ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el lunes 25 de mayo de 2026

Las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipan días de movimientos emocionales, cambios inesperados y señales importantes para varios signos. Qué energías dominarán el día y cuáles serán los animales más favorecidos.

Redacción

Por Redacción

El lunes comenzará con una energía intensa y cierta sensación de cansancio acumulado. Será clave priorizar organización y evitar discusiones.

Predicciones para cada signo

Rata

Buen momento para ordenar temas económicos y laborales.

Buey

La energía mejora si evitás sobrecargarte de responsabilidades.

Tigre

Necesidad de acción y movimiento. No te quedes quieto.

Conejo

Atención a la sensibilidad emocional y el agotamiento.

Dragón

Momento favorable para tomar decisiones importantes.

Serpiente

La intuición estará especialmente fuerte durante el día.

Caballo

Podrían surgir cambios inesperados de planes.

Cabra

Necesidad de poner límites y cuidar energía personal.

Mono

Buen día para resolver trámites o pendientes.

Gallo

No exijas respuestas inmediatas. Todo acomoda.

Perro

La energía mejora en vínculos y temas afectivos.

Chancho

Un encuentro inesperado podría cambiar tu humor.


Temas

Horóscopo

Ludovica Squirru

Predicciones

El lunes comenzará con una energía intensa y cierta sensación de cansancio acumulado. Será clave priorizar organización y evitar discusiones.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén