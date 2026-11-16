La escuela rionegrina: entre lo que enseñamos y lo que realmente aprenden

San Carlos de Bariloche

Hay una escena que probablemente resulte familiar para muchas familias rionegrinas. Un adolescente vuelve de la escuela, deja la mochila, agarra el celular y, cuando le preguntan cómo le fue, responde con un escueto “bien”. Si insistimos un poco más y preguntamos qué aprendió, la respuesta ya no siempre aparece con tanta facilidad.

La escena parece cotidiana, incluso intrascendente, pero encierra una pregunta que deberíamos hacernos con mayor frecuencia: ¿qué significa realmente aprender en la escuela secundaria de hoy?

Quienes transitamos diariamente las aulas sabemos que la realidad educativa es bastante más compleja de lo que suele reflejarse en los debates públicos. La escuela ya no es solamente un espacio donde se enseñan contenidos. También es un lugar donde se manifiestan conflictos familiares, dificultades económicas, problemas de convivencia, desigualdades sociales y nuevas formas de relacionarse. Muchas veces, los docentes terminamos intentando resolver situaciones para las que nuestra formación y los recursos institucionales no siempre alcanzan.

Y mientras todo eso sucede, también tenemos que enseñar.

En Río Negro contamos con un modelo de escuela secundaria que buscó transformar las formas tradicionales de enseñar, evaluar y acompañar a los estudiantes. La Escuela Secundaria Río Negro, conocida como ESRN, introdujo una organización diferente, con espacios interdisciplinarios y nuevas maneras de pensar las trayectorias escolares. Su propuesta merece ser comprendida antes que simplificada.

Sin embargo, una transformación educativa no se concreta solamente porque cambie un diseño curricular o una normativa. Se concreta cuando esas ideas encuentran condiciones reales para desarrollarse en las aulas.

En Bariloche, por ejemplo, durante este mismo año equipos directivos de numerosas escuelas secundarias hicieron públicos sus reclamos por problemas edilicios, falta de mobiliario y dificultades para responder al crecimiento de la matrícula. Son cuestiones que pueden parecer alejadas de los grandes debates pedagógicos, pero que afectan directamente las posibilidades de enseñar y aprender.

Porque es difícil hablar de innovación educativa cuando todavía estamos discutiendo si existen los espacios, los tiempos y los recursos necesarios para sostenerla.

Ahora bien, tampoco sería justo atribuir todas las dificultades a las condiciones materiales. Hay preguntas pedagógicas que debemos animarnos a formular dentro de las propias escuelas. ¿Estamos enseñando para que los estudiantes comprendan o simplemente para que completen actividades? ¿Evaluamos lo que saben o, en ocasiones, terminamos evaluando su capacidad para cumplir con una consigna? ¿Qué sucede cuando

un estudiante avanza en su trayectoria escolar, pero todavía encuentra dificultades para interpretar un texto, argumentar una idea o relacionar conocimientos?

Acompañar las trayectorias educativas es indispensable. Ningún estudiante debería quedar excluido por dificultades que la escuela puede ayudar a superar. Pero acompañar no puede significar resignarnos a que aprenda menos. La inclusión educativa pierde parte de su sentido si no está acompañada por aprendizajes reales.

A esto se suma una transformación que atraviesa a toda la sociedad: las tecnologías digitales. Hoy un estudiante puede preguntarle a una inteligencia artificial por las causas de la Revolución de Mayo y obtener una respuesta en segundos. Puede presentar un trabajo correctamente redactado sin haber comprendido demasiado de lo que escribió. Y también puede utilizar esas mismas herramientas para investigar, comparar interpretaciones y aprender de maneras que hace algunos años resultaban impensadas.

La diferencia no está solamente en la tecnología, sino en lo que hacemos con ella.

Como profesor de Historia, me interesa especialmente esta cuestión. Conocer el pasado no consiste en memorizar fechas o repetir acontecimientos, sino en comprender procesos, reconocer distintas perspectivas y construir explicaciones fundamentadas. En una sociedad donde la información circula constantemente y no siempre es confiable, estas capacidades resultan cada vez más necesarias.

Quizás por eso deberíamos dejar de discutir si los celulares son buenos o malos en términos absolutos y empezar a preguntarnos qué lugar queremos darles en la educación. Prohibir una herramienta no enseña automáticamente a utilizarla de manera responsable, del mismo modo que incorporarla al aula tampoco garantiza mejores aprendizajes.

Las familias también forman parte de esta discusión. No podemos pedirles que acompañen procesos educativos que muchas veces desconocen, ni esperar que resuelvan por sí solas dificultades que requieren respuestas institucionales. Pero tampoco podemos pensar una escuela completamente desvinculada de los hábitos, los límites y las responsabilidades que se construyen fuera de ella.

En definitiva, necesitamos recuperar una conversación que vaya más allá de buscar culpables. Ni los docentes somos responsables de todos los problemas educativos, ni las familias han dejado de interesarse por sus hijos, ni los adolescentes son una generación incapaz de prestar atención. Esas explicaciones pueden resultar cómodas, pero difícilmente nos ayuden a comprender lo que está sucediendo.

La educación rionegrina necesita discutir sus condiciones materiales, sus propuestas pedagógicas y el sentido de los aprendizajes que ofrece. También necesita escuchar más a quienes habitan cotidianamente las escuelas, sin confundir la experiencia docente con la única mirada posible.

Tal vez el verdadero desafío no sea conseguir que los estudiantes permanezcan más tiempo sentados frente a un pizarrón, sino lograr que ese tiempo tenga sentido.

Porque una escuela no mejora solamente cuando sus estudiantes pasan de año, cuando incorpora nuevas tecnologías o cuando consigue completar el calendario escolar. Mejora cuando logra que quienes la transitan comprendan un poco más el mundo en el que viven y desarrollen herramientas para transformarlo.

Y quizás la pregunta que deberíamos hacerles a nuestros hijos al regresar de la escuela no sea solamente cómo les fue, sino qué descubrieron, qué comprendieron y qué nuevas preguntas se llevaron a casa.

*Profesor de Historia y Estudiante avanzado de Licenciatura en Tecnología Educativa – UTN

