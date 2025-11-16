El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 21 de noviembre 2025, signo por signo 

La súper famosa astróloga y tarotista que se ganó el reconocimiento del público por sus acertadas predicciones, destaca qué nos depara el destino para las próximas jornadas y nos aconseja qué hacer para estimular la estabilidad, el éxito y la abundancia.

Además, desde su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) nos cuenta cuáles serán los días mágicos, los números y los colores de la suerte, y el mensaje de las cartas de la sabiduría.

Mhoni Vidente: horóscopo semanal del 16 al 21 de noviembre 2025

Aries

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Martes. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 03, 04 y 19 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Leo y Sagitario.

Cuídense de enemigos ocultos, es decir, de las personas que están cerca, que conviven en el día a día, y que no soportan su luz, su éxito y su buena vibra. Protéjanse siempre. Semana de mucho trabajo y algo de energías encontradas, pero todo se puede solucionar y salen adelante. Paguen deudas y sanen su economía. Sigan estudiando y preparándose; avancen paso a paso en todo lo que quieran hacer. Sorpresa importante en cuestiones de dinero: reciben el pago de una deuda o hacen una venta importante. Traten de ahorrar para formar patrimonio. Arreglan papelería. Comienzan a ver proyectos 2026 y cierran contratos para lo que queda de este año. Confíen en ustedes mismos porque están creciendo. Dinero extra. Sean honestos con ustedes mismos y arreglen cuestiones que venían arrastrando. No pequen de inocentes; no caigan en fraudes; y no le crean nada a nadie. Liderazgo. Semana de pasión pero eviten meterse con amores prohibidos.

Mensaje de las cartas: Humos y espejos. Compren un espejo para su casa. Traten de no caer en fraudes y abran bien los ojos. No se aceleren tanto y analicen todo bien. Sentir el mundo: en 2026 saldrán mucho de viaje o trabajarán en el exterior.

Cartas españolas: Regalo, sorpresa, dedicatoria o propuesta de amor verdadero. Alguien de afuera les habla por amor, trabajo o negocios.

Tauro

Carta de la semana: El Ermitaño. Día de la suerte: Lunes. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 14, 75 y 96 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Virgo y Capricornio.

Tiempos de encontrar la luz y la solución. Semana de energías encontradas, discusiones, problemas, o de tratar de resolver lo que arrastraban. No desesperen, tengan más paciencia. Sean prudentes y no hablen de más para no herir con sus palabras. Semana de mucho trabajo, estudio, exámenes y pagos. No desesperen por las situaciones que pasan y no dejan que nadie les imponga su ritmo de vida: tranquilidad, vivan a su tiempo. Momento de sumar conocimientos. Energía extra: protéjanse de enemigos. Si están en pareja: embarazo en puerta. Arreglen papeles y paguen deudas. Será una semana muy activa: tengan paciencia.

Mensaje de las cartas: Déjenlo ir y piensen bien. Dejen ir lo que no les gusta en su vida y piensen bien qué quieren para ser felices.

Cartas españolas: Viaje próximo. Semana de juntas laborales, fiestas, reuniones y días de mucho amor.

Géminis

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Jueves. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 33, 20 y 14 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Libra y Acuario.

Semana de estar arriba y pensar qué quieren para ser felices. Decídanse si se quedan o se van en todo sentido: trabajo, casa, ciudad o país. Analicen bien todo, sin prisa, y definan qué quieren para su futuro. No vuelvan con amores del pasado aunque los busquen. Piensen en grande y caminen con humildad: quítense la soberbia, el ego y la avaricia. Es momento de actuar según sus planes y deseos. Sean inteligentes a la hora de desarrollarse más económicamente. Les ofrecen dinero para hacer una compra importante: acéptenlo y acrecienten su patrimonio. Organicen su dinero y tengan disposición para ser felices. Arreglen papeles. Si están en pareja, cuidado con pleitos, enojos y celos.

Mensaje de las cartas: Raíces de abundancia y estabilidad económica. Traten de calmarse en pleitos y enojos. Esperen, analicen todo y desarróllense más económicamente.

Cartas españolas: Semana de mucho compromiso laboral y juntas de trabajo. Una mujer muy importante les ofrece una contratación: acepten. Díganle «sí» a la abundancia que viene para ustedes.

Cáncer

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Viernes. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 21, 30 y 68 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.

Tomen decisiones, enfrenten los problemas y sean felices. Deben entender que tienen que anteponer el «yo» para ser felices y estar bien. No pongan siempre a los otros antes que a ustedes. Semana de juntas laborales por cambios y reajustes. Familiares los invitan a un evento. Ya comienzan con las compras navideñas. Semana de pagar deudas. Problemas en la pareja por celos o desconfianza: recuerden dar espacio para que no se ahogue la relación. Preparen un viaje para fin de año. Arreglen su casa. Los busca gente del pasado para juntarse y celebrar, algo que les da mucha alegría. Se enteran de un embarazo en la familia. Los invitan a hacer un viaje corto: disfruten.

