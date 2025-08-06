Cómo hacer el pan de San Cayetano este 7 de agosto para que no falte trabajo ni comida

Cada 7 de agosto, miles de fieles en Argentina honran a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, con una tradición que se mantiene viva en hogares y parroquias: la preparación del pan de San Cayetano, un gesto cargado de fe para pedir por la abundancia y la estabilidad laboral.

Para que no falte trabajo ni comida: ¿Cómo hacer el pan de San Cayetano este 7 de agosto 2025?

La receta es sencilla y forma parte del legado de muchas familias. Así lo recuerda doña Elba, quien transmitió este ritual con sus propias manos: “Ponés la harina en la mesa, hacés un hoyito y ahí le echás la sal. Disolvés la sal, agregás manteca y azúcar de a poquito. Después sumás el agua tibia y la levadura ya disuelta. Amasás bien, dejás descansar, armás bollitos, los dejás levar y los cocinás”.

Receta del pan de San Cayetano

Ingredientes:

1 kg de harina 000

600 cc de agua tibia

50 g de levadura fresca

50 g de manteca (o 1 pocillo de aceite)

20 g de sal

1 cucharada de azúcar

Preparación:

Formar una corona con la harina sobre la mesa. Colocar la sal en el borde. En el centro, incorporar la manteca, el azúcar y el agua tibia con la levadura disuelta. Amasar hasta lograr una masa suave y homogénea. Dejar reposar tapada hasta que duplique su volumen. Formar bollitos, dejarlos levar nuevamente y luego hornear a temperatura media hasta que estén dorados.

Versión dulce:

Si se desea, se puede agregar uno o dos huevos a la masa y, tras el primer levado, incorporar pasas de uva, nueces o frutas secas antes de hornear.

El significado del pan

Este pan no solo se comparte en familia o se entrega como ofrenda, sino que simboliza el pedido a San Cayetano para que nunca falte el alimento ni el trabajo en el hogar. Es común que durante el día se reparta entre vecinos, se lleve a misa o se conserve en casa como protección.

Oración a San Cayetano

Junto a la preparación del pan, muchos acompañan la jornada con una plegaria:

San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano, trabajo te pido.

Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

Amén.