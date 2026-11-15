Sigue la alerta por tormentas en la Patagonia: Río Negro y Chubut, en amarillo este lunes 16, ¿qué pasa en Neuquén?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarilla por tormentas en el norte de la Patagonia para este lunes 16, pero con un cambio en las zonas afectadas: la advertencia se aleja de Neuquén y se concentra sobre una franja de Río Negro y Chubut. Así surge de la actualización que el organismo difundió este domingo a la noche.

Para lo que queda del domingo, el aviso sigue vigente en parte de Neuquén y de Río Negro. El martes 17, en cambio, no habrá alertas en toda la Patagonia, porque el sistema de inestabilidad se desplaza hacia el centro y el norte del país.

El panorama cambió respecto de lo que el SMN había informado esta mañana, cuando el alerta del domingo abarcaba toda la provincia de Neuquén y la cordillera de Río Negro, además de Mendoza, San Luis y La Pampa. Con la actualización de la noche, el área del domingo se achicó a una parte de Neuquén y de Río Negro, y para el lunes el aviso se corrió hacia el sur, sobre Río Negro y Chubut.

Cómo sigue el alerta por tormentas en Neuquén, Río Negro y Chubut

Domingo 15: alerta amarilla en parte de Neuquén y de Río Negro.

alerta amarilla en parte de Neuquén y de Río Negro. Lunes 16: Neuquén queda en verde, sin advertencias. La alerta amarilla se ubica sobre una franja de Río Negro y Chubut.

Neuquén queda en verde, sin advertencias. La alerta amarilla se ubica sobre una franja de Río Negro y Chubut. Martes 17: sin alertas en la Patagonia.

El nivel amarillo implica, según el SMN, posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Con el correr de la semana, el mal tiempo se aleja de la región y avanza hacia el norte del país.

El mapa del SMN para la noche de domingo 15 marca alerta por lluvias.

Recomendaciones del SMN ante el alerta por tormentas

Ante el riesgo de anegamientos y problemas en las calles, el organismo nacional difundió una guía rápida de prevención: