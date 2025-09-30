La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para octubre de 2025 y aseguró que algunos signos del zodíaco recibirán un golpe de suerte inesperado que transformará sus finanzas y abrirá nuevas oportunidades profesionales.

Los signos que tendrán un golpe de fortuna en octubre 2025, según Mhoni Vidente

De acuerdo con sus visiones, Aries, Géminis y Virgo serán los más beneficiados por la energía cósmica en las próximas semanas.

Aries

Los arianos contarán con un impulso especial en la última parte de octubre. Según Mhoni, llegará dinero extra ligado a proyectos laborales y nuevas propuestas que impulsarán sus ingresos. Será un momento ideal para tomar riesgos medidos y apostar por negocios propios.

Los colores de Aries serán el Blanco y el Verde. Los números de la suerte: 18, 26 y 27 (5 golpes de suerte), mientras que tendrá buena relación con Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Géminis

Para los geminianos, el mes trae brillo y reconocimiento. La astróloga anticipa que recibirán ingresos adicionales y noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. La buena fortuna se combinará con su capacidad de comunicación, lo que abrirá puertas para alianzas estratégicas.

Los colores para Géminis serán el Azul y el Rojo, mientras que sus números de la suerte serán: 01, 15 y 26 (3 golpes de suerte). Los signos compatibles son Libra, Acuario y Aries.

Virgo

Los nacidos bajo este signo tendrán la posibilidad de ordenar sus papeles y resolver asuntos legales o administrativos que estaban pendientes. Mhoni asegura que, además, recibirán un dinero inesperado, lo que dará mayor estabilidad y tranquilidad económica en este período.

Los colores para Virgo son el Azul y el Blanco. Los números de la suerte: 08, 11 y 48 (3 golpes de suerte), y los signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.

Con estas predicciones, Mhoni Vidente alienta a los tres signos a estar atentos a las señales del destino y aprovechar las oportunidades que octubre pone en su camino.