Horóscopo chino de hoy, sábado 25: la energía del día según Ludovica Squirru

El horóscopo chino marca este sábado 25 con una energía particular que invita a la introspección y a tomar decisiones importantes. Según la mirada de Ludovica Squirru, referente en astrología oriental, la jornada estará atravesada por una combinación de factores que impactan en los vínculos, los proyectos y el plano emocional.

Energía del día: Tierra yin

La energía Tierra yin domina la jornada, lo que sugiere un clima de mayor calma, reflexión y búsqueda de estabilidad. Es un día ideal para bajar el ritmo, ordenar ideas y enfocarse en lo esencial.

Signo del día: Serpiente

El signo que lidera este sábado es la Serpiente, asociado a la intuición, la estrategia y la sabiduría. Su influencia potencia la capacidad de análisis y favorece la toma de decisiones pensadas.

Número energético: 9

El Ki diario es 9, un número vinculado a cierres de ciclo, transformación y evolución. Puede ser un buen momento para soltar lo que ya no suma y abrirse a nuevas etapas.

Choques y afinidades del día

En cuanto a las energías entre signos:

Choque: Chancho

Chancho Afinidades: Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo

Estas combinaciones marcan qué vínculos pueden fluir mejor y cuáles podrían presentar tensiones.

Qué hacer y qué evitar hoy

El día trae recomendaciones claras para aprovechar su energía:

Favorece:

Casamientos

Servicio social

Orar o decretar

Mudanzas

Iniciar tratamientos

Cirugías

Citas o encuentros sociales

Evitar:

Comprometerse a largo plazo

Viajar

Inaugurar proyectos importantes

Instalar servicios como gas o electricidad

Una jornada para ordenar y conectar

Este sábado se presenta como una oportunidad para reorganizar la vida, conectar con lo emocional y avanzar con decisiones conscientes. La clave estará en escuchar la intuición y no apresurarse, aprovechando una energía que invita más a construir desde adentro que a lanzarse hacia afuera.