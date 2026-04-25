Horóscopo chino de hoy, sábado 25: la energía del día según Ludovica Squirru
El horóscopo chino marca este sábado 25 con una energía particular que invita a la introspección y a tomar decisiones importantes. Según la mirada de Ludovica Squirru, referente en astrología oriental, la jornada estará atravesada por una combinación de factores que impactan en los vínculos, los proyectos y el plano emocional.
Energía del día: Tierra yin
La energía Tierra yin domina la jornada, lo que sugiere un clima de mayor calma, reflexión y búsqueda de estabilidad. Es un día ideal para bajar el ritmo, ordenar ideas y enfocarse en lo esencial.
Signo del día: Serpiente
El signo que lidera este sábado es la Serpiente, asociado a la intuición, la estrategia y la sabiduría. Su influencia potencia la capacidad de análisis y favorece la toma de decisiones pensadas.
Número energético: 9
El Ki diario es 9, un número vinculado a cierres de ciclo, transformación y evolución. Puede ser un buen momento para soltar lo que ya no suma y abrirse a nuevas etapas.
Choques y afinidades del día
En cuanto a las energías entre signos:
- Choque: Chancho
- Afinidades: Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo
Estas combinaciones marcan qué vínculos pueden fluir mejor y cuáles podrían presentar tensiones.
Qué hacer y qué evitar hoy
El día trae recomendaciones claras para aprovechar su energía:
Favorece:
- Casamientos
- Servicio social
- Orar o decretar
- Mudanzas
- Iniciar tratamientos
- Cirugías
- Citas o encuentros sociales
Evitar:
- Comprometerse a largo plazo
- Viajar
- Inaugurar proyectos importantes
- Instalar servicios como gas o electricidad
Una jornada para ordenar y conectar
Este sábado se presenta como una oportunidad para reorganizar la vida, conectar con lo emocional y avanzar con decisiones conscientes. La clave estará en escuchar la intuición y no apresurarse, aprovechando una energía que invita más a construir desde adentro que a lanzarse hacia afuera.
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