Horóscopo de hoy miércoles 17 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Importantes acuerdos y reuniones. Posibilidad de realizar viajes por motivos profesionales, donde podrás conocer nuevos lugares. Amor: La temporada vendrá llena de amor o de amores, porque ninguno te dejará la huella suficiente como para ser el definitivo. Riqueza: Podrás realizar inversiones a lo grande y con opulencia, pues las circunstancias son las más indicadas y están a tu favor. Bienestar: Una buena actitud puede resolver los problemas de pareja, siempre que no involucres a la otra persona en tus problemas más personales.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Día excelente para llevar a cabo planes de viaje. No hay nubes en el horizonte y te aguarda una sorpresa al llegar a tu destino. Amor: Abre tu corazón y permite que otros estén cerca. Comparte tus pensamientos y sentimientos más profundos con tu entorno. Riqueza: En tu trabajo propondrás proyectos, pero tendrás que entrarles en serio y dedicarles mucho tiempo para que valgan la pena. Bienestar: Estudia la posibilidad de integrarte a grupos de marchas o caminatas, o tal vez a algún grupo para practicar un deporte definido, te hará bien.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Vientos de cambio empiezan a soplar en tu vida. Deja ir a los elementos emocionales que ahogan tu existencia y la retardan. Amor: Un pequeño drama íntimo alterará tu mundo. Tal vez tu pareja se enfade por algo, o alguien practique chantaje emocional. Riqueza: Mereces el reconocimiento de superiores y compañeros de trabajo. Continúa con el trabajo duro, y poniendo siempre la creatividad al servicio de tu causa. Bienestar: Atiende las necesidades de los tuyos y las tuyas serán atendidas. Si defines bien qué buscas, lo hallarás. Tu enemigo puede ser la ambición.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña, te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. Amor: Procura compartir todos tus gustos y tendencias con tu pareja. Aprende a hacerla partícipe de cada aspecto de tu vida. Riqueza: No es lo más difícil alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Deberás poner todo de ti si pretendes ser el mejor. Bienestar: Nunca terminarás de conocer realmente a aquellas personas que te rodean, ni siquiera a aquellos más cercanos. Debes ser cuidadoso con tus confidencias.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás prestar especial atención a tu salud, y si sufres alguna dolencia, será oportuno encontrar la solución. Amor: Nada podrá alejarte de tus convicciones. Una persona de tu familia piensa como tú, pero tu pareja tendrá una opinión diferente. Riqueza: Los asuntos monetarios se complican más de lo debido. Trata de cuidar tu dinero porque se avecinan tiempos difíciles. Bienestar: Una de las cualidades a desarrollar en ti es la constancia y la perseverancia, herramientas muy necesarias para lograr el éxito. Date el tiempo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Recibirás noticias inesperadas de alguien. Posible variación en tu rutina social, pero siempre privilegiando a tus allegados. Amor: Será uno de los mejores días del mes, sobre todo en lo que a las cuestiones del corazón se refiere. Aprovecha para divertirte. Riqueza: Asegúrate que tu viaje tiene un aspecto práctico o profesional, lo que te permitirá prosperar o conocer gente importante. Bienestar: Hay que tomar ciertas decisiones importantes sobre tu futuro profesional Esos problemas no deben apresurarse y hay que darles tiempo de reflexión.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Impresionará lo eficiente que serás a la hora de resolver inconvenientes durante la jornada. Sácale el mayor provecho posible. Amor: Aprovecha para pasar un momento de tranquilidad con tu pareja y compartir algo de tranquilidad. Disfruta la velada. Riqueza: Lograrás salir airoso de lo que parecía una tragedia laboral. Tendrás la oportunidad de mostrar cuánto vales. Bienestar: No todo lo importante en la vida está relacionado con lo material o tangible. Procura no descuidar tus sentimientos o emociones también.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy tendrás la oportunidad de lucirte frente a un grupo, te ganarás la confianza de alguien que es muy importante en el ámbito laboral. Amor: Podrías sentirte indeciso respecto a un compromiso social. Haz el esfuerzo para que tu humor cambie a tiempo para la invitación. Riqueza: Tus gastos deben limitarse al mínimo, ya que vienen épocas en donde los ingresos no serán los esperados. Ahorra con visión de futuro. Bienestar: Cualquiera que sea tu profesión, lo más importante es la visión práctica de los asuntos que tienes entre manos, para una acción positiva.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberás dejar de lado las preocupaciones y buscar una ocasión para disfrutar de la vida. Organizarás un viaje junto a amigos. Amor: El compromiso es sagrado para ti. Si alguien querido faltó a su palabra, intenta saber por qué. Estarás muy unido a tu pareja. Riqueza: El esfuerzo aplicado al trabajo creativo recibirá buenas recompensas. No es momento para jugar, especular ni asumir riesgos. Bienestar: Si te niegas a afrontar los problemas te privas de un verdadero tesoro de conocimiento, sabiduría y madurez que está esperando a ser excavado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tus sueños románticos tendrán que esperar, a menos que resuelvas tu actual crisis financiera. No podrás evitar el cansancio. Amor: Las relaciones íntimas con tu pareja se verán favorecidas probablemente con una especial vitalidad y energía sin límites. Riqueza: La disciplina y trabajo riguroso darán frutos, especialmente si te dedicas al arte, el espectáculo o trabajas con niños. Bienestar: Has estado algo deprimido recientemente, debes hacer lo posible para sentirte mejor. Eleva tu moral y si quieres pintar la ciudad de rojo, píntala.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás molesto y manifestarás inseguridad. Amor: Un miembro viejo de la familia está en problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona. Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas. Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.