Halloween 2025: los rituales según tu signo para atraer prosperidad y limpiar las energías del hogar

Este 31 de octubre, la tradicional noche de Halloween llega con mucho más que disfraces y dulces. Además de las clásicas decoraciones temáticas y las recorridas por los barrios, esta fecha también representa —desde una mirada espiritual y astrológica— un momento ideal para renovar la energía del hogar y atraer la prosperidad.

Rituales de Halloween según tu signo: cómo atraer prosperidad y limpiar las malas energías

Según la astrología, cada signo del zodiaco tiene una forma particular de conectar con las fuerzas de la transformación y la abundancia que se activan durante esta jornada, considerada por muchas culturas como una noche de apertura energética.

Durante Halloween, también conocido como Samhain en la tradición celta, el velo entre los planos materiales y espirituales se vuelve más permeable. Por eso, los especialistas recomiendan aprovechar el clima simbólico de la fecha para realizar pequeños rituales que ayuden a purificar ambientes, liberar emociones y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Cada signo puede guiarse por su energía dominante —fuego, tierra, aire o agua— para elegir el ritual más adecuado. Algunos encontrarán equilibrio encendiendo una vela o utilizando hierbas protectoras, mientras que otros se beneficiarán escribiendo intenciones o realizando limpiezas con sal o incienso.

A continuación, te contamos qué ritual podés hacer según tu signo del zodíaco para atraer prosperidad y limpiar las malas energías durante esta noche especial.

Cuál es el ritual que debes hacer en Halloween, según tu signo

Aries : encender una vela roja y escribir en un papel lo que quieres dejar atrás y luego quemarlo con cuidado

: encender una vela roja y escribir en un papel lo que quieres dejar atrás y luego quemarlo con cuidado Tauro : debes preparar un baño con sal gruesa y pétalos de rosa, que te ayudará a aliviar tensiones

: debes preparar un baño con sal gruesa y pétalos de rosa, que te ayudará a aliviar tensiones Géminis : encenderás incienso de lavanda, escribir tres ideas o proyectos que quieras concretar antes de fin de año

: encenderás incienso de lavanda, escribir tres ideas o proyectos que quieras concretar antes de fin de año Cáncer : colocar una vela blanca junto a la foto familiar y agradecer por tus vínculos

: colocar una vela blanca junto a la foto familiar y agradecer por tus vínculos Leo : encender una vela dorada y repetir la afirmación positiva frente al espejo: “Soy luz, soy fuerza, soy éxito”

: encender una vela dorada y repetir la afirmación positiva frente al espejo: “Soy luz, soy fuerza, soy éxito” Virgo : tendrás que hacer una limpieza profunda del espacio y tirar lo que no usas

: tendrás que hacer una limpieza profunda del espacio y tirar lo que no usas Libra : encender dos velas, una rosa y una azul y pedir equilibrio en las relaciones

: encender dos velas, una rosa y una azul y pedir equilibrio en las relaciones Escorpio : tienes que encender una vela negra y meditar en silencio durante unos minutos

: tienes que encender una vela negra y meditar en silencio durante unos minutos Sagitario : Encendé una vela violeta y agradecé en voz alta por tres cosas que te hagan sentir afortunado. Este signo se expande cuando reconoce su abundancia. Si podés, salí al aire libre y conectá con el cielo estrellado.

: Encendé una vela violeta y agradecé en voz alta por tres cosas que te hagan sentir afortunado. Este signo se expande cuando reconoce su abundancia. Si podés, salí al aire libre y conectá con el cielo estrellado. Capricornio : encenderás una vela marrón y concentrar tu energía en un objetivo concreto

: encenderás una vela marrón y concentrar tu energía en un objetivo concreto Acuario : tienes que decorar tu espacio con luces o cristales

: tienes que decorar tu espacio con luces o cristales Piscis: debes tener un espacio a solas, encender música suave y prender una vela violeta

