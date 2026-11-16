Tras el incendio que destruyó el galpón, comienza la carrera por rescatar el patrimonio del Museo Tello

El galpón de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma, quedó destruido por el incendio del 5 de noviembre. Foto: Marcelo Ochoa.

La Provincia de Río Negro informó que avanzará con acciones para recuperar los bienes patrimoniales del Museo Provincial Eugenio Tello que estaban almacenados en el depósito de Guardatodo, destruido por un incendio el pasado 5 de noviembre en el Parque Industrial de Viedma.

Según comunicó la Dirección de Patrimonio y Museos, el protocolo de rescate y conservación se activó el mismo día del siniestro, a las 15:50, mediante una articulación con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), organismo nacional responsable de la aplicación de la normativa sobre patrimonio arqueológico.

A partir de esa coordinación se definieron los pasos para avanzar con la recuperación del acervo. El operativo contempla la asistencia de especialistas nacionales en conservación y del equipo internacional de seguridad Cascos Azules, que asesorará sobre la remoción de escombros y el rescate especializado de las piezas.

Sin embargo, el ingreso al predio todavía permanece restringido por razones de seguridad edilicia y hasta que concluyan las pericias y se obtengan las autorizaciones judiciales correspondientes.

La investigación por el incendio y el rescate de las piezas

La cartera cultural indicó que aguarda los informes oficiales de los peritos de Bomberos y de la Policía de Río Negro para determinar el origen y las causas del incendio.

En paralelo, el Gobierno provincial anunció que utilizará las vías legales y administrativas para impulsar la investigación, constituirse como parte interesada en la causa y establecer eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales.

Una vez que los equipos periciales habiliten el acceso seguro al inmueble, personal de la Secretaría de Cultura supervisará la remoción de los escombros. Luego comenzará el inventario para determinar el grado de afectación del patrimonio, una tarea que se realizará junto con el INAPL.

Hasta el momento, no se difundió un detalle oficial de las piezas que estaban en el depósito ni de cuántas pudieron resultar afectadas por el fuego.

La Provincia había pedido la intervención de la Justicia

Tras el incendio, el secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, había señalado que el Gobierno provincial no había recibido información del prestador encargado de la guarda del patrimonio del Museo Tello.

El funcionario explicó que se había presentado ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar su intervención, debido a la falta de notificación sobre lo ocurrido con los bienes almacenados.

También había advertido que no podían determinar el estado de las piezas sin contar con un informe y que era necesario esperar las pericias para conocer las causas del incendio.

El siniestro ocurrió el jueves 5 de noviembre, alrededor de las 15, en un galpón de Guardatodo ubicado en la intersección de las calles 207 y 206, en el Parque Industrial de Viedma. El fuego provocó pérdidas materiales totales en el depósito y no se registraron personas heridas.

Los $71 millones que la Provincia había previsto para guardar el patrimonio

Meses antes del incendio, el Gobierno de Río Negro había convocado a la Licitación Pública Nº 65/2026 para alquilar un inmueble destinado al almacenamiento, la guarda y la conservación de los bienes del Museo Tello durante un período de 12 meses.

El llamado, publicado en el Boletín Oficial Nº 6516, estableció un presupuesto oficial de $71.117.000, equivalentes a unos US$45.300, según la cotización de agosto. La apertura de ofertas estaba prevista para el 24 de agosto. La adjudicación fue para Magalí Canosa, por una oferta de $30 millones, unos US$20.000.

El pliego establecía condiciones específicas para el espacio de guarda, entre ellas contar con instalaciones cubiertas, controles de temperatura y humedad, acceso restringido, vigilancia, alarmas y elementos de protección contra incendios. También exigía seguro ante posibles daños por fuego, inundaciones o robos.

Un museo con años de traslados y sin sede propia

El Museo Histórico y Arqueológico Gobernador Eugenio Tello fue fundado en 1971 y abrió formalmente sus puertas en 1972 en el antiguo edificio municipal de Viedma. Su acervo reúne miles de piezas arqueológicas, históricas y paleontológicas, además de documentos y libros de valor patrimonial.

En 2010 dejó su sede histórica y permaneció cerrado durante siete años. En 2017 reabrió en un inmueble alquilado de la calle San Martín 360, donde funcionó hasta que volvió a cerrar sus puertas a fines de 2024. En ese momento, las colecciones fueron embaladas y trasladadas para su resguardo.

La Provincia había anunciado entonces un proyecto para instalar el museo en el edificio histórico de la antigua Escuela Nº 1 de Varones, ubicado en Rivadavia 148, junto con la Asociación Amigos de lo Nuestro. Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse y el patrimonio continuó sin una sede definitiva.