque este domingo. Si sos de este signo, la recomendación es mantener la calma, evitar confrontaciones y no tomar decisiones impulsivas hoy.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: los signos con luz verde hoy, domingo 14 de diciembre 2025

Los signos con «luz verde». Por otro lado, la energía de la Serpiente favorece las concordias y afinidades con los siguientes animales del zodiaco, que tendrán un día más fluido: