Aníbal Gordon, cuando era trasladado por el juicio que lo condenaría a una pena de 16 años de prisión. (Foto Roberto Pera/Archivo Diario Río Negro)

El raid delictivo de Aníbal Gordon terminó definitivamente el 10 de febrero de 1984 cuando fue capturado en las Sierras de Córdoba, a 13 años del robo al Banco Provincia de Río Negro sucursal Bariloche, suceso que definitivamente puso su nombre en el mapa grande de la delincuencia argentina.

Gordon fue detenido en Las Serranitas, cerca de la capital cordobesa, junto a su hijo Marcelo. Cuando rodearon la vivienda, padre e hijo abrieron fuego pero finalmente fueron arrestados. En la casa había un enorme arsenal de guerra, con fusiles FAL, ametralladoras, explosivos y escopetas, además de documentos falsos.

La casa de Gordon a las afueras de Córdoba, donde fue detenido en febrero de 1984. (Archivo Diario Río Negro).

Enfrentó los Tribunales y el 29 de octubre de 1986 fue condenado a 16 años de prisión por la Justicia Federal como autor responsable del secuestro extorsivo de Guillermo Patricio Kelly, por tenencia ilegal de armas de guerra y por crímenes de lesa humanidad.

Antes de que su condena quedara firme, Gordon estuvo preso en la Prisión Regional del Sur (Unidad 9) de Neuquén, una cárcel de máxima seguridad que había sido inaugurada en 1911 en la capital neuquina (calle Entre Ríos 303) y cerrada el 13 de abril de 2018.

Aníbal Gordon fue trasladado a Neuquén el 24 de mayo de 1985, en medio de “un operativo de características espectaculares, con tiradores emplazados en lugares estratégicos y equipamiento de combate…”, según la tapa del diario Río Negro del 25 de Mayo de ese año. había sido trasladado desde la cárcel de Caseros, en Buenos Aires, a la Unidad Penitenciaria neuquina.

Las razones de por qué Gordon fue trasladado a la cárcel de Neuquén

Por más de un año, Gordon estuvo preso en Caseros aunque por temas de seguridad, las autoridades decidieron sacarlo de Buenos Aires y trasladarlo a la Patagonia. La intención fue cortar algunos enlaces que Gordon podría haber mantenido en Buenos Aires, a pesar de su condición de detenido. “Se lo saca del ojo de la tormenta”, según le manifestó una fuente a Río Negro en la crónica impresa de ese día.

Luego de pasar poco más de un mes en la cárcel de Neuquén, Gordon fue trasladado dos veces a Buenos Aires, por problemas de salud. El 30 de junio de 1985, el hombre señalado como uno de los fundadores de la organización terrorista Triple A fue trasladado desde Neuquén hacia la Capital Federal en un sorpresivo operativo penitenciario que tuvo una escala técnica en General Roca.

Aníbal Gordon, saliendo de la unidad penitenciaria N°9 rumbo al aeropuerto de Neuquén. (Foto/ Archivo Diario Río Negro)

El avión que trasladaba a Gordon despegó de Neuquén en horas de la mañana, hizo un breve primer tramo y aterrizó en el aeropuerto roquense donde se embarcó otro detenido. El vuelo se reanudó cerca del mediodía rumbo a Buenos Aires. Según publicó Río Negro, el traslado se realizó en un avión del Servicio Penitenciario Federal.

El avión que trasladaba a Gordon a Buenos Aires el 30 de junio de 1985, hizo una escala en el Aeropuerto de Roca. (Foto/Archivo de Diario Río Negro)

Aquel traslado a fines de junio de 1985 volvió a poner a Aníbal Gordon en el centro de la escena judicial y periodística. Su paso por Neuquén, la escala en Roca y el regreso a Buenos Aires quedaron registrados en una crónica que hoy permite recuperar otro capítulo de una historia atravesada por el delito, la violencia política y los años más oscuros de la Argentina.

El prontuario que acompañó su nombre fue especialmente oscuro. El diario lo identificaba como uno de los fundadores de la Triple A, la organización terrorista parapolicial de ultraderecha que operó en Argentina entre 1973 y 1976, y mencionaba las acusaciones por secuestros extorsivos y su participación en bandas paramilitares durante la represión ilegal de la última dictadura militar.

La caída judicial de Aníbal Gordon tuvo un desenlace marcado por la condena, las acusaciones por delitos de extrema gravedad y un deterioro irreversible de su salud. El 29 de octubre de 1986 recibió una pena de 16 años de prisión por el secuestro extorsivo de Guillermo Patricio Kelly y la tenencia ilegal de armas de guerra.

Además, la Justicia Federal avanzó sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad tras estar al frente del centro clandestino de represión conocido Automotores Orletti en la última dictadura. Para entonces, su estado físico ya era delicado. Pasó los últimos meses de vida internado en el Hospital Santojanni, bajo custodia policial.

Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, mientras cumplía su condena. Un cáncer de pulmón puso fin a la vida de uno de los personajes más oscuros de la historia criminal argentina.