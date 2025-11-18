Horóscopo Chino: predicciones kármicas martes 18 de noviembre 2025 bajo el Conejo de Metal

Horóscopo Chino hoy. Dejamos atrás la vehemencia del Tigre para adentrarnos en la sensibilidad del Conejo. El elemento Metal (Xin) sobre el Conejo (Mao) nos habla de la belleza, la precisión y la comunicación armónica. Es la imagen de una joya delicada o un instrumento musical: requiere tacto y finura.

El karma de hoy, según el Horóscopo Chino, es el de la armonía y la expresión. El universo nos invita a buscar el equilibrio en nuestras relaciones, a embellecer nuestro entorno y a comunicar nuestras verdades con suavidad y estrategia. Algunos signos sentirán una oleada de inspiración creativa; otros, la necesidad de resolver conflictos a través del diálogo.

Descubrí qué te depara el destino, animal por animal, en este día de diplomacia cósmica.

Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para cada signo hoy, martes 18 de noviembre 2025

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

El karma de la conexión. Hoy, tu agudeza mental se combina con la sutileza del Conejo. Es un día kármico para fortalecer lazos. Una conversación sincera con un amigo o familiar puede sanar viejas heridas. No te guardes lo que sentís, expresalo con delicadeza.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

El karma de la estabilidad. La energía suave del Conejo te invita a consolidar lo que construiste. Hoy es un día para poner orden en tus finanzas o en tus proyectos, pero con calma. El universo te pide paciencia para ver los frutos de tu esfuerzo.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

El karma de la reflexión. Dejás atrás tu día de regencia, y la energía del Conejo te pide bajar las revoluciones. Es un día para revisar las decisiones que tomaste ayer. Reflexioná sobre tus impulsos y buscá la armonía en tus acciones.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).

El karma de la manifestación. ¡Estás en tu día! La energía del Conejo de Metal te potencia. Hoy es ideal para iniciar proyectos creativos, resolver conflictos con diplomacia o embellecer tu entorno. Tu intuición está afinada; seguí tu corazón.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).

El karma de la adaptabilidad. La fluidez del Conejo te desafía a ser menos rígido. Hoy, el destino te pide adaptarte a los cambios con gracia. Una situación inesperada te mostrará la importancia de soltar el control y fluir con la corriente.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).

El karma de la sabiduría silenciosa. (Regente del año). La energía del Conejo es afín a tu naturaleza sutil. Hoy, tus poderes psíquicos y tu intuición se agudizan. Observá y escuchá más de lo que hablás. El universo te revelará secretos si estás atento.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

El karma de la libertad creativa. La energía del Conejo te inspira a explorar tu lado artístico y libre. Hoy es un día para dedicar tiempo a tus pasiones. Rompé con la rutina y permitite disfrutar. Tu creatividad es un canal kármico.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

El karma de la belleza interior. La suavidad del Conejo te envuelve en una energía de calma y nutrición. Hoy es un día para el autocuidado y la compasión. Enfocate en tu bienestar emocional. Tu paz interior es tu mayor activo kármico.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

El karma de la comunicación. La energía del Metal sobre el Conejo favorece tu ingenio y tu capacidad para expresarte. Hoy es un día para tener conversaciones importantes, negociar o cerrar acuerdos. Tu palabra tiene poder; usala sabiamente.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

El karma de la aceptación. (Signo de choque). La energía del Conejo es tu «opuesto» en el zodíaco. Hoy, el destino te pide aceptar las cosas tal como son, sin resistencia. Evitá los conflictos y las críticas. La lección kármica es la humildad.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

El karma de la armonía grupal. La energía del Conejo te invita a colaborar y a encontrar puntos en común. Hoy es un día excelente para el trabajo en equipo o para resolver diferencias en tus relaciones. Tu lealtad y empatía son recompensadas.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).