El mejor lugar para poner un frasco con monedas y atraer riqueza, según el Feng Shui 

Según el Feng Shui, colocar un frasco con monedas puede ayudarte a atraer riqueza y prosperidad si lo ubicás en los lugares adecuados del hogar o la oficina. La energía del dinero se activa con la intención, pero también con la correcta orientación y ubicación.

Dónde poner un frasco con monedas para atraer riqueza, según el Feng Shui

Rincón de la riqueza (sureste del hogar o ambiente)

El área del sureste representa la abundancia y prosperidad en el mapa Bagua del Feng Shui. Ubicar ahí el frasco con monedas activa la energía del dinero. Podés ayudarte con una brújula para identificar este sector. Entrada principal (pero no frente a la puerta)

Cerca de la entrada principal, en una mesita lateral o estantería, atrae oportunidades económicas al hogar. Evitá colocarlo justo enfrente de la puerta para que no «se escape» la energía. Zona de trabajo o escritorio

Si tenés un emprendimiento o trabajás desde casa, poner el frasco en tu escritorio o en la zona donde hacés tus tareas laborales puede activar la prosperidad profesional. Alacena o cocina (zona de provisión)

La cocina simboliza el sustento diario. Ubicar el frasco con monedas en una alacena o estante alto activa la energía de nunca faltar comida ni recursos.

Cómo preparar el frasco correctamente

Usá un frasco de vidrio transparente con tapa.

con tapa. Colocá monedas doradas o plateadas (pueden ser monedas comunes, chinas o de chocolate dorado).

(pueden ser monedas comunes, chinas o de chocolate dorado). Podés sumar un papel con tu intención escrita , como: “La riqueza fluye hacia mí con facilidad”.

, como: “La riqueza fluye hacia mí con facilidad”. También se puede incluir arroz, lentejas o laurel , que simbolizan abundancia.

, que simbolizan abundancia. Mantenelo limpio y en buen estado: si se rompe o junta polvo, renovalo.

Este tipo de ritual es simple pero si lo hacés con convicción y constancia puede traer resultados. El Feng Shui no es magia, sino una forma de armonizar el entorno para acompañar tus objetivos.