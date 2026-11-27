El camino hacia el acceso a un terreno propio en Viedma entra en su etapa decisiva. El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) publicó el padrón definitivo de 1.493 personas habilitadas para participar del sorteo de 402 lotes con servicios, que se realizará el próximo 3 de diciembre.

La instancia se llevará adelante en el gimnasio Galo Martínez, aunque no será presencial para las familias postulantes. El sorteo se transmitirá en vivo a través del streaming de Canal 10, las redes sociales del Gobierno de Río Negro y las plataformas oficiales del IPPV.

Los terrenos forman parte del programa provincial Suelo Urbano, que contempla la urbanización de dos sectores de Viedma: Pueblo Nuevo y Distrito Sur. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Río Negro y cuenta con financiamiento íntegramente provincial.

Cómo consultar el listado de habilitados para el sorteo en Viedma

El listado definitivo ya se encuentra disponible para que los postulantes puedan verificar si quedaron habilitados para participar del sorteo.

La inscripción se realizó entre el 20 y el 22 de julio. Luego, el IPPV publicó un padrón provisorio que permitió a los interesados revisar sus datos y completar la documentación requerida para avanzar en el proceso.

En aquella primera instancia, la convocatoria había registrado 1.515 inscriptos. De ese total, 1.253 figuraban habilitados provisoriamente y 262 debían regularizar su situación.

Tras el período de revisión y presentación de documentación, el organismo provincial difundió el padrón definitivo con 1.493 postulantes habilitados.

El listado puede consultarse en la página oficial del IPPV.

Cómo se distribuirán los 402 lotes

El sorteo se realizará en tres categorías, de acuerdo con la distribución establecida para la convocatoria:

302 lotes para grupos familiares , que representan el 75% del total.

, que representan el 75% del total. 60 lotes para personas solas , equivalentes al 15%.

, equivalentes al 15%. 40 lotes para personas con discapacidad, que representan el 10%.

De esta manera, los terrenos se distribuirán entre las distintas categorías de postulantes que quedaron habilitadas para participar.

Cuándo será el sorteo de los lotes en Viedma

El sorteo se realizará el 3 de diciembre en el gimnasio Galo Martínez. Sin embargo, las familias no deberán concurrir al lugar, ya que el procedimiento se transmitirá en vivo.

La transmisión estará disponible por el streaming de Canal 10, las redes sociales del Gobierno de Río Negro y las plataformas del IPPV, con el objetivo de que los postulantes puedan seguir el procedimiento.

Pueblo Nuevo y Distrito Sur: dónde estarán los terrenos

Los 402 lotes que se sortearán forman parte de un conjunto de 567 terrenos con servicios que se desarrollarán en dos sectores de Viedma, con una inversión provincial de $2.557 millones (unos US$1,57 millones).

Por un lado, 130 lotes corresponden al loteo Pueblo Nuevo, que forma parte de un desarrollo de 265 terrenos. La infraestructura se realizará a través de un convenio tripartito entre el IPPV, la Municipalidad de Viedma y un privado.

En ese sector, 130 lotes serán destinados al sorteo, 10 quedarán para el Municipio y los otros 125 corresponden al propietario de la tierra.

Por otro lado, 272 lotes corresponden al loteo Distrito Sur, que cuenta con un total de 302 terrenos. Las obras de infraestructura se ejecutarán mediante un convenio entre el IPPV y la Municipalidad de Viedma, que reservará los 30 restantes para atender situaciones de demanda habitacional urgente.

Qué obras se realizarán en los loteos

En ambos sectores, el IPPV ejecutará las obras de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, con el objetivo de garantizar los servicios básicos para la urbanización de los terrenos.

En el caso de Distrito Sur, la licitación para ejecutar la infraestructura recibió dos ofertas, correspondientes a Electromecánica RI y Sylpa SRL. Finalmente, se seleccionó la propuesta de menor costo, presentada por Electromecánica RI por $1.475.323.851, equivalente a unos US$908.000.

Las conversiones a dólares fueron realizadas tomando como referencia la cotización vendedor del Banco Nación del 26 de noviembre de 2026, de $1.625 por dólar.