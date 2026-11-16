Golpe de fortuna y propuestas de casamiento: las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 22 de noviembre
El tarot marca un giro decisivo en las finanzas, viajes imprevistos y definiciones sentimentales para los próximos siete días. Conocé qué signos recibirán dinero extra y quiénes deben cuidarse de los fantasmas del pasado.
La tercera semana de noviembre arranca con un sacudón energético que promete destrabar proyectos económicos y redefinir el mapa sentimental de todo el zodíaco. Lejos de la rutina, los astros empujan a tomar decisiones determinantes entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre de 2026.
Según las revelaciones de la astróloga Mhoni Vidente, los próximos días estarán marcados por ingresos inesperados, ventas lucrativas, valijas listas para viajar y hasta compromisos formales, aunque varios signos deberán blindarse contra el regreso de exparejas y los chismes del entorno.
Abundancia, viajes y alertas del pasado: de Aries a Cáncer
- Aries (La Rueda de la Fortuna): Semana de crecimiento y decisiones clave para retomar el camino al éxito. Llega dinero extra, una propuesta laboral y una oportunidad de amor nuevo. No tengas miedo de dar el salto.
- Tauro (El Sol): Vas a brillar en lo económico con mucho trabajo y soluciones concretas. Estás armando valijas para unas vacaciones muy divertidas, pero controlá tu carácter y sumá disciplina. Alerta: cuidado con los amores del pasado y prestá atención a tu salud.
- Géminis: Estás hecho para triunfar, pero tenés que creértela y barrer con los pensamientos negativos. Recibirás un regalo que te llenará de alegría y dos golpes de suerte que impulsan tu abundancia. Cuidate del mal de ojo, conectá con tu lado espiritual y dejá atrás a ese amor del pasado que vuelve a buscarte. Compatibilidad: Sagitario, Aries y Libra.
- Cáncer (El Carruaje): No te detengas; arrancás una etapa de éxito y crecimiento laboral. Llega un amor muy entregado a tu vida, pero mantené tus planes en reserva y no platiques tus cosas de más. Tendrás un poder extra para cerrar conflictos viejos; enfocate en estudiar y construir tu patrimonio.
Compromisos formales y ventas lucrativas: de Leo a Escorpio
- Leo (La Templanza): Momento ideal para buscar posiciones de poder y apoyarte en tu costado espiritual. Se acercan dos o tres pretendientes en busca de algo serio, consolidando una etapa de estabilidad amorosa y situaciones muy agradables.
- Virgo (El Mundo): Se viene una invitación de viaje que no podés rechazar porque te conectará con gente clave. Ordená tu casa, comé a horario y cuidate de los dolores de cabeza. Regla de oro: no te metas en chismes ni cargues con problemas ajenos.
- Libra (As de Bastos): Semana de determinación absoluta, crecimiento y estabilidad económica increíble (cuidá tus ahorros). En el plano sentimental, preparate: se asoma una propuesta de matrimonio. Mantenete firme y no te doblegues ante nadie.
- Escorpio: Abundancia en camino. Recibirás una suma importante de dinero gracias a la venta de un bien, sumado a fuertes reconocimientos en el trabajo. Estarás de buen humor y rodeado de amores compatibles, aunque debés ser cauteloso y blindarte contra problemas con exparejas.
Cambios repentinos y mudanzas en puerta: de Sagitario a Piscis
- Sagitario (La Torre): Crecimiento gradual, pero con alerta roja en la comunicación: cuidá tus palabras y acciones para no desatar peleas graves con tu pareja o familia. Se aproxima un viaje y un cambio repentino que te hará madurar. Apoyate solo en amistades leales.
- Capricornio (El Loco): Suerte de tu lado y preparativos de viaje que garantizan diversión. Se alinea tu energía para crear cosas nuevas y crecer en el trabajo. En el amor reina la compatibilidad con tu pareja actual y sumarás contactos nuevos muy valiosos.
- Acuario: Se activa una racha de buena suerte: pedí con fe porque todo se acomoda a tu favor. Aunque te encanta ayudar a los demás, necesitás equilibrar la balanza y enfocarte en vos. Llega una sorpresa y un amor muy compatible para construir algo estable.
- Piscis (El Emperador): Asumí tu rol de líder porque sabés exactamente hacia dónde vas. Llega dinero extra y estabilidad económica suficiente para encarar un cambio de casa o de auto. Cuidá tu salud porque se vienen cambios personales muy positivos.
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