El horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipa para este viernes 27 de noviembre de 2026 una jornada regida por la Serpiente de Madera Yin, con una energía que invita a actuar con inteligencia, sensibilidad y prudencia.

Será un día propicio para transformar situaciones, dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo y comenzar a trabajar en nuevos objetivos personales.

Horóscopo chino: la energía de este viernes 27 de noviembre

Energía del día: Madera Yin.

Madera Yin. Signo del día: Serpiente.

Serpiente. Ki diario: 1.

1. Signo en choque: Chancho.

Chancho. Concordias y afinidades: Búfalo, Dragón, Caballo, Cabra y Gallo.

La Madera Yin está asociada con la flexibilidad, la adaptación y el crecimiento. Su combinación con la Serpiente favorece, desde la interpretación astrológica, la reflexión y las decisiones estratégicas.

Los cinco signos favorecidos por la energía de la Serpiente

Búfalo: podrá avanzar en asuntos pendientes y organizar sus prioridades.

podrá avanzar en asuntos pendientes y organizar sus prioridades. Dragón: encontrará oportunidades para impulsar proyectos personales.

encontrará oportunidades para impulsar proyectos personales. Caballo: tendrá una jornada favorable para tomar la iniciativa.

tendrá una jornada favorable para tomar la iniciativa. Cabra: podrá fortalecer sus vínculos y encontrar mayor equilibrio emocional.

podrá fortalecer sus vínculos y encontrar mayor equilibrio emocional. Gallo: contará con una energía propicia para resolver situaciones que requieren atención.

Por el contrario, el Chancho estará en choque con la Serpiente, por lo que será conveniente evitar discusiones, decisiones impulsivas y compromisos innecesarios.

El consejo de Ludovica Squirru para este viernes

Según el calendario de la astróloga, será una jornada favorable para realizar actividades solidarias, emprender tareas de demolición y atender cuestiones relacionadas con la salud.

También será una oportunidad para desprenderse de lo que ya no resulta necesario y abrir espacio a nuevas experiencias.

En cuanto a las consultas médicas, los tratamientos y las cirugías mencionados en el calendario astrológico, su realización debe responder siempre al criterio de los profesionales de la salud.