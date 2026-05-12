Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este martes 12 de mayo: el Perro domina la energía del día y trae definiciones emocionales

El horóscopo chino de este martes 12 de mayo llega atravesado por una energía intensa y movilizadora. Según compartió Ludovica Squirru, el signo que dominará la jornada será el Perro, acompañado por una fuerte presencia de fuego yang, una combinación que potencia la sinceridad, las decisiones rápidas y la necesidad de ordenar emociones y relaciones.

Además, la especialista indicó que el número energético del día será el 8, asociado con el equilibrio, la justicia y las definiciones importantes. En paralelo, el signo que entra en choque energético será el Dragón, mientras que los animales con mejores afinidades serán el Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Mono, Gallo y nuevamente el Perro.

Qué recomienda Ludovica Squirru para este martes 12 de mayo

Según las energías del día, será una jornada favorable para actividades relacionadas con la limpieza emocional, espiritual y familiar. Ludovica recomienda especialmente:

Limpiar la casa y renovar energías.

Rezar, decretar o meditar.

Tener conversaciones sinceras.

Realizar actos solidarios o servicio social.

Visitar familiares o personas importantes.

Tomar decisiones afectivas importantes.

Iniciar compromisos o proyectos a largo plazo.

La especialista también señaló que otras actividades no tendrán ni buena ni mala suerte particular, por lo que aconseja actuar con calma y escuchar más la intuición.

Cómo impactará la energía del Perro en los vínculos

La energía del Perro suele estar relacionada con la lealtad, la honestidad y la protección emocional. Por eso, este martes muchas personas podrían sentir necesidad de aclarar situaciones sentimentales, poner límites o acercarse nuevamente a vínculos importantes.

Para algunos signos, será un día ideal para reconciliaciones y conversaciones pendientes. Para otros, podría marcar el final de relaciones o dinámicas que venían generando desgaste emocional.

Los signos más favorecidos este martes

Tigre

La energía del día favorece decisiones importantes en el amor y proyectos personales. Habrá claridad emocional y más seguridad para actuar.

Conejo

Será uno de los signos más contenidos por la energía del Perro. Buen momento para sanar vínculos y rodearse de personas de confianza.

Serpiente

El fuego yang potencia su intuición y capacidad de detectar situaciones tóxicas. Ideal para ordenar emociones y priorizar bienestar.

Caballo

Habrá más movimiento, propuestas y necesidad de libertad emocional. Buen día para encuentros y reconciliaciones.

Mono y Gallo

La jornada favorece acuerdos, conversaciones y definiciones importantes. Puede aparecer una noticia inesperada relacionada con vínculos o trabajo.

El signo que deberá cuidarse más: Dragón

El Dragón será el animal en choque energético este martes. Según la astrología china, podría sentir más cansancio, irritabilidad o tensión emocional. La recomendación será evitar discusiones impulsivas y no tomar decisiones importantes desde el enojo.