El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 24 de octubre 2025, signo por signo 

Mhoni Vidente cuenta a través del Tarot lo que se viene en las próximas jornadas y destaca cuáles serán los números mágicos, los días y los colores de la suerte.

Famosa mundialmente por sus predicciones, desde su canal oficial de YouTube, este domingo 19 de octubre, informó el mensaje de las cartas de la sabiduría y de las cartas españolas.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 24 de octubre 2025, signo por signo

Aries

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Plateado. Números de la suerte: 30, 31 y 32 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.

Es muy importante que sean conscientes al hablar, no cuenten sus cosas, sean más reservados y prudentes. No presuman sus logros porque últimamente los rodea mucha envidia. Crecen económicamente, pagan deudas, planean un viaje y se están reinventando en su interior, en paz y armonía como personas. Traen equilibrio en los sentimientos, pareja y estabilidad. Semana de juntas y presión laboral; de exámenes; y de arreglar papeles. Serán días muy ocupados en todos los sentidos en la que no se aburrirán ni tendrán tiempo para pensar cosas negativas. Usen algo de plata y colores claros para evitar envidias y chismes. Momento de crear un negocio o proyecto nuevo. Propuesta económica nueva o de cambio laboral. Deben ser conscientes de hacia dónde van y qué quieren para ser felices.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Hagan limpieza de todo: de su casa, de su persona y de su mente. Corten pensamientos negativos, saquen lo que no usen y no carguen con cosas inútiles. Rectificar y perdonar. Vale equivocarse y comprenderlo para no repetir. Quítense el ego y la soberbia. Pisen con humildad.

Cartas españolas: Cualquier cambio de trabajo o proyectos nuevos serán positivos y les darán el triunfo que esperaban. Abundancia, futuro prometedor y estabilidad económica. Les hablan por contratos en el extranjero. No caigan en fraudes ni desesperación; no compren por comprar y no acumulen tanto.

Tauro

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 09, 13 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro.

El arcángel Miguel estará sobre ustedes y los ayudará a quitarse salaciones, envidias y chismes. Si están en un divorcio, soluciónenlo rápido; lo mismo con temas legales. Les sale bien un proyecto nuevo. Cambios importantes y energías positivas para crecer económicamente. Sanen su economía, paguen deudas y no se carguen problemas ajenos. Concéntrense y presten atención a todo lo que hagan. Eviten el estrés caminando, saliendo, meditando y haciendo cosas que les gustan. Los buscan de otro trabajo por un cambio. Se les da lo que esperaban. Tengan más confianza en ustedes. Será una semana muy sensual, de amores prohibidos: ¡cuidado! Premios en juegos de azar. Cuídense de chismes y eviten problemas ajenos.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Tic Tac. El tiempo es hoy. Tienen que realizarse y esforzarse más. Crecimiento en todas las formas; no hay tiempo que perder. Está bien decir la verdad, pero no caigan en ofensas; busquen entender pero no lastimar.

Cartas españolas: Sorpresa, regalo, algo inesperado. Cambio de casa que los hará ser muy felices. No regresen con amores del pasado: no servirá de nada.

Géminis

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 05, 07 y 15 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Tiempo de crecer y estar arriba. Momento importante de tomar decisiones fundamentales. Semana de arreglar situaciones personales, profesionales y de estudios. Lo más importante es que no se tomen las cosas tan personales para no desgastarse tanto. Crecen en lo laboral. Reciben dos propuestas laborales: evalúen cuál les conviene más. No se metan en chismes en el trabajo y aléjense de personas tóxicas o negativas. Muy buena propuesta amorosa de casamiento o amor verdadero. Cuídense de personas tóxicas que no los dejan crecer, libérense de todo lo negativo del pasado y traten de renovarse. Controlen su mal carácter: a veces se descontrolan demasiado y sólo pierden ustedes. Relájense. Transformación positiva. Purifiquen su cuerpo, alma y mente: coman mejor, ejerciten, mediten y lean. Si están en pareja, cuidado con divorcios, pleitos o traiciones.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Ciclos. Cierren ciclos para nuevos y avanzar. El destino está escrito: llévenlo de la mejor manera.

Cartas españolas: Cuidado con pleitos, enojos y problemas familiares o compañeros de trabajo. Resuelven problemas legales.

Cáncer

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Miércoles 22/10. Colores: Naranja y Verde. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Sagitario.

Están en momento de brillar, de crecer, de alejar el pasado de su vida. Semana muy buena, de éxito y desarrollo laboral. Les pagan dinero que les debían de tiempo atrás. Estudien idiomas. Reuniones laborales por un proyecto nuevo. Arreglen problemas del pasado y ciérrenlos para avanzar. Duerman más y mejor, hagan ejercicio y coman mejor para estar bien. Van en la dirección correcta; crecen y avanzan paso a paso para desarrollarse. Cuidado con chismes o intrigas que los rodean en el trabajo, la escuela o la familia. No hablen nada ni tomen nada tan personal. No piensen de más.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Todo lo que hagan será oro. Traen suerte esta semana. Todo lo que hagan se convertirá en oro. No se rindan, no se depriman: si las cosas no salen, esfuércense y avancen.

