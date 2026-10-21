Necrológicas de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 21 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TEJERINA, DALILA IRENE
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 45 años y comunica que sus restos velados en sala F de calle GODOY 522, serán inhumados el día 20 de octubre de 2026, a las 11 hs. en el cementerio JARDIN DEL RECUERDO Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
FRAPICCINI, EDUARDO RAUL
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahía blanca 546, e inhumados el día 20 de octubre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.
MANZINI, MARTHA EDITH
Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00hs. el día de ayer, 20 de octubre de 2026 en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
GADAÑOTTO VDA. DE CAYON, MARTHA EVA
Falleció en Gral. Roca a los 73 años. Sus hijos: Tato, Maximiliano y Evelin. Su hijo político: Eduardo. Sus nietos: Lucia, Abril, Amelia y Roma. Su bisnieta: Olivia. Sus hermanos: Silvia y Oscar Gadañotto y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 11.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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