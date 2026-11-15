Se reúnen el gobierno provincial y la conducción docente en Neuquén ¿Cuándo?

En Zapala, se decidió dos semanas de paro y movilización en reclamo de mejora salarial para el 2027 (foto Emiliano Ortiz)

La conducción del gremio docente de la provincia de Neuquén se reunirá este lunes con el ministerio de Gobierno, Jorge Tobares, que citó al sindicato a las 18.30 en la sede de Roca y Rioja. En el plenario de secretarías y secretarios generales que se reunió en Zapala definió el rechazo de la última propuesta salarial presentada para el ciclo 2027 y decidió paros de 48 horas tanto para esta semana como para la próxima si en la reunión con el ministro no se recibe una mejora de la oferta que fue rechazada.

Si se produce una nueva oferta salarial, se renovará el llamado para que cada sección discuta y vote el planteo de la mesa de negociación.

“En el caso de no existir una nueva propuesta, se ratificarán las y acciones resueltas en el plenario” de secretarías y secretarios generales que se desarrollaron en Zapala, señaló el comunicado de la conducción del sindicato docente.

La negociación fue citada en el salón Laffite. El mandato de paro involucra cese de actividades el miércoles 18 con volanteadas en distintos puntos de la provincia y el jueves 19 con una movilización provincial. Para la segunda semana, la decisión fue paro el miércoles 25 con asamblea y una jornada unificada y el jueves 26 una nueva marcha provincial.

Estuvieron en el plenario del secretariado general que se realizó en Zapala las seccionales de Rincón de los Sauces, Andacollo, Chos Malal, Neuquén, Zapala, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Las Coloradas, Añelo, El Huecú, Plottier, Las Lajas, Senillosa, Villa la Angostura, El Chañar, Loncopué, Centenario, Cutral Có y Picún Leufú.