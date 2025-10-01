Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este miércoles 1 de octubre 2025

Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este miércoles 1 de octubre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.

Horóscopo Chino miércoles 1 de octubre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes miércoles 1 de octubre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.

Miércoles 1 de octubre 2025 Ludovica Squirru nos recomienda

Iniciar tratamiento/cirugía

Construir

Demoler

Ir al médico

Miércoles 1 de octubre Ludovica Squirru advierte que es mal día para:

Mudarse.

Las demás actividades no traen ni buena ni mala suerte.

Horóscopo Chino: energía de este Martes 30 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este miércoles 1 de octubre 2025 es:

Agua Ying.

El signo del Horóscopo Chino de este miércoles 1 de octubre 2025 es: