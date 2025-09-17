Equinoccio de primavera: qué significa y cómo influye en nuestra vida, rituales para recibirlo

El 22 de septiembre marca el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur. El fenómeno, cargado de simbolismo y energía renovadora, despierta interés tanto en la ciencia como en la astrología.

Con la llegada del equinoccio de primavera, la Tierra se ubica en un punto en el que el Sol ilumina de manera casi exacta ambos hemisferios. Esto genera que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. A partir de este momento, en el hemisferio sur comienzan a alargarse los días y a acortarse las noches, lo que anuncia el cambio de estación.

Equinoccio de primavera: el día en que todo se renueva

El término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Este evento ocurre dos veces al año —en marzo y en septiembre— y marca el paso de las estaciones. En septiembre, se da el inicio de la primavera en el sur y del otoño en el hemisferio norte.

Tradiciones y simbolismo

Diversas culturas antiguas celebraban el equinoccio como un tiempo de renovación, fertilidad y equilibrio. Para los pueblos originarios, era una fecha clave en el calendario agrícola, ya que señalaba el momento ideal para sembrar. En la actualidad, muchas personas lo viven como una oportunidad de “reinicio” energético y espiritual, asociado con la apertura, el florecimiento y los nuevos comienzos.

Astrología y energía personal

En el plano astrológico, el equinoccio de primavera se vincula con la entrada del Sol en Libra, signo que representa el equilibrio, la armonía y las relaciones. Se considera un período ideal para cerrar ciclos, tomar decisiones conscientes y abrirse a proyectos con una energía más vital y expansiva.

Cómo aprovechar este momento

Renovar los espacios : hacer limpieza y reorganizar la casa para que fluya la energía.

: hacer limpieza y reorganizar la casa para que fluya la energía. Conectar con la naturaleza : salir al aire libre, sembrar o simplemente disfrutar del florecimiento.

: salir al aire libre, sembrar o simplemente disfrutar del florecimiento. Intenciones claras : escribir deseos o metas para los próximos meses.

: escribir deseos o metas para los próximos meses. Prácticas de equilibrio: meditación, yoga o actividades que ayuden a armonizar cuerpo y mente.

El equinoccio de primavera no es solo un fenómeno astronómico: también es una invitación a alinearse con la naturaleza, dejar atrás lo viejo y abrirse a lo nuevo, celebrando la llegada de la estación más colorida del año.