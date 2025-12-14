Horóscopo Chino: predicciones signo por signo para este domingo 14 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy. Si sentís que este domingo 14 de diciembre 2025 tiene una energía distinta, no es tu imaginación. El calendario chino marca una jornada regida por la Serpiente con energía Fuego Yin. ¿La traducción? Es un día de intuición afilada, ideal para mirar hacia adentro y ordenar el caos doméstico antes de que arranque el lunes.

Según las predicciones del Horóscopo Chino para la jornada, hoy es día de limpieza y servicio social. Pero, ¿cómo le pega esta vibración a tu signo en particular? Aquí, el mapa astral detallado signo por signo.

Horóscopo Chino y el signo el alerta: Chancho

Si naciste en años del Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019), atención. Hoy sos el signo en choque. La energía de la Serpiente (tu opuesto) te desafía.

El consejo: aunque tu naturaleza busca armonizar y cerrar la semana con suavidad, hoy podés sentir que el entorno te «pincha». No entres en discusiones. Mantené la calma, evitá las decisiones impulsivas y, sobre todo, no fuerces situaciones que no fluyen. Quedate en el molde.

Horóscopo Chino y los signos favorecidos: luz verde y fluidez

La Serpiente hoy es generosa con sus aliados. Si sos de estos signos, aprovechá el viento a favor para conectar y resolver.

Búfalo (Buey): día de concordia. Necesitás quietud y afecto, y hoy lo vas a conseguir. Es el momento perfecto para planificar tu semana con calma; tu mente estará ordenada y lista para la estrategia.

día de concordia. Necesitás quietud y afecto, y hoy lo vas a conseguir. Es el momento perfecto para planificar tu semana con calma; tu mente estará ordenada y lista para la estrategia. Dragón: afinidad total. El domingo favorece tu introspección. Si tenías sentimientos desordenados, hoy encontrás esa paz que te faltaba. Excelente día para escribir o crear.

afinidad total. El domingo favorece tu introspección. Si tenías sentimientos desordenados, hoy encontrás esa paz que te faltaba. Excelente día para escribir o crear. Gallo: conexión directa. El día te ayuda a ordenar emociones. Si tenés que expresar algo que necesitás de tu pareja o familia, hacelo hoy: la comunicación será clara y efectiva.

conexión directa. El día te ayuda a ordenar emociones. Si tenés que expresar algo que necesitás de tu pareja o familia, hacelo hoy: la comunicación será clara y efectiva. Caballo: armonía simple. Es un día ideal para bajar el ritmo cardíaco. La energía fluye si te enfocás en lo simple: una comida rica, una charla sin pretensiones. No te compliques.

armonía simple. Es un día ideal para bajar el ritmo cardíaco. La energía fluye si te enfocás en lo simple: una comida rica, una charla sin pretensiones. No te compliques. Cabra: protección energética. La energía te envuelve en calma. Un gesto afectivo pequeño hoy puede fortalecer mucho una unión que te importa. Dejate mimar.

Horóscopo Chino: día neutro y de gestión para el resto de los signos

Para los demás, el domingo es un lienzo de transición. Ni euforia ni drama, solo gestión emocional.

Rata: un día sensible y reparador. Escuchate más a vos misma. Si podés, evitá el ruido social y buscá un rincón de silencio.

un día sensible y reparador. Escuchate más a vos misma. Si podés, evitá el ruido social y buscá un rincón de silencio. Tigre: buen momento para soltar tensiones acumuladas. Ojo: no tomes decisiones drásticas hoy, mejor usá el día para abrirte emocionalmente con alguien de confianza.

buen momento para soltar tensiones acumuladas. Ojo: no tomes decisiones drásticas hoy, mejor usá el día para abrirte emocionalmente con alguien de confianza. Conejo: tu sensibilidad está en alza y la ternura fluye. Es un gran día para actividades creativas o artísticas que renueven tu energía interna.

tu sensibilidad está en alza y la ternura fluye. Es un gran día para actividades creativas o artísticas que renueven tu energía interna. Serpiente: ¡Es tu día! Sos la reina de la jornada. Tu intuición se manifiesta con una fuerza inusual. Si tenés una duda, la respuesta no está afuera, está en tu instinto. Escuchalo.

¡Es tu día! Sos la reina de la jornada. Tu intuición se manifiesta con una fuerza inusual. Si tenés una duda, la respuesta no está afuera, está en tu instinto. Escuchalo. Mono: fomingo introspectivo. Tu honestidad emocional hoy genera cercanía con los demás. No temas mostrarte vulnerable, eso te abrirá puertas.

fomingo introspectivo. Tu honestidad emocional hoy genera cercanía con los demás. No temas mostrarte vulnerable, eso te abrirá puertas. Perro: la comprensión fluye con naturalidad. Es un buen día para compartir con esas personas «medicina» que te hacen bien al alma. Dejá los pendientes laborales estrictamente para el lunes.

Horóscopo Chino: el dato extra para cerrar el día

Recordá que la energía Fuego Yin es como una brasa: no es una llama explosiva, sino un calor constante y profundo. Usá este domingo para quemar lo viejo (literalmente, sacá esa bolsa de ropa para donar) y dejar espacio para lo nuevo.