Presupuesto 2027: Pasqualini aseguró que la ciudad de Neuquén es “de los únicos municipios” que no se endeudan para hacer obras

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, aseguró que el plan de obras del Presupuesto 2027 no se financia con créditos y que la capital es «de los únicos municipios» que no tienen ningún préstamo de bancos privados ni de organismos multilaterales.

El proyecto, que el intendente Mariano Gaido envió al Concejo Deliberante el 30 de octubre, prevé $916.000 millones (unos US$587 millones al tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación de ese día). La mitad, unos $458.000 millones (alrededor de US$294 millones), irá a obra pública. Según la funcionaria, esa proporción supera el 42% del Presupuesto 2026 y, de acuerdo con un relevamiento propio del municipio, ninguna gran ciudad llega a la mitad de esa cifra.

«La gestión elabora periódicamente un informe comparativo con datos de las grandes ciudades que suelen mostrarse como ejemplo, y las incidencias tan altas en obra pública no llegan ni a la mitad de lo que tenemos. Prácticamente ningún municipio, de los casi 2.500, llega a la mitad de ese 50 por ciento que presentamos», afirmó, y añadió que el Ejecutivo obtuvo el mismo resultado al relevar ciudades de América.

En el plano financiero, la titular de Jefatura de Gabinete subrayó que el plan de obras no depende de financiamiento externo. «En todos estos años no hubo ningún pedido de crédito para concretar una obra en particular. Somos de los únicos municipios que no tenemos ningún tipo de asistencia ni empréstito, ya sea de un banco privado o de un organismo multilateral. Toda la inversión se realiza con ingresos propios del municipio, sin endeudamiento», señaló.

Sueldos, servicios y los proyectos incluidos

Pasqualini explicó que el criterio del Ejecutivo consiste en volcar la mayor parte de cada peso adicional —proveniente de recaudación propia o de coparticipación— al Plan Orgullo Neuquino, lo que permitió reducir el peso relativo de los gastos corrientes sin aplicar ajustes. En relación con los trabajadores municipales, aseguró que «se mantienen los acuerdos trimestrales, incluso por encima de la inflación en los últimos años», y garantizó la continuidad de prestaciones como el transporte público COLE, la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios verdes y los programas de sanidad animal.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, respaldó el Presupuesto 2027 de la ciudad: «Destinar el superávit a obras es uno de los ejes centrales del gobierno de Gaido». (Foto: gentileza)

La funcionaria vinculó el volumen de obra proyectado con la expansión urbana de la capital: «Destinar el superávit a obras es uno de los ejes centrales del gobierno de Gaido y responde directamente a lo que la ciudad necesita. Neuquén es, según los censos, la que más crece en términos demográficos, y ese ritmo exige una infraestructura acorde».

Entre las iniciativas incluidas en el proyecto presupuestario, la secretaria enumeró: