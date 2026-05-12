Luna nueva, llena y menguante: el ritual con velas que recomiendan hacer en mayo
Cada fase lunar tiene una energía diferente y muchas personas aprovechan mayo para realizar rituales con velas orientados al amor, la abundancia, la limpieza emocional y los nuevos comienzos. Cómo hacerlos paso a paso.
Mayo es uno de los meses más intensos a nivel energético para quienes siguen la astrología, las fases lunares y los rituales de manifestación. Con el avance del otoño y el cambio de energía que trae esta etapa del año, muchas personas eligen realizar pequeños rituales en casa para ordenar emociones, cerrar ciclos o atraer nuevas oportunidades.
Entre los más populares aparecen los rituales con velas, una práctica simple que combina intención, símbolos y conexión emocional.
Según especialistas en energía y bienestar, cada fase de la Luna potencia distintos tipos de pedidos y objetivos, por lo que el momento elegido puede cambiar completamente el sentido del ritual.
Luna nueva: el mejor momento para iniciar algo
La Luna nueva está asociada con comienzos, proyectos y manifestaciones.
Qué intención trabajar
- nuevos vínculos
- trabajo
- dinero
- cambios personales
- hábitos nuevos
Qué vela usar
Las más recomendadas son:
- blanca
- verde
- dorada
Cómo hacer el ritual
Encender la vela en un espacio tranquilo, escribir en un papel aquello que se desea atraer y repetir una intención clara en voz alta.
Muchas personas también acompañan este momento con música suave o aromas cítricos.
Luna creciente: energía para potenciar y mover
La Luna creciente representa expansión, crecimiento y movimiento.
Es una etapa ideal para:
- potenciar relaciones
- fortalecer proyectos
- recuperar energía
- tomar decisiones
Los colores más usados
- naranja
- amarilla
- roja
Especialistas recomiendan visualizar aquello que se quiere fortalecer mientras la vela permanece encendida.
Luna llena: el ritual más fuerte del mes
La Luna llena suele ser la fase más utilizada para rituales emocionales y energéticos porque potencia la sensibilidad y la intuición.
Qué se recomienda trabajar
- amor
- vínculos
- emociones
- claridad mental
- abundancia
Velas ideales
- rosadas
- blancas
- plateadas
También es un momento muy elegido para cargar cristales, escribir deseos o realizar limpiezas energéticas dentro del hogar.
Luna menguante: cerrar, soltar y limpiar
La Luna menguante está vinculada con el cierre de etapas y la liberación emocional.
Muchas personas realizan rituales en esta fase para:
- cortar energías negativas
- dejar atrás relaciones
- liberar ansiedad
- ordenar pensamientos
Qué velas usar
- violeta
- negra
- azul
La recomendación más repetida es enfocarse en aquello que se quiere soltar y evitar pedidos relacionados con comienzos o expansión.
El detalle más importante de los rituales con velas
Especialistas en rituales energéticos coinciden en algo: más allá de la vela o del color elegido, lo más importante es la intención.
Por eso recomiendan:
- hacer el ritual en calma
- evitar distracciones
- mantener el espacio ordenado
- apagar el celular unos minutos
- conectar emocionalmente con el pedido
Además, sugieren nunca dejar velas encendidas sin supervisión.
Por qué estos rituales se volvieron tendencia
En los últimos años crecieron muchísimo las búsquedas relacionadas con astrología, fases lunares y bienestar emocional. En redes sociales, TikTok y Pinterest, los rituales simples para hacer en casa se convirtieron en uno de los contenidos más guardados y compartidos.
Velas, cristales, canela, laurel y cítricos aparecen cada vez más como herramientas simbólicas para quienes buscan generar momentos de pausa, conexión y renovación personal.
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