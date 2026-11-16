Golpe de fortuna y propuestas de casamiento: las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 22 de noviembre

La tercera semana de noviembre arranca con un sacudón energético que promete destrabar proyectos económicos y redefinir el mapa sentimental de todo el zodíaco. Lejos de la rutina, los astros empujan a tomar decisiones determinantes entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre de 2026.

Según las revelaciones de la astróloga Mhoni Vidente, los próximos días estarán marcados por ingresos inesperados, ventas lucrativas, valijas listas para viajar y hasta compromisos formales, aunque varios signos deberán blindarse contra el regreso de exparejas y los chismes del entorno.

Abundancia, viajes y alertas del pasado: de Aries a Cáncer

Aries (La Rueda de la Fortuna): Semana de crecimiento y decisiones clave para retomar el camino al éxito. Llega dinero extra , una propuesta laboral y una oportunidad de amor nuevo. No tengas miedo de dar el salto.



Semana de crecimiento y decisiones clave para retomar el camino al éxito. Llega , una propuesta laboral y una oportunidad de amor nuevo. No tengas miedo de dar el salto. Tauro (El Sol): Vas a brillar en lo económico con mucho trabajo y soluciones concretas. Estás armando valijas para unas vacaciones muy divertidas, pero controlá tu carácter y sumá disciplina. Alerta: cuidado con los amores del pasado y prestá atención a tu salud.



Vas a brillar en lo económico con mucho trabajo y soluciones concretas. Estás armando valijas para unas vacaciones muy divertidas, pero controlá tu carácter y sumá disciplina. cuidado con los amores del pasado y prestá atención a tu salud. Géminis: Estás hecho para triunfar, pero tenés que creértela y barrer con los pensamientos negativos. Recibirás un regalo que te llenará de alegría y dos golpes de suerte que impulsan tu abundancia. Cuidate del mal de ojo, conectá con tu lado espiritual y dejá atrás a ese amor del pasado que vuelve a buscarte. Compatibilidad: Sagitario, Aries y Libra.



Estás hecho para triunfar, pero tenés que creértela y barrer con los pensamientos negativos. Recibirás un regalo que te llenará de alegría y que impulsan tu abundancia. Cuidate del mal de ojo, conectá con tu lado espiritual y dejá atrás a ese amor del pasado que vuelve a buscarte. Compatibilidad: Sagitario, Aries y Libra. Cáncer (El Carruaje): No te detengas; arrancás una etapa de éxito y crecimiento laboral. Llega un amor muy entregado a tu vida, pero mantené tus planes en reserva y no platiques tus cosas de más. Tendrás un poder extra para cerrar conflictos viejos; enfocate en estudiar y construir tu patrimonio.

Compromisos formales y ventas lucrativas: de Leo a Escorpio

Leo (La Templanza): Momento ideal para buscar posiciones de poder y apoyarte en tu costado espiritual. Se acercan dos o tres pretendientes en busca de algo serio, consolidando una etapa de estabilidad amorosa y situaciones muy agradables.



Momento ideal para buscar posiciones de poder y apoyarte en tu costado espiritual. Se acercan dos o tres pretendientes en busca de algo serio, consolidando una etapa de y situaciones muy agradables. Virgo (El Mundo): Se viene una invitación de viaje que no podés rechazar porque te conectará con gente clave. Ordená tu casa, comé a horario y cuidate de los dolores de cabeza. Regla de oro: no te metas en chismes ni cargues con problemas ajenos.



Se viene una invitación de viaje que no podés rechazar porque te conectará con gente clave. Ordená tu casa, comé a horario y cuidate de los dolores de cabeza. no te metas en chismes ni cargues con problemas ajenos. Libra (As de Bastos): Semana de determinación absoluta, crecimiento y estabilidad económica increíble (cuidá tus ahorros). En el plano sentimental, preparate: se asoma una propuesta de matrimonio . Mantenete firme y no te doblegues ante nadie.



Semana de determinación absoluta, crecimiento y (cuidá tus ahorros). En el plano sentimental, preparate: se asoma una . Mantenete firme y no te doblegues ante nadie. Escorpio: Abundancia en camino. Recibirás una suma importante de dinero gracias a la venta de un bien, sumado a fuertes reconocimientos en el trabajo. Estarás de buen humor y rodeado de amores compatibles, aunque debés ser cauteloso y blindarte contra problemas con exparejas.

Cambios repentinos y mudanzas en puerta: de Sagitario a Piscis