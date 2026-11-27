Ariel Calfucura, lonko de la comunidad mapuche, participó como voluntario en la visita del Papa León XIV a la Argentina. Tras la referencia que hizo el Pontífice a Ceferino Namuncurá en su mensaje a los jóvenes, el hombre confía en su santificación en el corto plazo.

Ariel vive en La Plata, pero el resto de su familia está distribuida en Neuquén y en Azul, provincia de Buenos Aires.

“Somos familiares directos de Ceferino Namuncurá. Mi bisabuelo fue su primo hermano. Con el desplazamiento del territorio por la Campaña del Desierto, a Juan Calfucurá, mi bisabuelo, lo trajeron cautivo al Museo de Ciencias Naturales”, indicó Ariel. Recordó que “los usaban para investigarlos, les sacaban fotos, los representaban en pinturas”. “De hecho, Juan, mi bisabuelo, está retratado en el Museo de Ciencias Naturales”, dijo este hombre de 48 años.

La comunidad mapuche a la cual representa como lonko está reconocida por el Estado y tiene personería jurídica. “Tenemos varios proyectos de cultivos de pehuenes, comidas mapuches y estamos impulsando un hito a Calfucurá frente al museo de La Plata. Estamos orgullosos de poder homenajear a un estandarte del pueblo mapuche”, resaltó.

Ariel es lonko de una comunidad mapuche. Foto: gentileza

Respecto a la visita del Papa, Ariel recalcó que su familia siempre tuvo una fuerte conexión con la religión católica. “Por eso, mandé una carta a los arzobispos de Buenos Aires y de La Plata, pidiendo estar cerca del Papa, como familiares directos de Ceferino Namuncurá”, señaló, al tiempo que manifestó que espera poder viajar al Vaticano cuando Ceferino sea santificado.

“Ya con su beatificación tenía fe ciega. Algunos sacerdotes nos advertían que podían pasar meses o 50 años, pero yo tenía mucha fe y llegó”, contó este hombre que trabaja como preceptor. “Ahora -acotó- tengo la misma fe que antes y ojalá podamos acompañar estar presentes cuando eso suceda en Roma”.

Ariel es lonko de una comunidad mapuche. Foto: gentileza

Cuando supo que el Papa vendría al país, no dudó en inscribirse como voluntario y fue seleccionado. Contó que cuando León XIV terminó la misa, se dirigió en helicóptero al predio en Luján donde lo aguardaban todos los voluntarios para “darles la bendición”. “Llevé la bandera mapuche que es un símbolo muy espiritual de la naturaleza. Es un sentimiento. Cuando nos bendijo, fue la experiencia más grandiosa de la vida. No paraba de gritar de tanta emoción. No podía creer”, confió.

En Córdoba, León XIV evocó las figuras de San Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, durante la misa que presidió en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. En la homilía, el pontífice incluyó a los tres entre los ejemplos de quienes vivieron plenamente su vocación cristiana y dejaron un testimonio de santidad. “Definió a Ceferino como un estandarte de la juventud”, valoró Ariel.

Ariel es lonko de una comunidad mapuche. Foto: gentileza

Cuando se beatificó a Ceferino Namuncurá el 11 de noviembre de 2007, ante más de 100 mil personas, Ariel tuvo la oportunidad de estar presente en Chimpay. Se trató de la primera beatificación celebrada en el país y el papa Benedicto XVI firmó el decreto en julio de ese mismo año. “No tenía trabajo, pero una autoridad eclesiástica de La Plata me ayudó para que pudiera viajar. Fue la experiencia más espiritual del planeta y la tengo en el corazón. En todo momento, Ceferino nos guía como familia, sentimos que está vivo y nos acompaña”, manifestó.

Al consultarle sobre su vinculación con el catolicismo siendo de una comunidad mapuche, Ariel admitió que “simbólicamente, abrazamos las dos culturas: nos sentimos muy identificados con Ceferino que amaba su tierra, su gente y su cultura mapuche con su cosmovisión de la naturaleza. Pero también estamos cerca del catolicismo. Nuestra familia, la comunidad Juan Calfucura, es un abrazo entre las dos culturas”, concluyó.