Cartas españolas: Cuidado con pleitos callejeros y problemas de trabajo; el que se enoja pierde, no desesperen. Aléjense de personas que saben que les mienten; no les sigan el juego.

Leo

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 02, 41 y 77. Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Estabilidad y crecimiento. Ahorren y formen patrimonio; no gasten por gastar. No piensen cosas tan tóxicas que evitan su desarrollo. Semana de mucho trabajo; tiempo de crecer laboralmente, de pedir ascenso o aumento y de realizarse más, de tener negocio propio y de desarrollarse en todo su potencial. Sean conscientes de lo que gastan o invierten: no caigan en fraudes o falsas promesas. Evolución, poder de convencimiento, liderazgo natural. El único limitante en su vida es su mente: no se saboteen. Sean prudentes al hablar y constantes en sus actividades. Si están en pareja, no peleen tanto y eviten los celos. Momento de madurez, de formar un hogar y una familia.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Compren algo de oro o plata para estimular sus energías. Bendecida semana en todo lo que hagan. Imaginen cómo se verán en el futuro para poder realizarlo.

Cartas españolas: Recibirán un llamado o mensaje por una contratación importante. Celos, inseguridad en el amor. Hagan ejercicio.

Virgo

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 18, 19 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Tauro y Capricornio.

Momentos de pisar claro y firme; de empezar a avanzar; de quitarse pensamientos tóxicos, personas que los dañan y pensamientos tóxicos. El amor y la amistad se dan, no se compran; momento de estar sólo con personas compatibles que los ayuden en las buenas y en las malas. Se reinventan y crecen económicamente; reuniones laborales; venta importante. Les llega dinero. Controlen sus finanzas. Sigan estudiando. Eviten ideas falsas: manténganse ocupados. Sean profesionales en todo lo que hacen. Cuidado con las traiciones en negocios y trabajo. Tiempo de salir adelante y alcanzar logros, pero no lo cuenten, sean más discretos. Momento de realización y de actuar de acuerdo a planes. Renuévense e inviertan en ustedes. No se alejen tanto de su familia. Arreglen su casa.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Aquí y Ahora. Vivan el aquí y ahora; idealicen el futuro pero no el pasado. Traten de alejarse de personas problemáticas.

Cartas españolas: Cuidado con chismes, intrigas y charlas falsas. Si estaban tristes por la enfermedad de un familiar o problemas de alguien querido, se resuelve. Caminen temprano al sol para tener mejores energías.

Libra

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Viernes 24/10. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 12, 16 y 28. Signos compatibles:Géminis, Tauro y Acuario.

Momento de crecer, no se caigan. No se empeñen en proyectos que saben que no se darán para no caer en incumplimientos. Díganle sí a lo que sí pueden cumplir. Semana de muchas alegrías y sorpresas que esperaban. Paguen deudas y sanen su economía. No arrastren problemas del pasado: arreglen esas situaciones. Acondicionen su hogar. Eventos sociales. Planean un viaje, no todo es trabajo. Crecimiento extra en lo laboral. Estudien y preparen sus exámenes. No se metan en chismes ajenos. Hagan un inventario de o bueno y de lo malo que han hecho para que los ayude a crecer más. No carguen con problemas de sus exparejas.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: No es para ti. Hay situaciones, lugares, personas o trabajos que no son para ustedes. Compréndanlo y cambien para progresar. Tiempo de marcharse; y de tomar decisión.

Cartas españolas: Cuidado con deudas, préstamos y trámites. Alguien del exterior o de otra empresa los invita a trabajar con ellos.

Escorpio

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Amarillo y Negro. Números de la suerte: 06, 14 y 17. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Abundancia y estabilidad. Nuevos crecimientos y proyectos. Se aliviaron de problemas que arrastraban. Encuentran el amor verdadero. Viaje rápido. Tiempo de crecer, estar mejor económicamente y desarrollarse en lo laboral. No crean chismes. Controlen su energía sexual para evitar traiciones y engaños. Tampoco caigan en tener muchas amistades para evitar problemas. Ingreso extra, proyecto nuevo. Decisiones importantes que los harán crecer; es importante que tengan una base, dinero ahorrado y que se protejan de malas vibras. Convivan con ustedes mismos.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Poder superior. Tendrán un poder superior en cuestiones de energía, convencimiento, para cerra negocios o contratos. Encrucijada de dos amores: decidan por el que los haga reír más para tener más estabilidad y felicidad.

