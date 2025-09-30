Los signos que tendrán un golpe de fortuna en octubre 2025, según Mhoni Vidente
La reconocida astróloga y tarotista anunció buenos momentos para tres signos del zodíaco en octubre. "dinero extra y un nuevo proyecto de trabajo", expresó la pitonisa.
La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para octubre de 2025 y aseguró que algunos signos del zodíaco recibirán un golpe de suerte inesperado que transformará sus finanzas y abrirá nuevas oportunidades profesionales.
De acuerdo con sus visiones, Aries, Géminis y Virgo serán los más beneficiados por la energía cósmica en las próximas semanas.
- Aries
Los arianos contarán con un impulso especial en la última parte de octubre. Según Mhoni, llegará dinero extra ligado a proyectos laborales y nuevas propuestas que impulsarán sus ingresos. Será un momento ideal para tomar riesgos medidos y apostar por negocios propios.
Los colores de Aries serán el Blanco y el Verde. Los números de la suerte: 18, 26 y 27 (5 golpes de suerte), mientras que tendrá buena relación con Escorpio, Sagitario y Capricornio.
- Géminis
Para los geminianos, el mes trae brillo y reconocimiento. La astróloga anticipa que recibirán ingresos adicionales y noticias alentadoras relacionadas con el trabajo. La buena fortuna se combinará con su capacidad de comunicación, lo que abrirá puertas para alianzas estratégicas.
Los colores para Géminis serán el Azul y el Rojo, mientras que sus números de la suerte serán: 01, 15 y 26 (3 golpes de suerte). Los signos compatibles son Libra, Acuario y Aries.
- Virgo
Los nacidos bajo este signo tendrán la posibilidad de ordenar sus papeles y resolver asuntos legales o administrativos que estaban pendientes. Mhoni asegura que, además, recibirán un dinero inesperado, lo que dará mayor estabilidad y tranquilidad económica en este período.
Los colores para Virgo son el Azul y el Blanco. Los números de la suerte: 08, 11 y 48 (3 golpes de suerte), y los signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.
Con estas predicciones, Mhoni Vidente alienta a los tres signos a estar atentos a las señales del destino y aprovechar las oportunidades que octubre pone en su camino.
