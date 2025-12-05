ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo Chino para este viernes 5 de diciembre de 2025: qué energía activa cada signo

Este viernes 5 de diciembre de 2025 mueve una energía de orden, decisiones necesarias y protección personal

Este viernes 5 de diciembre de 2025 llega con una combinación de energía emocional intensa, necesidad de orden interno y decisiones que ya no se pueden postergar. Según las corrientes del Horóscopo Chino y la lectura energética del día, algunos signos tendrán un impulso para avanzar y otros deberán frenar, evaluar y proteger su energía. Qué activar y qué evitar signo por signo.

La clave energética del día

Un día para limpiar, ordenar, decir lo justo y proteger la energía personal.
Las tensiones externas pueden subir, pero también la claridad mental para poner límites y tomar decisiones que se habían dilatado.

Predicciones signo por signo — Viernes 5 de diciembre 2025

Rata

Energía activa: estrategia, inteligencia emocional y claridad mental.
Qué favorece: conversaciones importantes, planificación, acuerdos laborales.
Evitar: improvisar o tomar decisiones impulsivas.

Búfalo / Buey

Energía activa: estabilidad y resistencia.
Qué favorece: cerrar cuentas, ordenar papeles, avanzar en temas materiales.
Evitar: discusiones familiares, rigidez ante cambios.

Tigre

Energía activa: movimientos y oportunidades rápidas.
Qué favorece: viajes cortos, encuentros, gestiones que estaban trabadas.
Evitar: hablar de más o exponerse innecesariamente.

Conejo

Energía activa: sensibilidad y diplomacia.
Qué favorece: reconciliaciones, suavizar tensiones, creatividad.
Evitar: absorber problemas ajenos.

Dragón

Energía activa: poder personal y foco.
Qué favorece: decisiones contundentes, lanzar proyectos, liderazgo.
Evitar: choques de ego.

Serpiente

Energía activa: intuición y visión estratégica.
Qué favorece: inversiones, análisis profundos, conversaciones sinceras.
Evitar: insistir donde ya no hay respuesta.

Caballo

Energía activa: impulso, entusiasmo y proyección.
Qué favorece: firmar acuerdos, entrevistas, dar pasos nuevos.
Evitar: sobrecargar la agenda.

Cabra

Energía activa: calma y protección emocional.
Qué favorece: momentos de autocuidado, hogar, estabilidad afectiva.
Evitar: presionarse o exigirse de más.

Mono

Energía activa: creatividad, chispa mental y nuevas ideas.
Qué favorece: propuestas innovadoras, negociaciones, vínculos sociales.
Evitar: distracciones constantes.

Gallo

Energía activa: orden, claridad y precisión.
Qué favorece: reorganizar rutinas, mejorar hábitos, planificar diciembre.
Evitar: críticas excesivas o perfeccionismo extremo.

Perro

Energía activa: lealtad, intuición y vínculos.
Qué favorece: encuentros profundos, charlas honestas, acuerdos familiares.
Evitar: hacerse cargo de problemas ajenos.

Chancho / Cerdo

Energía activa: sensibilidad, intuición y disfrute.
Qué favorece: actividades placenteras, descanso, arte, conexión emocional.
Evitar: postergar decisiones importantes


