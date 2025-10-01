Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este miércoles 1 de octubre 2025
Ludovica Squirru nos trae sus predicciones este miércoles 1 de octubre 2025, cerrando el mes del Gallo según la astrología oriental. Conocé acá para qué es auspiciosa la jornada y para qué no.
Horóscopo Chino miércoles 1 de octubre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru
A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes miércoles 1 de octubre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.
Miércoles 1 de octubre 2025 Ludovica Squirru nos recomienda
- Iniciar tratamiento/cirugía
- Construir
- Demoler
- Ir al médico
Miércoles 1 de octubre Ludovica Squirru advierte que es mal día para:
- Mudarse.
- Las demás actividades no traen ni buena ni mala suerte.
La energía que rige este miércoles 1 de octubre 2025 es:
- Agua Ying.
El signo del Horóscopo Chino de este miércoles 1 de octubre 2025 es:
- El Conejo.
