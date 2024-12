Horóscopo de hoy domingo 1 de diciembre, signo por signo

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Comenzarás a ponerte nervioso a medida que ciertos planes que habías diagramado para el día de hoy no salgan como esperabas.

Amor: Deberás enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja debido a ciertas diferencias de idiosincrasia. Se resolverá pronto.

Riqueza: Chocarás continuamente con ciertos pares laborales debido a diferencias fundamentales en tu forma de pensamiento.

Bienestar: Una vez que has tomado una determinación y la has llevado a cabo no hay vuelta atrás, no puedes regresar el tiempo. No gastes energías en lamentarte.