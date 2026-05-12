Luna nueva, llena y menguante: el ritual con velas que recomiendan hacer en mayo

Mayo es uno de los meses más intensos a nivel energético para quienes siguen la astrología, las fases lunares y los rituales de manifestación. Con el avance del otoño y el cambio de energía que trae esta etapa del año, muchas personas eligen realizar pequeños rituales en casa para ordenar emociones, cerrar ciclos o atraer nuevas oportunidades.

Entre los más populares aparecen los rituales con velas, una práctica simple que combina intención, símbolos y conexión emocional.

Según especialistas en energía y bienestar, cada fase de la Luna potencia distintos tipos de pedidos y objetivos, por lo que el momento elegido puede cambiar completamente el sentido del ritual.

Luna nueva: el mejor momento para iniciar algo

La Luna nueva está asociada con comienzos, proyectos y manifestaciones.

Qué intención trabajar

nuevos vínculos

trabajo

dinero

cambios personales

hábitos nuevos

Qué vela usar

Las más recomendadas son:

blanca

verde

dorada

Cómo hacer el ritual

Encender la vela en un espacio tranquilo, escribir en un papel aquello que se desea atraer y repetir una intención clara en voz alta.

Muchas personas también acompañan este momento con música suave o aromas cítricos.

Luna creciente: energía para potenciar y mover

La Luna creciente representa expansión, crecimiento y movimiento.

Es una etapa ideal para:

potenciar relaciones

fortalecer proyectos

recuperar energía

tomar decisiones

Los colores más usados

naranja

amarilla

roja

Especialistas recomiendan visualizar aquello que se quiere fortalecer mientras la vela permanece encendida.

Luna llena: el ritual más fuerte del mes

La Luna llena suele ser la fase más utilizada para rituales emocionales y energéticos porque potencia la sensibilidad y la intuición.

Qué se recomienda trabajar

amor

vínculos

emociones

claridad mental

abundancia

Velas ideales

rosadas

blancas

plateadas

También es un momento muy elegido para cargar cristales, escribir deseos o realizar limpiezas energéticas dentro del hogar.

Luna menguante: cerrar, soltar y limpiar

La Luna menguante está vinculada con el cierre de etapas y la liberación emocional.

Muchas personas realizan rituales en esta fase para:

cortar energías negativas

dejar atrás relaciones

liberar ansiedad

ordenar pensamientos

Qué velas usar

violeta

negra

azul

La recomendación más repetida es enfocarse en aquello que se quiere soltar y evitar pedidos relacionados con comienzos o expansión.

El detalle más importante de los rituales con velas

Especialistas en rituales energéticos coinciden en algo: más allá de la vela o del color elegido, lo más importante es la intención.

Por eso recomiendan:

hacer el ritual en calma

evitar distracciones

mantener el espacio ordenado

apagar el celular unos minutos

conectar emocionalmente con el pedido

Además, sugieren nunca dejar velas encendidas sin supervisión.

Por qué estos rituales se volvieron tendencia

En los últimos años crecieron muchísimo las búsquedas relacionadas con astrología, fases lunares y bienestar emocional. En redes sociales, TikTok y Pinterest, los rituales simples para hacer en casa se convirtieron en uno de los contenidos más guardados y compartidos.

Velas, cristales, canela, laurel y cítricos aparecen cada vez más como herramientas simbólicas para quienes buscan generar momentos de pausa, conexión y renovación personal.