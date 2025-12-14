Horóscopo de hoy domingo 14 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Día de compromisos y excesos en lo laboral. Discusiones con clientes y proveedores harán tu día aún más difícil. Amor: Hoy te sentirás especialmente vulnerable porque los recientes acontecimientos en tu entorno te han afectado. Acude a tu pareja. Riqueza: No dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secreto está en la tenacidad. Bienestar: Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Enfócate en un número fijo y limitado de actividades y llévalas a cabo correctamente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable. Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia. Riqueza: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cuál te será de mayor gusto. Bienestar: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo. Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena. Riqueza: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más. Bienestar: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu paciencia habitual y tolerancia serán muy útiles durante la jornada de hoy. Utilízalas al máximo para evitar conflictos. Amor: Tu constante tendencia a tener continuamente la razón y tu mente cerrada han corroído profundamente la pareja. Busca cambiar. Riqueza: Gracias al sacrificio de días anteriores lograrás disfrutar de una jornada de descanso lejos de responsabilidades laborales. Bienestar: Recuerda que la vida se maneja en etapas, y es importante saber en qué momento termina una y comienza otra. No intentes saltearlas o modificarlas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Plantéate la posibilidad de excluir de tu vida ciertas personas que no aportan nada positivo a ella. Medítalo detenidamente. Amor: La competencia no tiene lugar alguno en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones. Riqueza: Encontrarás finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad de oro. Bienestar: Existen ocasiones en las que es necesario tomar algún tipo de acción como para demostrarle a la pareja que está tomando el camino equivocado.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Lograrás darte cuenta de que has alcanzado la felicidad en la pareja. Pero aparecen replanteos en tus conceptos financieros. Amor: Estás saliendo de una etapa de discusiones y reproches recientes con tu pareja. Aún te mostrarás con recelo durante estos días. Riqueza: Procura desentenderte de tus deudas actuales antes de pensar en caer en otras. No sobreestimes tus ingresos. Bienestar: Cuando la contrariedad pase por tu camino, no busques esconderte de ella. Válete de las fuerzas que te dan tus seres queridos para derrotarla.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te verás atraído por las causas solidarias. Durante el día buscarás todo tipo de información sobre cómo realizar aportes. Amor: Hoy caerás en cuenta que una relación puramente física no te satisface. Buscarás llevar tus relaciones un paso más allá. Riqueza: Cierra los cabos sueltos que estás teniendo, de lo contrario te traerán graves problemas laborales en el futuro. Bienestar: No dejes de lado a tus seres queridos. Interésate más por cumplir con las promesas o compromisos que haces con ellos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Deberás aprender a mantenerte callado porque tus comentarios impertinentes y no pensados te pondrán en un serio aprieto. Amor: El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades. Riqueza: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre soñaste. Demuéstraselo a tus superiores. Bienestar: No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes solo porque puedes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Resuelves asuntos domésticos pendientes. Borrón y cuenta nueva. La comunicación y el buen trato fluirán correctamente. Amor: No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos. Riqueza: Cierra círculos, en el área económica haz un balance, revisa lo que funcionó en el año y descarta lo que causó pérdidas. Bienestar: Contribuye a que otras personas se sientan bien consigo mismas, esta actitud te retroalimentará. El compañerismo será tu mejor virtud.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu paciencia será puesta a prueba, ya que te asaltarán problemas desde todas las direcciones. Conserva la calma y los superarás. Amor: Hoy soñarás despierto durante todo el día, no podrás mantener a tu pareja fuera de tus pensamientos. Disfruta del amor. Riqueza: Si notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aunque pongas todas tus energías en él, aprende a pedir ayuda. Bienestar: Mira más allá de tus fronteras porque existe gente que requiere de tu ayuda. Interésate por la beneficencia y aporta tu granito de arena.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Descubrirás mentiras. Ya sabes lo que puede suceder, toma las precauciones necesarias para que tu bolsillo no se vea afectado. Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas. Pasarás por una etapa de plenitud y entendimiento con tu pareja. Aprovéchala. Riqueza: Estás en un período favorable respecto a tus finanzas, los ingresos crecen y te sentirás más tranquilo, utiliza tu ingenio Bienestar: Prioriza tus necesidades. Evita situaciones que te comprometan y pongan en riesgo tus relaciones cercanas. Deja en claro tu posición.