ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Los signos que tendrán un golpe de fortuna en octubre 2025, según Mhoni Vidente

La reconocida astróloga y tarotista anunció buenos momentos para tres signos del zodíaco en octubre. "dinero extra y un nuevo proyecto de trabajo", expresó la pitonisa.

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente.

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para octubre de 2025 y aseguró que algunos signos del zodíaco recibirán un golpe de suerte inesperado que transformará sus finanzas y abrirá nuevas oportunidades profesionales.

Los signos que tendrán un golpe de fortuna en octubre 2025, según Mhoni Vidente

De acuerdo con sus visiones, Aries, Géminis y Virgo serán los más beneficiados por la energía cósmica en las próximas semanas.

  • Aries
    Los arianos contarán con un impulso especial en la última parte de octubre. Según Mhoni, llegará dinero extra ligado a proyectos laborales y nuevas propuestas que impulsarán sus ingresos. Será un momento ideal para tomar riesgos medidos y apostar por negocios propios.

Los colores de Aries serán el Blanco y el Verde. Los números de la suerte: 18, 26 y 27 (5 golpes de suerte), mientras que tendrá buena relación con Escorpio, Sagitario y Capricornio.

  • Géminis
    Para los geminianos, el mes trae brillo y reconocimiento. La astróloga anticipa que recibirán ingresos adicionales y noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. La buena fortuna se combinará con su capacidad de comunicación, lo que abrirá puertas para alianzas estratégicas.

Los colores para Géminis serán el Azul y el Rojo, mientras que sus números de la suerte serán: 01, 15 y 26 (3 golpes de suerte). Los signos compatibles son Libra, Acuario y Aries.

  • Virgo
    Los nacidos bajo este signo tendrán la posibilidad de ordenar sus papeles y resolver asuntos legales o administrativos que estaban pendientes. Mhoni asegura que, además, recibirán un dinero inesperado, lo que dará mayor estabilidad y tranquilidad económica en este período.

Los colores para Virgo son el Azul y el Blanco. Los números de la suerte: 08, 11 y 48 (3 golpes de suerte), y los signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.

Con estas predicciones, Mhoni Vidente alienta a los tres signos a estar atentos a las señales del destino y aprovechar las oportunidades que octubre pone en su camino.


Temas

Mhoni Vidente

Octubre

Predicciones

signos del zodíaco

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para octubre de 2025 y aseguró que algunos signos del zodíaco recibirán un golpe de suerte inesperado que transformará sus finanzas y abrirá nuevas oportunidades profesionales.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios