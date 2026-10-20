Se viene el torneo pronvicial Sub 14 de vóley en Bariloche

Bariloche recibirá el fin de semana al Torneo Provincial Sub 14, que reunirá a más de 400 personas entre deportistas y cuerpos técnicos. El certamen se jugará del 23 al 25 de octubre, organizado por Bariloche Vóley Club y tendrá competencia en las Copas de Oro, Plata y Bronce, con partidos de zona, cruces, semifinales y finales.

El torneo se disputará en nueve canchas, distribuidas entre Bariloche Vóley, la Escuela Nº 201, los gimnasios municipales y Newland, donde los encuentros se desarrollarán en forma simultánea.

Llegarán equipos de toda la provincia de Río Negro

La competencia contará con una amplia representación provincial. Llegarán equipos de Choele Choel, Cipolletti, General Roca, Los Menucos, Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro, Viedma, Catriel, El Bolsón, Luis Beltrán, Ingeniero Jacobacci, Chichinales y Lamarque, además de los equipos locales.

Entre los representativos confirmados se encuentran Club Las Bardas de Choele Choel; Escuela Municipal de Cipolletti; Centro de Empleados de Comercio de General Roca; Escuela Municipal de Los Menucos; Cinco Saltos Vóley; Escuela 23 de Allen; Escuela Municipal de Vóley de Fernández Oro; Club Sol de Mayo de Viedma; Escuela de Vóley 306 de Catriel; Villa Congreso de Viedma; Asociación Civil y Deportiva Vóley Wallace de Cipolletti; ACVB de El Bolsón; Luis Beltrán; ACVV de Viedma; Ingeniero Jacobacci; Limay Vóley; Bariloche Vóley Club; Deportivo Viedma; ACVO de Fernández Oro; Escuela Municipal de Chichinales; Escuela Municipal de Choele Choel; Lamarque; Club Río Negro de General Roca; Escuela Municipal de Viedma; Azzurra de General Roca y New Lawn de Bariloche.