Horóscopo Chino: predicciones para este miércoles 31 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: predicciones para terminar el año. Este miércoles 31 de diciembre 2025, el mundo se detiene para brindar, pero el cosmos oriental acelera su frecuencia. Estamos en el umbral de un nuevo comienzo. La energía de este último día del año es de purificación total: el universo nos invita a soltar la piel vieja para recibir la renovación.

Bajo la mirada eterna de los astros, cada signo del Horóscopo Chino recibe hoy un mensaje final para cerrar con éxito este capítulo y recibir el próximo con abundancia y sabiduría. ¿Cuál es tu misión secreta para este brindis?

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para este miércoles 31 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es el momento de la gratitud. Las últimas horas del miércoles te encontrarán rodeada de afecto. Tu ritual: escribí en un papel lo que querés soltar y quemalo antes de la medianoche. El 2026 te espera con una expansión económica sin precedentes.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tu solidez ha sido tu mayor triunfo en 2025. Hoy recibís una señal de que el esfuerzo valió la pena. Brindá por tu perseverancia. Una noticia familiar de último momento te llenará el corazón de alegría antes del cambio de año.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La pasión se enciende en el cierre de año. Si estás soltero, el brindis de hoy podría traerte una conexión inesperada. Si estás en pareja, es una noche de renovación de promesas. Tu carisma será imparable bajo las estrellas de este 31.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Paz y armonía en tu santuario. El último día del año te pide tranquilidad. Evitá los ruidos excesivos y buscá la conexión interna. Tu intuición te revelará hoy mismo cuál debe ser tu primer paso estratégico para la primera semana de enero.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

¡Es tu noche de gloria! El Dragón brilla con una luz especial este miércoles. Recibirás halagos y reconocimientos que no esperabas. El universo te confirma que el 2026 será un año de saltos cuánticos para vos. ¡No tengas miedo a volar alto!

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Hoy te despedís de tu trono con la frente en alto. Como regente del 2025, tu sabiduría es absoluta en este cierre. Sentís que has mudado de piel por completo. Al brindar, pedí por la claridad; el misterio de tu futuro se resolverá con éxito absoluto.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Libertad y nuevos horizontes. El 31 de diciembre te encuentra con las valijas listas, literal o metafóricamente. El 2026 te propone movimiento constante. Hoy, simplemente disfrutá del galope y celebrá la vida con la alegría que te caracteriza.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Tu sensibilidad será tu brújula en el festejo. Lograrás unir a personas distanciadas gracias a tu dulzura. En lo amoroso, el brindis trae una reconciliación o un fortalecimiento del vínculo. La ternura es tu amuleto de hoy.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Tu ingenio te hará destacar en la cena de fin de año. Serás el alma del festejo, pero no descuides una corazonada financiera que tendrás hoy. El 2026 te pedirá astucia para multiplicar tus ahorros. ¡Mantené la sonrisa!

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Orden, brillo y autoridad. Cerramos el año con tu signo en una posición de gran respeto. Recibirás una propuesta o mensaje que te hará sentir muy valorado. Es un miércoles para lucirte y proyectar tu éxito hacia el nuevo ciclo.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Protección y lealtad hasta el último segundo. Tus seres queridos te reconocerán como el pilar fundamental del año. Un deseo que pediste en silencio hace meses comenzará a manifestarse justo antes de las 12. Creé en la magia.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)