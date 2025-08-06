Cómo hacer el pan de San Cayetano este 7 de agosto para que no falte trabajo ni comida
Hacer el pan de San Cayetano para que nunca te falte la comida ni el trabajo es una tradición de largos años. Te contamos el paso a paso de la simple receta para hacerlo este jueves.
Cada 7 de agosto, miles de fieles en Argentina honran a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, con una tradición que se mantiene viva en hogares y parroquias: la preparación del pan de San Cayetano, un gesto cargado de fe para pedir por la abundancia y la estabilidad laboral.
Para que no falte trabajo ni comida: ¿Cómo hacer el pan de San Cayetano este 7 de agosto 2025?
La receta es sencilla y forma parte del legado de muchas familias. Así lo recuerda doña Elba, quien transmitió este ritual con sus propias manos: “Ponés la harina en la mesa, hacés un hoyito y ahí le echás la sal. Disolvés la sal, agregás manteca y azúcar de a poquito. Después sumás el agua tibia y la levadura ya disuelta. Amasás bien, dejás descansar, armás bollitos, los dejás levar y los cocinás”.
Receta del pan de San Cayetano
Ingredientes:
- 1 kg de harina 000
- 600 cc de agua tibia
- 50 g de levadura fresca
- 50 g de manteca (o 1 pocillo de aceite)
- 20 g de sal
- 1 cucharada de azúcar
Preparación:
- Formar una corona con la harina sobre la mesa. Colocar la sal en el borde.
- En el centro, incorporar la manteca, el azúcar y el agua tibia con la levadura disuelta.
- Amasar hasta lograr una masa suave y homogénea.
- Dejar reposar tapada hasta que duplique su volumen.
- Formar bollitos, dejarlos levar nuevamente y luego hornear a temperatura media hasta que estén dorados.
Versión dulce:
Si se desea, se puede agregar uno o dos huevos a la masa y, tras el primer levado, incorporar pasas de uva, nueces o frutas secas antes de hornear.
El significado del pan
Este pan no solo se comparte en familia o se entrega como ofrenda, sino que simboliza el pedido a San Cayetano para que nunca falte el alimento ni el trabajo en el hogar. Es común que durante el día se reparta entre vecinos, se lleve a misa o se conserve en casa como protección.
Oración a San Cayetano
Junto a la preparación del pan, muchos acompañan la jornada con una plegaria:
San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano, trabajo te pido.
Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.
Amén.
