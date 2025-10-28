Los tres lugares secretos donde el vinagre puede atraer riqueza, según el Feng Shui

En el mundo de las terapias energéticas y las tradiciones orientales, cada rincón del hogar tiene un papel clave en la circulación del Chi, la energía vital que sostiene la armonía, la salud y la prosperidad. Y aunque parezca sorprendente, uno de los elementos más poderosos para limpiar y atraer riqueza no es un cristal ni un incienso: es el vinagre.

Según los principios del Feng Shui, este líquido —símbolo de purificación y transformación— tiene la capacidad de neutralizar las energías densas que bloquean el flujo del dinero y la abundancia.

“El dinero es una cuestión energética. Muchas veces no fluye porque estamos rodeados de malas vibraciones, pensamientos negativos o emociones que nos mantienen estancados”, explican Sonia Vivas, escritora, mentora y coach para el bienestar.

El ritual del vinagre para activar la prosperidad

La práctica consiste en colocar tres gotas de vinagre en tres puntos clave del hogar:

En la entrada de la casa, para limpiar la energía que ingresa y permitir que la prosperidad cruce el umbral.

Debajo de la cama, donde se acumula energía estancada vinculada a los miedos y preocupaciones económicas.

Detrás de la puerta del baño, ya que este espacio representa el punto por donde se escapa el Chi o la energía vital.

Estos tres sitios, explican los especialistas en Feng Shui, son los epicentros donde se mueven y liberan las energías más densas del hogar. Realizar el ritual con conciencia y calma es fundamental para lograr resultados.

“Hacelo en un estado de relajación, respirando profundamente y con la intención de cambiar tu vida. Este simple acto puede modificar tu energía mental y abrirte a una mentalidad de abundancia y riqueza”, se destaca en la enseñanza.

¿Para qué sirve este sencillo ritual?

El objetivo de esta práctica no es solo atraer dinero, sino también transformar la relación personal con la prosperidad. Al limpiar los espacios físicos, también se limpian las emociones y pensamientos que bloquean el crecimiento.

El vinagre, símbolo de renovación y pureza, se convierte así en una herramienta accesible y poderosa para alinear cuerpo, mente y entorno con la energía de la riqueza.