Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este miércoles 13 de mayo: cuál es la energía del día

La reconocida astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones del horóscopo chino para este miércoles 13 de mayo, una jornada marcada por una energía intensa, ideal para cerrar etapas, limpiar espacios y tomar decisiones importantes.

Según las interpretaciones del calendario oriental, el día estará atravesado por la influencia del Fuego yin, mientras que el signo protagonista será el Chancho, asociado a la sensibilidad, la intuición y las emociones profundas.

Cómo será la energía de este miércoles 13 de mayo

De acuerdo con las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, la combinación energética del día invita a revisar vínculos, ordenar la mente y conectar con espacios de calma.

El Ki diario 9 aporta una vibración vinculada a los cierres, la introspección y los cambios internos, por lo que muchas personas podrían sentir necesidad de soltar situaciones que ya no les hacen bien.

Además, el día presenta un “choque” energético con la Serpiente, por lo que quienes pertenezcan a ese signo podrían atravesar momentos de tensión, cansancio o incomodidad emocional.

Los signos con mejores afinidades este miércoles

Las concordancias y afinidades energéticas del día favorecen especialmente a los signos:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Para ellos, la jornada podría traer mayor claridad mental, mejores encuentros personales y una sensación de estabilidad emocional.

El consejo de Ludovica Squirru para hoy

Uno de los puntos más destacados de la predicción tiene que ver con las actividades recomendadas para aprovechar la energía disponible.

Según el consejo diario, este miércoles es un momento ideal para:

Demoler o cerrar etapas

Ir al spa o balneario

Limpiar la casa

Renovar ambientes

Deshacerse de objetos acumulados

Además, la astróloga remarca que las actividades del día “no traen buena ni mala suerte”, por lo que la clave estará en actuar con calma, sin expectativas extremas y priorizando el bienestar personal.