Mensaje de las cartas: El despertar de una nueva energía positiva. Les viene un despertar nuevo en estos días: aprovechen esa corriente de energía positiva que los llenará de alegría y buenos pensamientos. Excelente semana. Ordenen y tengan sus papeles al día.

Cartas españolas: Quítense intrigas y personas tóxicas de encima. Arreglan problemas legales.

Leo

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 01, 19 y 26 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries.

Alegría y estabilidad. Será una muy buena semana. Abren los ojos y ven qué necesitan para empezar a avanzar. Se alejan de personas complicadas. Calma: caminen y ejerciten más para tener un mejor sistema de vida y pensar más. Regalo inesperado. Propuesta laboral de proyectos nuevos. Reciben un pago que les debían. Resuelven trámites pendientes. Arreglan su casa. El único limitante en su vida son ustedes: no se pongan límites. Administren mejor su dinero y no lo presten. Prudencia: eviten comentarios hirientes.

Mensaje de las cartas: Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Traten de darle constancia, poder y determinación a su propósito y a lo que quieren en la vida para ser felices.

Cartas españolas: Ascenso laboral. Los invitan a trabajar en el exterior. Cuídense mucho de envidias y mal de ojos. No den tanta confianza.

Virgo

Carta de la semana: La Justicia. Día de la suerte: Jueves. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 01, 33 y 46 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Tauro y Capricornio.

Es el momento de tener el karma positivo en su vida. Tiempo en el que el destino, la gracia divina y la fuerza espiritual se alinean completamente para empezar a crecer. Semana de recompensas y llegada de dinero extra. Las energías y los planetas estarán alineados para que todo sea favorable: solucionan temas legales, familiares o personales. Terminen todo lo que empiecen y tomen cursos para tener un negocio o trabajo extra. Compromisos familiares. Organizan un viaje para fin de año. Si les ofrecen un nuevo trabajo, acepten. Regalos inesperados. Solucionen problemas que arrastraban de tiempo atrás y no carguen situaciones negativas.

Mensaje de las cartas: La magia de la Tierra. Conecten con la naturaleza para quitarse pesadez, problemas del pasado y malas vibras. Tengan una visión más elevada de su vida: qué quieren para poder vivir mejor.

Cartas españolas: Se enteran de la enfermedad de un familiar al que le darán su apoyo en todo sentido. Problemas laborales por culpa de chismes o intrigas: eviten salir con gente del trabajo o la escuela para no tener problemas o enfrentar malos comentarios. Aléjense de gente tóxica.

Libra

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes. Colores: Verde y Rojo. Números de la suerte: 22, 39 y 51. Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Géminis.

Momento de crecer, madurar, analizar qué quieren para ser felices y empezar a avanzar. Organicen su sueño para descansar mejor. Compren cosas para ustedes. Administren mejor su dinero y no lo presten. Reciben la propuesta de un futuro mejor trabajo: analícenla y acepten. Viene un amor nuevo y placentero. Traten de seguir aprendiendo y lean mucho. Viaje a fin de año. Deben entender que lo más importante es su fuerza espiritual. Semana de logros.

Mensaje de las cartas: Un regalo de Dios vendrá en estos días: recíbanlo con alegría. Posibilidades infinitas de ser millonarios y crecer económicamente. No confíen tanto. Reinvéntense.

Cartas españolas: La llegada de mucho dinero les dará estabilidad económica. Alguien muy importante en su vida se aleja para que ustedes puedan ser felices. Todo lo que pasa en su vida es para que estén mejor y siempre sonrían.

Escorpio

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 12, 70 y 98. Signos compatibles: Piscis, Tauro y Cáncer.

Calma que todo pasa. No se aceleren, dramaticen o sobrepiensen las cosas. Reciben regalos. Estabilidad económica y alegría. Aléjense de lo negativo y quédense con lo mejor de la vida. Aléjense de gente tóxica: lo importante es que ustedes estén felices y en paz. Semana de mucho trabajo y de arreglar papelería legal. Comunicación con gente importante en cuestiones laborales. Reciben un ofrecimiento de trabajo: acepten. Sigan estudiando y terminen todo lo que empiecen para construir bases en su vida. Protéjanse de envidias y mal de ojo; no confíen en nadie.

Mensaje de las cartas: Nuevo despertar a nuevos retos. Estos logros los llenarán de buena vibra y felicidad. Estabilidad económica. No se llenen de miedos antes de hacer las cosas.

