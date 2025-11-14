Horóscopo semanal del lunes 17 al domingo 23 de noviembre 2025: las predicciones en salud, dinero y amor

Este es el horóscopo de la semana del lunes 17 al domingo 23 de noviembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Una semana marcada por energías de renovación y cambios importantes. Los astros te invitan a cerrar etapas, confiar en tus decisiones y abrirte a nuevas oportunidades, tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo semanal del lunes 17 al domingo 23 de noviembre 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana de acción y movimiento. Tu energía te impulsa a avanzar en proyectos que habías postergado. En el amor, podrías sentirte más decidido a dar un paso importante. Evitá discusiones impulsivas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El equilibrio entre lo emocional y lo material será clave. Buenas noticias en temas laborales o financieros. En el amor, la estabilidad se fortalece y alguien te demuestra su lealtad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La semana trae dinamismo y mucha comunicación. Oportunidad para resolver malentendidos o concretar acuerdos. En el amor, prestá atención a quien te busca con frecuencia: puede haber algo más.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás más calma y descanso. El estrés podría pasar factura si no bajás el ritmo. En el amor, la ternura será tu aliada; un gesto simple traerá mucha conexión emocional.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El brillo y la confianza vuelven a tu vida. Se abren puertas laborales y creativas que te motivan. En el amor, la pasión se renueva. Fin de semana ideal para disfrutar y socializar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización y la paciencia serán tus mejores herramientas. Cuidá tus palabras, especialmente en el trabajo. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer; actuá con prudencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana de armonía y decisiones acertadas. Tu capacidad para mediar y equilibrar te destacará. En el amor, llega claridad emocional; sabrás qué camino elegir.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo aumenta y atraés oportunidades. Ideal para cambios personales o iniciar algo nuevo. En el amor, las emociones estarán intensas; buscá equilibrio entre pasión y calma.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo y la expansión te acompañan. Podrías recibir una propuesta interesante o planear un viaje. En el amor, dejá fluir las emociones sin analizar tanto.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los logros empiezan a manifestarse. Tu esfuerzo reciente será reconocido. En el amor, la estabilidad domina, pero no descuides los detalles que fortalecen el vínculo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Semana inspiradora. Tu creatividad y originalidad te abrirán puertas inesperadas. En el amor, la amistad podría transformarse en algo más profundo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición será tu mejor guía. Dejá que tus emociones te orienten hacia lo correcto. En el amor, una charla sincera traerá alivio y cercanía.

