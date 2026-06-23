Horóscopo de hoy 23 de junio: descubre lo que el futuro depara a tu signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz. Amor: En tu mente solamente aparece la idea del sexo, seguramente tendrás ganas de visitar sex shops para elegir juguetes sexuales. Riqueza: Aférrate a un optimismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico. Bienestar: No esperes que los demás te proporcionen las respuestas. Participa en los eventos de bienestar en tu vecindario, sé más solidario y respetuoso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal. Amor: En el amor, habrá suficientes motivos para pasarla bien y generar nuevas aventuras plagadas de romance y pasión. Riqueza: Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones con inversores. Habrá buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas. Bienestar: Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Clara tendencia a tomar las determinaciones de manera incorrecta tendrás en la jornada de hoy. Evita dar grandes pasos. Amor: Encontrarás la manera de plantear y resolver con tu pareja ese tema tan complicado que solo los llevaba a discutir. Riqueza: Deberás tomar conciencia de que no puedes mantener este estilo de vida mucho más tiempo. Ajústate a tu presupuesto. Bienestar: Nunca encontrarás total aceptación a tus opiniones y puntos de vista en las personas que te rodean. Lo importante es saber respetarse mutuamente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente. Amor: Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo. Riqueza: Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida. Bienestar: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia. Amor: Los celos son respuestas que terminan por resquebrajar muchos vínculos. Si quieres afecto, pídelo con todas las letras. Riqueza: Imprimes el sello de tu personalidad a todo lo que realizas. Independiente, tu rendimiento laboral es muy grande. Bienestar: Las crisis de todo tipo son pruebas que el destino nos pone en nuestro camino. Para sortearlas, utiliza bien tu capacidad de improvisación.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles. Amor: Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha. Riqueza: Sentirás la necesidad de iniciar actividades que te permitan desplegar tu imaginación y creatividad. Beneficios a largo plazo. Bienestar: Evita aquellos pensamientos oscuros que sueles tener. Algunos te cuestionarán y otros serán incondicionales. Solamente los amigos estarán para ti.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos. Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta. Riqueza: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas. Bienestar: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte. Amor: Durante el día de hoy procura un acercamiento con tu pareja. Las cosas estarán dadas para limar viejas asperezas. Riqueza: Disfruta de la tranquilidad de tu hogar realizando aquella reparación que tienes olvidada. No la postergues más. Bienestar: Que tu impaciencia no arruine la única posibilidad que tienes de ponerle fin a ciertos problemas que has estado teniendo. Deja que el agua corra.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Período propicio para viajar y tener agradables encuentros. Te sentirás afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del destino. Amor: La persona de tus sueños y que tanto necesitas ya llegará. Solamente tienes que tener paciencia y salir en su búsqueda. Riqueza: No debes contentarte con ir escalando posiciones poco a poco. Asume una actitud firme para que no se retrasen tus ambiciones. Bienestar: Evita involucrarte en secretos, chismes o situaciones de otras personas. Desentiéndete totalmente de quienes lleguen hacia ti con esos fines.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Cae la confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendar la equivocación. Amor: No es justo que tú elijas las libertades más absolutas y que por sospechas tontas hagas esos escándalos de celos. Contrólate. Riqueza: Tal vez busques poder y reconocimiento mediante la adquisición de dinero y la acumulación de posesiones. No solucionarás nada. Bienestar: Tu salud es buena y debes aprovecharla para hacer ejercicio y comer sano. No descuides tu cuidado personal. Ocúpate de ti mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Aprende a ver el lado positivo de la vida en lugar de dejarte derrumbar por las vicisitudes que debieras afrontar. Amor: No podrás evitar sufrir tentaciones en el camino del amor. Busca en tu corazón la respuesta a tus interrogantes. Riqueza: Los inconvenientes que te habían asolado durante jornadas recientes finalmente se alejarán. Se acercan tiempos mejores. Bienestar: No dejes que retrasos o inconvenientes que debas atravesar en la vida aparten tu atención de las cosas más importantes, como la familia y el amor.