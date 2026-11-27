CASERES, FABRICIANO Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en PARQUE INDUTRIAL, y fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

RODRIGUEZ, ADELA CRISTINA Falleció en NEUQUÉN el día 25 de Noviembre, a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos velados en calle Bahia Blanca 546, y serán inhumados el día 27/11/2026 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Gilabert de Jacquet, Ella A un año de tu partida, recordando y honrando tu vida con inmenso amor, tu hijo Mario, nuera, nietos, bisnietos y demás familiares, elevamos una oración en tu querida memoria, hoy 26 de noviembre, a las 20 horas en la Sagrada Familia de la ciudad de Cipolletti.

SANCHEZ, IGNACIO Falleció en Plottier el día 25 de Noviembre, a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron velados en calle Bahia Blanca 546, e inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Bonacci, Norita Lucia Annese y flia lamentan mucho el fallecimiento de la querida Norita y saludan con cariño a Adolfo, Adolfito, Juan Pablo y Franco, así como a toda su familia.