Cartas españolas: Problemas familiares y/o con compañeros de trabajo.: traten de reconocer a la gente conflictiva y alejarse. Un regalo los llenará de alegría.

Sagitario

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Lunes. Colores: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 28, 35 y 44 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Leo y Aries.

Triunfo, determinación y crecimiento. Van por el buen camino. Preparan un viaje. Paguen deudas y terminen todos los pendientes. Juntas laborales por nuevos proyectos. Les ofrecen un negocio que será muy bueno. No rueguen amor ni amistad: busquen gente positiva y aléjense de los conflictivos o interesados. Les llega dinero extra. Arreglan su casa. Esta semana se alinean las energías para que todo les salga bien. Cuídense de amores del pasado que hablan mal de ustedes. Van por el buen camino y progresan: sean constantes y no cuenten sus logros. Administren mejor su tiempo. Cambios positivos y propuesta de amor en estos días. Manejen con cuidado y revisen sus vehículos.

Mensaje de las cartas: Expuesto y mejorado. En su trabajo les ofrecerán un proyecto nuevo que los hará estar mejor económicamente. Tal para cual: encontrarán un amor ideal para ustedes.

Cartas españolas: Semana de fiestas y reuniones. Alguien importante les ofrece un negocio: acepten.

Capricornio

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Martes. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 03, 25 y 30 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Esta semana abran los ojos y fíjense qué están haciendo para mejorar. No confíen en nada ni nadie. Semana de mucho trabajo y exámenes. Tiempo de ponerse al día con pendientes. Siguen ahorrando. Les llega dinero extra: ahorren, paguen deudas y no compren cosas que no vayan a usar. Planean un viaje. Los busca un amor del pasado: no dejen que les reclame nada ni le presten dinero; corten ese vínculo. Imaginen cosas positivas y le den tanto tiempo a los demás sino más a ustedes para estar más tranquilos. No pequen de confiados. Salgan de momentos o lugares que no son para ustedes.

Mensaje de las cartas: Más allá de lo ordinario: traten de hacer cosas diferentes en el día a día para crecer más económicamente. Tengan claro hacia dónde quieren ir y qué quieren para su futuro.

Cartas españolas: Alguien de poder y dinero llega para ofrecerles algo mejor. Negocio en puerta que los hará crecer económicamente. Sean constantes.

Acuario

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Jueves. Colores: Rojo y Negro. Números de la suerte: 08, 26 y 57. Signos compatibles: Leo, Libra y Géminis.

Semana de arreglar papeles, pagar deudas y analizar qué propósito les falta cumplir este 2025 y llevarlo a cabo. Días de mucho trabajo, de juntas laborales, de cambios positivos y de recibir recompensas que esperaban. Los buscan del exterior para hablar de negocios o progresar: acepten. Semana de pasión; de amores nuevos y entregados. Confíen en ustedes mismos: están haciendo bien las cosas. Cuídense de víboras y serpientes que los rodean; libérense del pasado que no los dejaba ser felices. Cambios positivos. Si están en pareja, cuidado con pleitos, desconfianza o traiciones. Mantengan la estabilidad económica y mental: no sobrepiensen las cosas.

Mensaje de las cartas: La máquina del tiempo no existe. No pueden volver al pasado para arreglar lo que hicieron mal. Recuerden lo malo que les pasó para no repetirlo y mejorar las situaciones. Hermosa sorpresa: un embarazo familiar los llenará de alegría.

Cartas españolas: Dinero extra; solvencia económica; progreso en todas las formas para avanzar. Conecten con la naturaleza.

Piscis

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 05, 17 y 56. Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Cáncer.

Fuerza, determinación y crecimiento. No confíen tanto en la gente. Semana de mucho trabajo; de adelantar proyectos para el 2026; de seleccionar vacaciones; de empezar a comprar regalos; y de pagar deudas. No se aceleren mucho. Los busca gente de poder para ofrecerles un trabajo mejor y mejor pago. Llega algo que esperaban con ansiedad. Ilusión nueva en cuestiones amorosas. Cualquier ritual les funcionará 10 veces más. No presten dinero; si lo prestaron, recupérenlo. Traten de ahorrar. Transformación a lo positivo: traten de verse mejor, renuévense y vístanse bien.

Mensaje de las cartas: Encuentros íntimos con amores nuevos: déjense querer. Estudien algo que les guste para relajar la mente.

Cartas españolas: Llega dinero extra: aprovechen y formen patrimonio para su futuro. Dejen celos, inseguridades y desconfianza: si no pueden sostener esa pareja, déjenla y busquen alguien mejor. Guarden su dinero.