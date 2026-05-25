Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el lunes 25 de mayo de 2026
El lunes comenzará con una energía intensa y cierta sensación de cansancio acumulado. Será clave priorizar organización y evitar discusiones.
Predicciones para cada signo
Rata
Buen momento para ordenar temas económicos y laborales.
Buey
La energía mejora si evitás sobrecargarte de responsabilidades.
Tigre
Necesidad de acción y movimiento. No te quedes quieto.
Conejo
Atención a la sensibilidad emocional y el agotamiento.
Dragón
Momento favorable para tomar decisiones importantes.
Serpiente
La intuición estará especialmente fuerte durante el día.
Caballo
Podrían surgir cambios inesperados de planes.
Cabra
Necesidad de poner límites y cuidar energía personal.
Mono
Buen día para resolver trámites o pendientes.
Gallo
No exijas respuestas inmediatas. Todo acomoda.
Perro
La energía mejora en vínculos y temas afectivos.
Chancho
Un encuentro inesperado podría cambiar tu humor.
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