Horóscopo de HOY, 21 de octubre: qué dicen los astros para los doce signos en el amor y la fortuna este miércoles
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 21 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Prepárate bien para las semanas que están por venir, ya que serán de mucho provecho para auto superarte constantemente.
Amor: Si sientes que la relación parece ir a ningún lado revisa tu situación y toma las riendas de la pareja. Habla con respeto.
Riqueza: Trata de distraerte, no es recomendable que estés todo el tiempo con esa mala postura. Realiza algún tipo de ejercicio.
Bienestar: Participa de actividades sociales y educativas a través de video conferencias. Te ayudará a desconectar de obligaciones y a encontrar el equilibrio.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Procura poner pasión en todo lo que hagas en el día de hoy. Así tendrás mejores resultados de lo que te puedas imaginar.
Amor: Intenta reflexionar y ver si realmente estás haciendo lo que quieres. Escucha a tu corazón y no ocultes tus sentimientos.
Riqueza: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito.
Bienestar: Si quieres continuar con el ritmo de vida que llevas será muy importante que te hagas chequeos médicos con mayor frecuencia.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Se avecinan momentos en los cuales te resultará dificultoso salir adelante, utiliza un poco de esa energía extra que hay en ti.
Amor: Los enojos y ciertos caprichos llevan la relación a un punto de quiebre, una vez que lo superes todo se verá mucho mejor.
Riqueza: Pasas por un período de estabilidad laboral, aunque hay momentos que sientes que se complica todo. Disfruta cada instante.
Bienestar: No descuides ningún aspecto referente a tu salud y controla más lo que ingieres. Ten en cuenta que el ejercicio también te hace bien.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Hoy será una jornada favorable para la firma de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien.
Amor: Utiliza tu sex appeal para conquistar a esa persona que hace tiempo te tiene loco. No podrá resistirse a tus encantos.
Riqueza: Necesitarás buscar aliados entre tus colegas para que se sumen a tus proyectos. Busca gente de confianza y, sobre todo, fiel.
Bienestar: Tu estado anímico estará fluctuante durante este período. Deberás tratar de relajarte y darle importancia solamente a las cosas que lo merecen.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador.
Amor: Comparte algún hobbie con la persona que amas, te permitirá conocerla más y compartir el tiempo libre.
Riqueza: Tendrás la templanza necesaria para que los rumores no te afecten, pero un colega chismoso logrará sacarte de las casillas.
Bienestar: No solamente alimentándote sanamente bajarás ese exceso de peso. Incorpora una buena rutina de ejercicios y verás más rápido los resultados.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.
Amor: Tus sentimientos afectivos fluirán como nunca. Es posible que sientas nostalgia por una persona, búscala y no la dejes ir.
Riqueza: Sé realista a la hora de fijar las metas en lo laboral y no plantees objetivos que sabes que te serán imposibles de alcanzar.
Bienestar: Valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen te ayudará a resolver el problema de superficialidad en el grupo que te rodea.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y seguramente lo que esperabas llegará antes de lo previsto.
Amor: Una actividad con la compañía de tu pareja, te llevará a cambiar de rutina. En la medida que des, recibirás.
Riqueza: Que tus fracasos laborales sean el combustible que te permita dar más de ti mismo. Utiliza las desventajas a tu favor.
Bienestar: Si lo que deseas es ser aceptado en el grupo, antes que nada no debes negarte a las diferencias de ningún tipo.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. Ideal para pasarlo con la familia. Podrías organizar una comida.
Amor: Busca en tu interior y saca a relucir ese romanticismo que tienes oculto. Tu pareja espera que seas más dulce con ella.
Riqueza: El aspecto material tomará un ritmo más acelerado. También habrá posibles ganancias en juegos de azar, pero ten cuidado.
Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando pareja. Pon las cosas en claro, juntos.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente fuerte.
Amor: Este día entablarás buenos contactos para tu vida sentimental. Pondrás paz y armonía en los conflictos de otros.
Riqueza: Una operación financiera no resulta como esperabas y altera tus planes a mediano plazo. Revisa tus inversiones de cerca.
Bienestar: Dedícate más tiempo para hacer un cambio en tu corte de cabello o de color, hasta un tratamiento facial, o un masaje antiestrés.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.
Amor: Tu pareja tiene sus razones. Debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, de lo contrario la perderás.
Riqueza: Piensa antes de realizar ese gasto, porque aunque tu estabilidad económica no pasa por un mal momento, deberías prevenirte.
Bienestar: Busca armonizar tu energía. Limpia el aire del hogar, prende sahumerios e intenta relajarte. Haz de tu hogar tu lugar.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro de que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.
Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.
Riqueza: Van a surgir tensiones en el ámbito laboral que demorarán tus proyectos pero, como siempre, sabrás superarlos con altura.
Bienestar: Debes tener un balance más adecuado de tu dieta, de lo contrario comenzarás a sentir un recelo del resto de tu cuerpo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: A veces te gusta dar órdenes a los demás, pero hoy será a ti a quien le ordenarán todo el tiempo. Deberás cumplir.
Amor: Existirá cierta tensión en tu relación, ya que tus actos no serán muy aceptados por tu pareja. No trates de justificarte.
Riqueza: El clima laboral no es el ideal, pero hay personas que merecen ser más que compañeros porque te demostraron su amistad.
Bienestar: Tienes que aprender de una vez por todas a ser más diplomático en tus relaciones. Con soberbia no lograrás la confianza de nadie.
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