Cartas españolas: Arreglen temas legales. Alguien de poder les habla por proyectos nuevos o les da una buena sorpresa en estos días.

Sagitario

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Rosa fuerte y Amarillo. Números de la suerte: 11, 29 y 34. Signos compatibles: Leo, Géminis y Aries.

Estabilidad y crecimiento; van por la dirección correcta. Semana intensa, de mucho trabajo; auditoría y cierre de contratos: estarán muy pendientes de esto. Controlen su mal carácter y eviten ser tan explosivos; piensen claro y no se dejen llevar por situaciones negativas. Esta semana es sumamente importante que retomen el ejercicio y comer mejor. Suerte en juegos de azar. Semana de proyectos nuevos y despertar en negocios que se concretarán. Cuídense de chismes de ex o amistad. Estabilidad amorosa y embarazo en puerta. Traten de salir con una persona a la vez y no prometan lo que no pueden cumplir.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Respiren. Cuando se sientan agobiados, respiren. Traten de estar más tranquilos. Sean más sabios al contestar, no se apresuren. Cuidado con lo que firman, préstamos o fraudes.

Cartas españolas: Semana sexualmente intensa de amores. Semana de reuniones, juntas y de sentirse alegres. El dinero llega a manos llenas.

Capricornio

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Martes 21/10. Colores: Rojo y Blanco. Números de la suerte: 10, 30 y 35. Signos compatibles: Libra, Tauro y Virgo.

Dinero rápido y fácil. Cuídense de enemigos ocultos: la gente que está cerca suyo que no quiere que ustedes progresen. Protéjanse. Invoquen al arcángel Miguel para que los ayude a cortar las malas vibras. Negocios, dinero extra por juegos de azar. Cuídense de chismes o intrigas de personas del pasado que ya no les hablan. Reflexionen sobre su vida para avanzar. Transmutación de lo negativo a lo positivo que los ayudará a crecer. Compra importante. Estudien y concéntrense en su carrera y conocimiento. No tengan miedo al qué dirán; enfrenten retos y sigan adelante.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Dar y recibir. Momentos de dar y recibir para tener estabilidad. Reinvéntense totalmente, cambien su look, cambien su mentalidad y sean más positivos porque están logrando lo que desean. Maduren.

Cartas españolas: Poder, determinación y crecimiento. Están hechos para ser líderes. Reuniones, fiestas y compromisos importantes. Organizan un viaje.

Acuario

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Jueves 23/10. Colores: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 04, 23 y 38. Signos compatibles: Virgo, Libra y Géminis.

Pidan que se les dará. Tomaron decisiones, avanzan y están siendo más claros con lo que quieren para su vida. Dinero extra. Se reinventan, aprovechen esta buena racha y esta alineación cósmica. Desarróllense más en lo laboral; traten de entender que están en tiempos de crecer más económicamente. No tengan miedo ni desesperen: todo llega en su momento. Prosperidad en todas las formas; pidan ascenso o aumento. Múdense a una casa donde se sientan mejor. Sonrían más. Dinero extra. Caminen, bailen, salgan y diviértanse. No sean tan exagerados o dramáticos y no sobrepiensen las cosas. Oportunidades nuevas en lo laboral. Sigan estudiando. Si están en pareja, cuidado con traiciones, pleitos o divorcios. Calma.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: El pensador. Es tiempo de pensar 2 o 3 veces lo que van a hacer y qué decisiones tomarán. Todo con calma. Almas gemelas: ya van a encontrar a la persona ideal. Conecten con la naturaleza.

Cartas españolas: Desconfíen de todos y de todo. Se enteran de un embarazo o nacimiento que les dará mucha alegría.

Piscis

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Lunes 20/10. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 08, 20 y 74. Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries.

Poder, determinación y crecimiento. Es tiempo de tomar decisiones, de ser claros y de saber que están haciendo bien las cosas. Es tiempo de tener un negocio extra y de hacer crecer su economía. Es el tiempo de «Yo primero» y no de ayudar tanto. Gran semana: todo se dará bien, sin tantas complicaciones ni problemas. No hablen sobre lo que les cuentan y no se metan en chismes. No caigan en fraudes o gastos excesivos. Arreglen su casa. Desarróllense más en lo laboral. Les viene una oportunidad increíble de trabajo en el exterior: acepten. Propuesta de amor verdadero, estabilidad o matrimonio. Quítense traumas o complejos del pasado, déjenlos atrás, hagan un aquí y ahora prometedor para tener un futuro mejor.

Mensaje de las cartas de la sabiduría: Toquen madera. Cada vez que tengan un mal presentimiento, una idea negativa, toquen madera y sáquense esa energía. Recen y corten lo negativo. Proyecto nuevo de hogar que los ayudará a crecer más.

Cartas españolas: Suerte segura, estabilidad económica y crecimiento. Inviertan bien y seguro. No caigan en chismes.