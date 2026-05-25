Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el lunes 25 de mayo de 2026

El lunes comenzará con una energía intensa y cierta sensación de cansancio acumulado. Será clave priorizar organización y evitar discusiones.

Predicciones para cada signo

Rata

Buen momento para ordenar temas económicos y laborales.

Buey

La energía mejora si evitás sobrecargarte de responsabilidades.

Tigre

Necesidad de acción y movimiento. No te quedes quieto.

Conejo

Atención a la sensibilidad emocional y el agotamiento.

Dragón

Momento favorable para tomar decisiones importantes.

Serpiente

La intuición estará especialmente fuerte durante el día.

Caballo

Podrían surgir cambios inesperados de planes.

Cabra

Necesidad de poner límites y cuidar energía personal.

Mono

Buen día para resolver trámites o pendientes.

Gallo

No exijas respuestas inmediatas. Todo acomoda.

Perro

La energía mejora en vínculos y temas afectivos.

Chancho

Un encuentro inesperado podría cambiar tu humor.