Es el «oro negro» más codiciado de la gastronomía y quieren impulsar su cultivo en la Patagonia

Río Negro será escenario de un encuentro que busca fortalecer una actividad con potencial para diversificar la producción y generar valor agregado en la Patagonia. Del 21 al 23 de octubre, Bariloche recibirá la I Jornada Argentina y II Jornadas Patagónicas de Truficultura, una propuesta que reunirá a investigadores, productores y especialistas para intercambiar conocimientos y analizar las oportunidades que ofrece el cultivo de estos hongos.

Bajo el lema “Truficultura: producción, innovación y valor para el territorio”, las jornadas apuntan a fortalecer el vínculo entre la investigación científica y el sector productivo, promover la transferencia de tecnología y explorar nuevas posibilidades de inversión en una actividad que también puede vincularse con la gastronomía y el turismo.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Modernización, junto con el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro está dirigido a productores, emprendedores, asesores técnicos, investigadores, viveristas, chefs y otros actores vinculados con la cadena de valor. La propuesta contempla desde aspectos relacionados con la implantación y el manejo del cultivo hasta la comercialización y las posibilidades de integrar la truficultura con otras actividades económicas.

Truficultura en la Patagonia: ciencia, tecnología y producción

El programa abordará tres ejes principales: producción y manejo, tecnología e innovación, y calidad y mercado.

En el primer eje se tratarán temas vinculados con la ciencia aplicada, la calidad de los viveros y las micorrizas, fundamentales para el desarrollo de las trufas en asociación con las raíces de determinados árboles. También se analizarán herramientas de información geográfica y ordenamiento territorial, además de cuestiones relacionadas con la postcosecha, la logística y la comercialización.

La agenda incluirá exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, presentación de experiencias y espacios de intercambio entre referentes científicos, técnicos y productivos. El objetivo es compartir conocimientos y generar vínculos que contribuyan al desarrollo de esta actividad en la región.

Café con Ciencia y una propuesta gastronómica en Bariloche

Las actividades comenzarán el miércoles 21 de octubre con una propuesta abierta a la comunidad. Desde las 18, en Estación Araucanía, ubicada en avenida Bustillo 11500, las investigadoras María Belén Pildain y Carolina Barroetaveña brindarán la charla “Trufas: ciencia, aromas y cultivo bajo tierra”.

El encuentro, denominado Café con Ciencia, tendrá entrada libre y gratuita, sin inscripción previa. La propuesta permitirá conocer el mundo de los hongos subterráneos, su relación simbiótica con los árboles y el aporte de las herramientas moleculares para su estudio.

La agenda continuará el jueves 22 y viernes 23 de octubre con las jornadas centrales en el auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), ubicado en John O’Connor 56. Allí se desarrollarán las exposiciones y los espacios de intercambio científico y productivo. La participación requiere preinscripción y está sujeta a cupos limitados.

Además, el jueves 22 a las 19 se realizará un encuentro gastronómico en el Instituto Técnico Superior (ITS N.º 4), ubicado en Fanny T. Newbery 111. La actividad estará a cargo del chef Pedro Martinet e incluirá charlas explicativas y degustación de productos para mostrar las posibilidades culinarias de las trufas.

Una oportunidad para diversificar la producción rionegrina

La truficultura se presenta como una alternativa para incorporar conocimiento científico a la producción, explorar nuevos mercados y ampliar las oportunidades de agregado de valor en Río Negro. Su articulación con la gastronomía y el turismo también abre posibilidades para desarrollar propuestas vinculadas con la identidad y los recursos de la región.

Para consultas e información sobre las jornadas, las personas interesadas pueden escribir a jornadasdetruficultura@rionegro.gov.ar.