El mejor lugar para poner un frasco con monedas y atraer riqueza, según el Feng Shui
Según el Feng Shui, colocar un frasco con monedas puede ayudarte a atraer riqueza y prosperidad si lo ubicás en los lugares adecuados del hogar o la oficina. La energía del dinero se activa con la intención, pero también con la correcta orientación y ubicación.
Dónde poner un frasco con monedas para atraer riqueza, según el Feng Shui
- Rincón de la riqueza (sureste del hogar o ambiente)
El área del sureste representa la abundancia y prosperidad en el mapa Bagua del Feng Shui. Ubicar ahí el frasco con monedas activa la energía del dinero. Podés ayudarte con una brújula para identificar este sector.
- Entrada principal (pero no frente a la puerta)
Cerca de la entrada principal, en una mesita lateral o estantería, atrae oportunidades económicas al hogar. Evitá colocarlo justo enfrente de la puerta para que no «se escape» la energía.
- Zona de trabajo o escritorio
Si tenés un emprendimiento o trabajás desde casa, poner el frasco en tu escritorio o en la zona donde hacés tus tareas laborales puede activar la prosperidad profesional.
- Alacena o cocina (zona de provisión)
La cocina simboliza el sustento diario. Ubicar el frasco con monedas en una alacena o estante alto activa la energía de nunca faltar comida ni recursos.
Cómo preparar el frasco correctamente
- Usá un frasco de vidrio transparente con tapa.
- Colocá monedas doradas o plateadas (pueden ser monedas comunes, chinas o de chocolate dorado).
- Podés sumar un papel con tu intención escrita, como: “La riqueza fluye hacia mí con facilidad”.
- También se puede incluir arroz, lentejas o laurel, que simbolizan abundancia.
- Mantenelo limpio y en buen estado: si se rompe o junta polvo, renovalo.
Este tipo de ritual es simple pero si lo hacés con convicción y constancia puede traer resultados. El Feng Shui no es magia, sino una forma de armonizar el entorno para acompañar tus objetivos.
