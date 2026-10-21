Necrológicas de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

TEJERINA, DALILA IRENE CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 45 años y comunica que sus restos velados en sala F de calle GODOY 522, serán inhumados el día 20 de octubre de 2026, a las 11 hs. en el cementerio JARDIN DEL RECUERDO Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

FRAPICCINI, EDUARDO RAUL CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahía blanca 546, e inhumados el día 20 de octubre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.

MANZINI, MARTHA EDITH Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00hs. el día de ayer, 20 de octubre de 2026 en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF