Este 11 de noviembre se abre un portal energético: Rituales para aprovecharlo

Durante la madrugada y todo el sábado 11 de noviembre, seremos testigos de la apertura de un importante portal energético que nos habilita a aprovechar al máximo sus beneficios, canalizando hacia los objetivos que tenemos por delante.

Por eso, para ese día, se recomienda la realización de algunos rituales que permitan destrabar los asuntos que consideramos estacados… desde un proyecto que no avanza hasta un trabajo que no se da, o una pareja que no llega.

Es que este portal nos habilita a transmutar toda la energía que ya no nos sirve, dejando en manos del universo los pasos a seguir para avanzar de manera satisfactoria. Porque, a veces, cuando las cosas no salen es porque hay algo mejor esperando.

Es importante no querer mantener bajo control todo lo que sucede, sino permitirse avanzar hacia el futuro, que siempre tiene sorpresas en nuestro favor.

Se sabe que el universo siempre responde: por sí, si tienen que ser las cosas; por no, en caso de que no tengan que serlo; o más tarde, y es decir que por ahora hay que esperar.

Cómo hacer un ritual para atraer buena energía con el portal del 11 de noviembre

Para aprovechar la energía a pleno del portal del sábado 11 de noviembre, es recomendable iniciar con una larga y profunda meditación, que te conecte con tus deseos más profundos. Siempre pueden encontrarse buenas opciones en las plataformas de música, que te guiarán y ayudarán cuando la cabeza está muy revolucionada.

Una vez relajada, se debe visualizar todo aquello que está trabado en tu vida solucionándose de la mejor manera, cumpliendo los objetivos deseados. Luego, en voz alta, asegurále al universo que conseguiste ese objetivo, y asegurálo las veces que sientas que es necesario, en tiempo presente.

Cada vez que hagas mención a ese deseo por concretar, tenés que conectar con la emoción que te generaría ese éxito al saber que lo conseguiste.

Finalmente, concluí este ejercicio agradeciendo al universo tres veces y quedate unos minutos extra en silencio mientras disfrutás la sensación de haber resuelto esa situación que estaba trabada.

Posteriormente, podés hervir dos ramitas de romero durante cinco minutos en medio litro de agua, para disipar las energías negativas del ambiente y promover la sensación de limpieza y renovación espiritual que necesitas en esta nueva etapa que comienza.

También podés bañarte con esa agua de romero, una vez que esté tibia: al terminar con tu ducha habitual, te tirás el agua con romero encima y no te enjuagás. Visualizá, a la par, que el agua se lleva todo el cansancio, la frustración y los problemas, repitiendo gracias tres veces.