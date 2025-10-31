Halloween 2025: los rituales según tu signo para atraer prosperidad y limpiar las energías del hogar
De acuerdo al signo que eres, es lo que tendrás que hacer para eliminar las malas energías.
Este 31 de octubre, la tradicional noche de Halloween llega con mucho más que disfraces y dulces. Además de las clásicas decoraciones temáticas y las recorridas por los barrios, esta fecha también representa —desde una mirada espiritual y astrológica— un momento ideal para renovar la energía del hogar y atraer la prosperidad.
Rituales de Halloween según tu signo: cómo atraer prosperidad y limpiar las malas energías
Según la astrología, cada signo del zodiaco tiene una forma particular de conectar con las fuerzas de la transformación y la abundancia que se activan durante esta jornada, considerada por muchas culturas como una noche de apertura energética.
Durante Halloween, también conocido como Samhain en la tradición celta, el velo entre los planos materiales y espirituales se vuelve más permeable. Por eso, los especialistas recomiendan aprovechar el clima simbólico de la fecha para realizar pequeños rituales que ayuden a purificar ambientes, liberar emociones y abrir espacio a nuevas oportunidades.
Cada signo puede guiarse por su energía dominante —fuego, tierra, aire o agua— para elegir el ritual más adecuado. Algunos encontrarán equilibrio encendiendo una vela o utilizando hierbas protectoras, mientras que otros se beneficiarán escribiendo intenciones o realizando limpiezas con sal o incienso.
A continuación, te contamos qué ritual podés hacer según tu signo del zodíaco para atraer prosperidad y limpiar las malas energías durante esta noche especial.
Cuál es el ritual que debes hacer en Halloween, según tu signo
- Aries: encender una vela roja y escribir en un papel lo que quieres dejar atrás y luego quemarlo con cuidado
- Tauro: debes preparar un baño con sal gruesa y pétalos de rosa, que te ayudará a aliviar tensiones
- Géminis: encenderás incienso de lavanda, escribir tres ideas o proyectos que quieras concretar antes de fin de año
- Cáncer: colocar una vela blanca junto a la foto familiar y agradecer por tus vínculos
- Leo: encender una vela dorada y repetir la afirmación positiva frente al espejo: “Soy luz, soy fuerza, soy éxito”
- Virgo: tendrás que hacer una limpieza profunda del espacio y tirar lo que no usas
- Libra: encender dos velas, una rosa y una azul y pedir equilibrio en las relaciones
- Escorpio: tienes que encender una vela negra y meditar en silencio durante unos minutos
- Sagitario: Encendé una vela violeta y agradecé en voz alta por tres cosas que te hagan sentir afortunado. Este signo se expande cuando reconoce su abundancia. Si podés, salí al aire libre y conectá con el cielo estrellado.
- Capricornio: encenderás una vela marrón y concentrar tu energía en un objetivo concreto
- Acuario: tienes que decorar tu espacio con luces o cristales
- Piscis: debes tener un espacio a solas, encender música suave y prender una vela violeta
