Los hermanos rionegrinos que transformaron símbolos del Alto Valle en remeras de culto en Buenos Aires

¿Cómo llegó una remera con la estampa de Jugos Cipolletti hasta un perchero de Villa Crespo? La respuesta está en la marca de ropa Chacra. Allí, un jabalí de Río Colorado, el abrazo de los ríos Limay y Neuquén, una manzana y una pera, el rostro de Rodolfo Walsh, el Hotel Copahue y la marca de jugo conviven, estampados, en remeras que se fabrican en este taller porteño.

La persona que reconozca cualquiera de estos íconos propios de la identidad valletana sonríe antes de preguntar el precio. Así es como funciona este emprendimiento familiar, creado por los hermanos cipoleños Santiago (39) y Gonzalo Zarba (38), quienes imprimen con serigrafía (una técnica que hace pasar la tinta a través de una malla para fijar el dibujo sobre la tela), los paisajes de su infancia. También ofrecen una variedad de diseños con símbolos de la cultura popular argentina, entre ellos Maradona, Evita y San Martín.

«Nosotros volvemos siempre al valle, nuestros viejos viven allá, tenemos amigos», cuenta Santiago, uno de los dos fundadores, que viaja dos veces al año y confiesa que, con el paso del tiempo, hasta le volvió «una cosa de querer volver a vivir allá tal vez».

MUSCULOSA MUJER – «FRUTICULTURA». Foto: gentileza.

Por qué los paisajes rionegrinos son furor

Lo que distingue a Chacra entre las remeras porteñas es la decisión de traer la geografía de la infancia a la ciudad. El catálogo funciona como un álbum de figuritas de la región que refuerzan la identidad rionegrina.

«Estar en la ciudad y poder traer paisajes que son de tu infancia nos parece hermoso, y compartirlo con la gente, porque todo el mundo tiene una referencia del valle«, dice Santiago. Después de más de veinte años en Buenos Aires, asegura, nunca mencionó Cipolletti sin que alguien le respondiera con un recuerdo propio.

Aunque no siempre el guiño funciona a la primera. Con la Confluencia, por ejemplo, algunos porteños pensaron en el paso hacia la cordillera, y con la remera de la meseta, que mostraba una imagen de la isla Jordán, el público la asoció con una conocida pizzería porteña del mismo nombre. «Cuando lo explicás lo entienden y les gusta la referencia», aclara.

El jugo Cipolletti, en cambio, funciona como un resorte de la memoria. «Si sos más cerca de mi generación o mayor de 40 lo linkeás al toque, porque por suerte mucha gente de acá de Buenos Aires pudo probarlo y tiene un recuerdo de eso», cuenta Santiago.

El origen del nombre

El nombre no deja dudas sobre el origen. «Chacra, es por las chacras del Alto Valle, por las manzanas, las peras y lugares en los que tuvimos la suerte de criarnos», explica Santiago, que recuerda una infancia metida entre las plantaciones, «bañándonos en los canales, en las acequias, hasta de grandes yendo a comer asados con nuestros amigos».

A la hora de definir la marca, habla de identidad nacional con fundamentos no solo estéticos sino también en los modos de producción, de pequeña escala, y de una cercanía con el cliente que busca que se sepa quiénes la hacen. «Nuestro mundo, o el mundo de Chacra, es audiovisual, y el textil, en este caso, es una excusa, o la mejor excusa que encontramos para plasmar lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta también».

Las estampas más buscadas: Maradona, Evita y un chori con coca

Junto a las estampas del valle conviven los grandes nombres de la identidad nacional. Las más buscadas, según Santiago, son las futboleras, con Maradona a la cabeza, aunque la demanda cambia con la época y con la coyuntura. También hubo una de San Martín que se hizo muy popular, otras de Evita, y desde 2019 acompaña a la marca el Choripatria, un escudo con un chori y una Coca-Cola. «Por ahí tenés ganas de dejar de hacerla, pero es como que la gente la quiere, la quiere, la quiere, y tampoco vas a dejar de hacerla por eso», ríe.

REMERON – «DIEGO ARMANDO». Foto: gentileza.

Modelo CROP – «SAN MARTÍN». Foto: gentileza.

Este año sumaron remeras del Indio Solari y algunos dibujos ricoteros, que según Santiago «vinieron para quedarse». Cada diseño se testea durante cerca de un año y, pasado ese filtro, sobrevive o no. En la actualidad hay cerca de 50 dando vueltas.

Santiago define a Chacra como una marca «combativa». «Nuestras remeras no solamente cuentan cosas lindas que pasan en nuestro país o en el mundo, pero principalmente hablamos de lo que está pasando».

REMERON – «PATRICIO REY». Foto: gentileza.

Remera UNISEX – «CHORIPATRIA». Foto: gentileza.

Cómo nació la marca de remeras que homenajea a Río Negro

La historia empieza lejos de las telas. Santiago se fue a Buenos Aires a los 18 años a estudiar Composición Electroacústica en la Universidad Nacional de Quilmes, y su hermano Gonzalo llegó unos años después. Los dos terminaron entregados a distintas cosas artísticas hasta que el trabajo los fue acercando al rubro textil. «Más o menos como en el 2017 arrancamos esto», resume Santiago.

