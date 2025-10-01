Horóscopo chino: las predicciones de Susy Forte para la primera semana de octubre 2025

Susy Forte difundió las predicciones del horóscopo chino para la primera semana de octubre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada animal en los próximos días. A continuación, los detalles.

Horóscopo chino: predicciones de Susy Forte para la primera semana de octubre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El entusiasmo y buen humor acompañarán a la Rata durante esta semana. La fuerza de voluntad será la aliada ideal para animarte a cambiar de rutina, emprender cuestiones laborales postergadas, iniciar nuevos hobbies o actividades que despierten alegría. Alcanzarás algún logro importante en cuanto a las finanzas y el trabajo en general.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Previsor, práctico y metódico, el Búfalo se sentirá impulsado a acelerar los tiempos. Las circunstancias te llevarán más allá de lo cotidiano y te permitirán aventurarte en terrenos fuera de tu zona de confort. Podrás crear nuevos lazos amistosos para potenciar tu esfuerzo en lo que se refiere a lo laboral y así mejorar la economía.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es un animal poderoso capaz de ejercer influencia sobre los demás. Las energías que actúan esta semana potenciarán su carisma, pero también su ferocidad. Te sentirás inquieto y con deseos de cambio. La aventura, los viajes, el aprendizaje y las nuevas perspectivas serán algunas de las maneras que encontrarás para romper la rutina e incursionar en nuevos campos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Empieza una etapa para mejorar tu situación, dejar de lado antiguos impedimentos y lograr independencia a través de mejoras en el aprovechamiento de tus recursos. Es momento de centrarte en tus objetivos, revisar tus planes y enfocarte en los proyectos iniciados. También surge la oportunidad de poner en práctica ideas originales para cosechar luego grandes resultados.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La profesión estará sujeta a cambios estructurales y seguramente impliquen mayores obligaciones. Algún cobro pendiente podrá demorarse y esto puede poner al Dragón de mal humor. Deberás tomarte cualquier demora o percance con calma y confiar en que pronto todo volverá a su cauce normal. Se trata de una etapa en la que será preciso aprender a sobrellevar los obstáculos de un modo tranquilo.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La poderosa intuición que caracteriza a la Serpiente estará respaldada por buenas energías que brindarán una lucidez y percepción especial en esta etapa. Se activarán sectores que se encontraban adormecidos y será oportuno actuar con decisión. Se activa la comunicación, pero es posible que surjan roces en el entorno inmediato.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana puede ser lenta y monótona para el inquieto Caballo. El trabajo y las obligaciones pueden pesar; sin embargo, estas incomodidades invitan a tomar algunas decisiones en cuanto a tu estilo de vida. Estarás abocado a las obligaciones y presiones laborales, pero no deberás descuidar el descanso, la buena alimentación y dedicar tiempo a aquello que más te guste hacer.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra logrará encauzar las energías y transformar cualquier dificultad en fuerza productiva. Nada será inalcanzable o imposible si te propones lograrlo. Es tiempo de mostrar ambición y ganas de éxito: seguramente no te conformarás con poco. El momento empuja a la acción y representa un enorme caudal de energía y fuerza de voluntad que te permitirá llevar a cabo tus proyectos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Con gran empuje lograrás vencer resistencias y sortear ciertos obstáculos, gracias al respaldo de tu entorno. Mantenerte confiado te asegurará el éxito ante cualquier adversidad. Se trata de un tiempo de gran renovación en cuanto a tus actividades, pero no deberás precipitarte, sino más bien observar en detalle la situación antes de decidir.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tendrás iniciativas y ánimo de fundador para llevar a cabo nuevas acciones. Será una semana de reajustes en varios ámbitos que llevarán al Gallo a buscar un nuevo equilibrio. Tus ideas, pensamientos y contactos personales van a definir en gran medida la marcha de los acontecimientos. Sentirás que la voluntad de triunfar es más importante que las circunstancias y esta actitud allanará el camino hacia el éxito.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La propuesta para el Perro será reparar, soltar y reconciliarse con el pasado. Así podrás ganar tiempo perdido y buscar nuevas metas. Te apartarás de las expectativas de los demás y elegirás el camino que deseas tomar. Asimismo, se revela tu poder interior para tomar las riendas de tu vida, promover tus ideas y canalizar los pensamientos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un buen momento para encarar ciertos cambios y definir tus propósitos más inmediatos. Las energías que actúan sobre tu signo favorecen los objetivos y brindan los medios para tener éxito. Buscarás concretar tus metas con actitud concentrada y laboriosa, y de este modo los resultados no tardarán en llegar.

