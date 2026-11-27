Después de un jueves agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes un nuevo ascenso de temperatura que impactará con fuerza en el Alto Valle donde se espera una jornada con máximas cercanas a los 40 °C, acompañada por viento con ráfagas de hasta 50 km/h.

En la Cordillera y Viedma también habrá registros elevados, aunque más moderados, con marcas que rondarán los 30 °C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 36°C y una mínima nocturna de 30°C. Otro gran protagonista será el viento, con velocidades estimadas en 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en Roca y Neuquén:

Neuquén: Mañana: 26°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 36°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 30°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 26°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 36°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 29°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostica una máxima de 25°C y una temperatura mínima de 16°C. No hay chances de lluvia, pero el viento aparecerá con ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 15°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 25°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 16°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 15°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 25°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 17°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará clima caluroso y viento. Se prevé una temperatura máxima de 30°C, vientos de hasta 22 km/h y ráfagas de casi 50 km/h, con cielo despejado.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: