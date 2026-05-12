Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este martes 12 de mayo: el Perro domina la energía del día y trae definiciones emocionales
Las predicciones de Ludovica Squirru para este martes 12 de mayo anticipan una jornada marcada por la energía fuego yang, emociones intensas y decisiones importantes en vínculos y relaciones. Qué recomienda la astrología china.
El horóscopo chino de este martes 12 de mayo llega atravesado por una energía intensa y movilizadora. Según compartió Ludovica Squirru, el signo que dominará la jornada será el Perro, acompañado por una fuerte presencia de fuego yang, una combinación que potencia la sinceridad, las decisiones rápidas y la necesidad de ordenar emociones y relaciones.
Además, la especialista indicó que el número energético del día será el 8, asociado con el equilibrio, la justicia y las definiciones importantes. En paralelo, el signo que entra en choque energético será el Dragón, mientras que los animales con mejores afinidades serán el Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Mono, Gallo y nuevamente el Perro.
Qué recomienda Ludovica Squirru para este martes 12 de mayo
Según las energías del día, será una jornada favorable para actividades relacionadas con la limpieza emocional, espiritual y familiar. Ludovica recomienda especialmente:
- Limpiar la casa y renovar energías.
- Rezar, decretar o meditar.
- Tener conversaciones sinceras.
- Realizar actos solidarios o servicio social.
- Visitar familiares o personas importantes.
- Tomar decisiones afectivas importantes.
- Iniciar compromisos o proyectos a largo plazo.
La especialista también señaló que otras actividades no tendrán ni buena ni mala suerte particular, por lo que aconseja actuar con calma y escuchar más la intuición.
Cómo impactará la energía del Perro en los vínculos
La energía del Perro suele estar relacionada con la lealtad, la honestidad y la protección emocional. Por eso, este martes muchas personas podrían sentir necesidad de aclarar situaciones sentimentales, poner límites o acercarse nuevamente a vínculos importantes.
Para algunos signos, será un día ideal para reconciliaciones y conversaciones pendientes. Para otros, podría marcar el final de relaciones o dinámicas que venían generando desgaste emocional.
Los signos más favorecidos este martes
Tigre
La energía del día favorece decisiones importantes en el amor y proyectos personales. Habrá claridad emocional y más seguridad para actuar.
Conejo
Será uno de los signos más contenidos por la energía del Perro. Buen momento para sanar vínculos y rodearse de personas de confianza.
Serpiente
El fuego yang potencia su intuición y capacidad de detectar situaciones tóxicas. Ideal para ordenar emociones y priorizar bienestar.
Caballo
Habrá más movimiento, propuestas y necesidad de libertad emocional. Buen día para encuentros y reconciliaciones.
Mono y Gallo
La jornada favorece acuerdos, conversaciones y definiciones importantes. Puede aparecer una noticia inesperada relacionada con vínculos o trabajo.
El signo que deberá cuidarse más: Dragón
El Dragón será el animal en choque energético este martes. Según la astrología china, podría sentir más cansancio, irritabilidad o tensión emocional. La recomendación será evitar discusiones impulsivas y no tomar decisiones importantes desde el enojo.
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