Qué significa soñar con personas fallecidas y cómo proteger la energía en Halloween

En la noche de Halloween o Samhain, según la visión holística y espiritual, el campo energético se vuelve más permeable y receptivo. La especialista Paula Martín (@almadeleon_holistico) explica que, durante el sueño, el cuerpo entra en un estado “alfa” que permite una mayor conexión con planos sutiles, lo que facilita la aparición de señales, mensajes y presencias del más allá.

“Soñar con alguien que falleció no es una casualidad. Son visitas del alma que llegan para acompañarnos, brindar consuelo o ayudarnos a soltar emociones como el miedo o la tristeza”, explica Paula. Estos sueños, asegura, son una forma simbólica de recordarnos que la vida continúa más allá del plano físico y que el amor trasciende la materia.

La recomendación, según la experta, es anotar los sueños al despertar y prestar atención a los detalles, ya que pueden contener mensajes importantes. “Todo lo que soñamos tiene algo para decirnos, incluso las cosas que parecen insignificantes”, sostiene.

Además de los sueños, también pueden aparecer señales en la vida cotidiana: plumas, mariposas, colibríes o una canción significativa son, para muchas corrientes espirituales, recordatorios de la continuidad del vínculo y de la energía de quienes partieron.

Cómo limpiar y proteger la energía del hogar

En fechas como Halloween, se sugiere reforzar los rituales de limpieza energética. Una práctica frecuente es saumar con hierbas o incienso, para renovar el aire y liberar vibraciones densas. También se recomienda dejar vasos de agua en distintos espacios del hogar, ya que el agua absorbe las emociones estancadas, o colocar piedras protectoras como la obsidiana o la turmalina negra, que ayudan a transmutar la energía negativa.

Otra técnica es usar sal gruesa antes de la ducha: colocar un puñado en el piso y pisarla permite descargar tensiones acumuladas durante el día. “Así como limpiamos el polvo, también debemos limpiar la energía”, señala la especialista.

Encender una vela blanca durante el día es otro ritual sencillo y simbólico para “invitar a la luz” y elevar cualquier energía o alma que aún permanezca en el hogar.

Cuándo evitar rituales y cómo reconocer energías

No todas las prácticas espirituales son recomendables durante esta fecha. “Halloween no es un buen momento para abrir registros akáshicos ni realizar rituales de mediumnidad”, advierte. Son días de gran sensibilidad energética, y la mente puede quedar más expuesta a vibraciones que no siempre son benéficas.

Por último, Paula señala que la intuición es la mejor guía para distinguir entre una energía protectora y otra que no lo es: “Si algo te da miedo o te genera rechazo, no es por ahí. La energía protectora transmite calma y seguridad”.

Habitar el presente, respirar con conciencia y mantener una conexión diaria con uno mismo son las claves —dice— para reconocer y sostener una energía equilibrada: “Cuanto más habitados estemos, más claridad tendremos para percibir qué nos hace bien y qué no”.

Especialista consultada: Paula Martín se dedica a la lectura de Registros Akáshicos, Tarot evolutivo, Reiki, Biodecodificación y Perfil Numerológico, disciplinas con las que acompaña procesos de sanación y autoconocimiento espiritual. (@almadeleon_holistico)