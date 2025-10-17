ESCUCHÁ RN RADIO
Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del viernes 17 al domingo 19 de octubre 2025

Mhoni Vidente detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre 2025. Los detalles en esta nota.

Mhoni Vidente adelantó sus predicciones y detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco durante el tercer fin de semana de octubre 2025. En concreto, la reconocida astróloga adelantó qué se espera entre el viernes 17 y el domingo 19. Los detalles en esta nota.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el tercer fin de semana de octubre 2025

Aries: semana ideal para reconciliarse con el pasado y retomar el estudio del inglés. Se destaca la suerte en el amor y en juegos de azar; usar rojo atraerá energías positivas y posibles mejoras laborales. Evitá el estrés y cuidá tu digestión.

Tauro: se avecina una fiesta importante y la posibilidad de un nuevo amor más joven. Es tiempo de revisar tu rumbo profesional y buscar un trabajo mejor. Ayudás a tu familia, pero cuidá tus finanzas y seguí estudiando para asegurar tu futuro.

Géminis: la honestidad será clave en el amor; evitá las contradicciones y enfocá tus decisiones. Te esperan viajes, reencuentros y buena suerte económica. Aprovechá tu talento para los negocios y las relaciones públicas.

Cáncer: la generosidad te traerá recompensas, pero cuidate del exceso de confianza y los chismes. Se abren oportunidades laborales importantes y mejoras económicas. En el amor, cautivás, pero debés evitar relaciones complicadas.

Leo: tiempo de transformación: cambio de look, nueva dieta y limpieza energética. Alejate de personas negativas y organizá tus tiempos entre tantas reuniones. La pasión y el carisma te acompañan, potenciados por el color rojo.

Virgo: momento de sanar heridas emocionales y renovar energías en el hogar. Tendrás buena suerte, visitas familiares y posibles ganancias en juegos de azar. Aunque te sientas cansado, disfrutá del ocio y evitá el exceso de preocupaciones.

Libra: evitá conflictos laborales y disfrutá de tus días de cumpleaños. Llegan regalos, viajes y reencuentros amorosos. El día 17 será especialmente afortunado; el blanco será tu color protector.

Escorpio: surgen dudas sentimentales, pero es momento de limpieza energética y renovación emocional. Nuevos amores compatibles, celebraciones y viajes se acercan. Atendé tu salud renal y usá sándalo para equilibrarte.

Sagitario: energías pesadas en el trabajo; protegé tu aura con símbolos de fe. Es momento de concentrarte en tus estudios y dejar atrás amores del pasado. El ejercicio y las nuevas amistades te ayudarán a renovar el ánimo.

Capricornio: organízate con tus finanzas y aceptá oportunidades laborales o de negocio extra. La familia te dará alegría y el amor será compatible con Aries o Virgo. Renová tu guardarropa y cuidá tu descanso.

Acuario: semana intensa y productiva: tu disciplina te abrirá puertas laborales. Llegan ingresos extra y planes de viaje familiar que renovarán tu energía. Ordenar tu entorno traerá equilibrio y suerte; tus colores favorables son blanco y azul.

Piscis: energías cálidas y reencuentros familiares te rodean. Habrá suerte en el azar, pero se recomienda prudencia con el dinero. Posible conexión amorosa con Escorpión o Géminis y la llegada de una mascota que traerá armonía y bienestar espiritual.

