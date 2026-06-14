Fórmula 2: Nico Varrone se derrumbó sobre el final y perdió la chance de puntos en España

El argentino se quedó con las manos vacías luego de un gran arranque.

La ilusión se derrumbó en cuestión de minutos. Lamentablemente, el argentino Nicolás Varrone se quedó con las manos vacías luego la carrera Feature de la Fórmula 2, disputada esta mañana en el circuito de Montmeló (Barcelona).

El piloto del Van Amersfoort, que partía desde una prometedora séptima plaza, cruzó la meta en el 13° puesto, lejos de los puntos y con un amargo sabor de boca por la posibilidad desperdiciada.

Nico se abrió camino con una gran partida, avanzando dos posiciones (superó a Colton Herta y a Nikola Tsolov) y transitando varios giros a buen ritmo en el 5° puesto, cuidándole la espalda a su compañero, el mexicano Rafael Villagomez.

LIGHT OUT ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 37



We're racing in Barcelona and Alex Dunne storms into the race lead! ⚡️#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/MDhcbQJN2B — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

Pero luego de la detención en boxes (tuvo que parar en el 14° giro con los neumáticos blandos al límite), el plan de carrera cambió drásticamente y sus posibilidades se derrumbaron vuelta tras vuelta.

Si bien, una vez que todos cumplieron su detención, logró reacomodarse en el 6° puesto, el monoplaza del argentino, ahora con compuesto duro, no tuvo el ritmo y la contundencia del comienzo, situación que lo retrasó hasta el 13° puesto. Con el diario del lunes, la estrategia claramente no funcionó.

El triunfo correspondió al brasileño Rafael Cámara (Invicta), piloto de la academia de Ferrari. Completaron el podio el búlgaro Tsolov (Campos) y el irlandés Alex Dunne (Rodin).

Colnaghi y un difícil paso por España

Tampoco estuvo de parabienes el joven italo-argentino Mattia Colnaghi, que en la madrugada argentina cerró un fin de semana más que complicado en el circuito de Barcelona, en la tercera fecha del año para la FIA Fórmula 3.

El piloto de la academia Red Bull, que ayer había abandonado en el Sprint con problemas en la caja de cambios, finalizó en el 18° puesto en la competencia principal, dominada por el francés Théophile Naël, quien ayer también se había impuesto en la primera competencia.

Colnaghi largó 15° y logró avanzar una posición de movida, pero la alta temperatura del asfalto español complicó su rendimiento y lo estancó en la mitad de pelotón.

Tras cartón, Noah Stromsted se lanzó sobre su posición y lo llevó a un despiste, dejándolo en el 19° puesto. Finalmente, Mattia recuperó una posición antes del banderazo a cuadros.