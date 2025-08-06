ESCUCHÁ RN RADIO
El mejor lugar para poner un frasco con monedas y atraer riqueza, según el Feng Shui 

Si tenés un emprendimiento o trabajás desde casa, poner el frasco en tu escritorio o en la zona donde hacés tus tareas laborales puede activar la prosperidad profesional.

Frasco con monedas.

Según el Feng Shui, colocar un frasco con monedas puede ayudarte a atraer riqueza y prosperidad si lo ubicás en los lugares adecuados del hogar o la oficina. La energía del dinero se activa con la intención, pero también con la correcta orientación y ubicación.

Dónde poner un frasco con monedas para atraer riqueza, según el Feng Shui

  1. Rincón de la riqueza (sureste del hogar o ambiente)
    El área del sureste representa la abundancia y prosperidad en el mapa Bagua del Feng Shui. Ubicar ahí el frasco con monedas activa la energía del dinero. Podés ayudarte con una brújula para identificar este sector.
  2. Entrada principal (pero no frente a la puerta)
    Cerca de la entrada principal, en una mesita lateral o estantería, atrae oportunidades económicas al hogar. Evitá colocarlo justo enfrente de la puerta para que no «se escape» la energía.
  3. Zona de trabajo o escritorio
    Si tenés un emprendimiento o trabajás desde casa, poner el frasco en tu escritorio o en la zona donde hacés tus tareas laborales puede activar la prosperidad profesional.
  4. Alacena o cocina (zona de provisión)
    La cocina simboliza el sustento diario. Ubicar el frasco con monedas en una alacena o estante alto activa la energía de nunca faltar comida ni recursos.

Cómo preparar el frasco correctamente

  • Usá un frasco de vidrio transparente con tapa.
  • Colocá monedas doradas o plateadas (pueden ser monedas comunes, chinas o de chocolate dorado).
  • Podés sumar un papel con tu intención escrita, como: “La riqueza fluye hacia mí con facilidad”.
  • También se puede incluir arroz, lentejas o laurel, que simbolizan abundancia.
  • Mantenelo limpio y en buen estado: si se rompe o junta polvo, renovalo.

Este tipo de ritual es simple pero si lo hacés con convicción y constancia puede traer resultados. El Feng Shui no es magia, sino una forma de armonizar el entorno para acompañar tus objetivos.