REMERON – «RODOLFO WALSH». Foto: gentileza.

La primera remera oficial se llamó Armas Blancas y llevaba una estampa con cuchillos de todos los formatos, sacada de la carpeta de dibujos de Gonzalo, que estudió Artes Plásticas y «siempre dibujó». Aquella primera tanda, de cinco o seis diseños, salió casi entera de ese archivo. «Ya había como un universo visual que compartíamos», recuerda Santiago, que tocaba el saxo en bandas mientras su hermano les hacía los flyers y las visuales de los recitales. «Fue fácil agarrar y elegir ciertos elementos y decir, bueno, volquémoslos en una remera».

El oficio, sin embargo, se aprendió en la calle y en los mostradores. Santiago dejó los estudios, se puso a tocar el saxo y consiguió trabajo en un local de ropa, en pleno auge del diseño independiente de Plaza Serrano, en Palermo. Ahí se empapó de cómo era la producción independiente, quiénes vendían las telas y cuáles eran los talleres chicos a los que se podía acceder.

Antes de Chacra hubo, incluso, un primer intento con un amigo, una marca llamada Gallo Rojo, de estilo circense, con dibujos que Gonzalo mandaba desde el sur, y que Santiago estampaba en parches de tela y cosía con una máquina vieja sobre las remeras, para después venderlas sentado en la vereda de la feria.

CROP – «EL SUEÑO DEL PIBE». Foto: gentileza.

De un sótano oscuro al taller propio

El punto de partida real llegó con la crisis. Hacia 2015, cuando la ciudad empezó a apretar, los dos se quedaron sin trabajo, con todo el bagaje a cuestas y sin dónde ponerlo. Dos amigos que tenían talleres de serigrafía les donaron los materiales y les enseñaron la técnica en profundidad, y la casa donde vivían tenía un sótano. «En el sótano montamos el primer taller, muy rústico, y le pedimos plata prestada a nuestra madre para comprar unos rollos de tela», cuenta Santiago. Con ese préstamo hicieron alrededor de 50 remeras.

Aquel sótano quedó en Villa Crespo, y en 2020, en plena pandemia, dieron el paso de alquilar un espacio propio, el mismo que ocupan hoy, que reúne taller y showroom en una zona conocida por los repuestos y los talleres de autos. Todo lo que hacen, aclara, lo hacen en serigrafía.

Modelo UNISEX – «EVITA». Foto: gentileza.

Los desafíos en la industria textil

El camino, de todos modos, no fue una línea recta. A fines de 2023 la marca tocó su techo, con muy buenos números de venta, mucha producción y bastante gente trabajando. Desde 2024 empezó, en sus palabras, «cierto achique natural», porque algunos colaboradores dejaron el rubro y a otros hubo que despedirlos. Hoy son cuatro personas, una estructura que Santiago ubica cerca de la de la pandemia, con él y Gonzalo de nuevo estampando en el taller y dos personas más en la atención al público.

La venta, en números, llegó a caer entre un 30 y un 40 por ciento, estima, y fue levantando de a poco porque no trasladaron todos los aumentos al precio de la remera. Hubo dos etapas de casi doce meses sin tocar los precios, algo que dejó el margen de ganancia «por el piso». Este año, calcula, venden entre un 5 y un 10 por ciento más de unidades que el anterior, pero la rentabilidad ya no es la de antes. «Básicamente pasamos a trabajar seis días por semana para generar los mismos ingresos que generamos hace tres o cuatro años, que es cuando estábamos en nuestro techo».

A eso se suma una competencia más numerosa, con más gente que arranca proyectos desde su casa, con la estampa digital, que resuelve muchos colores en mucho menos tiempo, y con la importación.

Frente a eso, la marca sostiene lo que considera su fuerte. Trabajan con algodón, con más de un 90 por ciento de contenido de esa fibra, y con las mismas dos fábricas desde el comienzo. «Nunca decidimos, por una cuestión de costos, buscar algo más barato», asegura.

El deseo pendiente de abrir un local en el Alto Valle

Hay una asignatura pendiente. A los hermanos les gustaría desembarcar en algún momento en el Alto Valle con una tienda física, porque, dice Santiago, «hay una distancia importante entre ver el producto a través de una pantalla y tocarlo o tenerlo puesto». Todavía no lo concretaron, en parte porque, siendo cuatro y metidos de lleno en el taller, a veces no hay tiempo para organizar y pensar otros proyectos.

Mientras tanto, el vínculo con Río Negro crece desde Buenos Aires. El jueves 19 de noviembre, desde las 18, estarán en la Casa de Río Negro, en la capital, en una actividad de estampado con diseños pensados especialmente para la ocasión, con la cordillera, la estepa, la costa y el Alto Valle como protagonistas. «Hay más motivos rionegrinos para seguir estampando», celebra Santiago.

El año próximo, además, la marca cumplirá diez años. Y si algo dejó claro Santiago es que, haya crisis o bonanza, Chacra va a seguir con la tinta en una mano y el valle en la otra.

Dónde conseguir las prendas

El taller showroom funciona en Villa Crespo, en Martínez Rosas 1285, y los productos también se consiguen en ferias de Buenos Aires. Además, la tienda online es tiendachacra.com y hacen envíos a todo el país, con atención por WhatsApp a través de la web.