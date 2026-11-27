El oficialismo pidió tratamiento preferencial y la adjudicación de tierras del PIC se abordará el lunes a las 13 (foto Florencia Salto)

Los acuerdos de compra de tierras con las empresas interesadas en instalarse en el Parque Industrial Capital (PIC) serán abordados en una reunión de comisión especial que se desarrollará en forma excepcional el lunes a las 13. Será en la sala de comisiones del Concejo Deliberante de Neuquén.



Así se informó con el ingreso de más de 14 expedientes en la sesión ordinaria del Deliberante ayer, en el que tomó estado parlamentario una corrección y los acuerdos previstos para desarrollar más de 1.370 hectáreas fabriles en la zona nueva del ejido capitalino, a la vera de la ruta 67.

También tomó estado parlamentario el Presupuesto 2027 de la ciudad y la ordenanza tarifaria, un expediente que será votado en el recinto en la sesión del 3 de diciembre.

La comisión espcial para tratar todo el expediente del Parque Industrial Capital será el lunes , informó el concejal Atilio Sguazzini (MPN) (Florencia Salto)

El municipio ya aprobó un régimen de tasas cero para las empresas que inicien la radicación en el PIC y de exenciones impositivas por 10 años a partir de que obtengan la licencia comercial. En un primer registro de firmas interesadas, se relevó unas 540 empresas, de las cuales 350 son Pymes, se informó desde el Ejecutivo.



El municipio volvió a abrir el registro para las empresas que tienen más de 20 años de funcionamiento comercial en la ciudad, aunque no tengan domicilio en la capital. Esa evaluación de ofertas por las tierras del PIC, entrará después del 15 de febrero, tras la apertura de sesiones en 2027, se informó.



La reunión de comisión donde se conocerá el pedido de autorización para la venta de tierras será en el Deliberante con el coordinador económico de la comuna, Gastón Contardi.