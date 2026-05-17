Horóscopo de hoy domingo 17 de mayo: las prediciones para los doce signos en el amor y la fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 17 de mayo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya.
Amor: Necesitas un enfoque pragmático en amor y romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo.
Riqueza: Tus actividades económicas están encaminadas y te permitirán disfrutar de una situación más holgada.
Bienestar: Sé dinámico, toma la iniciativa y recuerda mostrar respeto por rivales y colegas. Si te ajustas a las reglas del juego recto, evitarás daños.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: El día es propicio para un renacer de tus esperanzas y para poner en marcha tus ideales. Todo lo que sueñas es hora de concretarlo.
Amor: Sentirás la necesidad de recuperar tus encuentros con amigos o allegados que te permitan despejarte. Tu pareja lo entenderá.
Riqueza: Tus progresos se pueden ver entorpecidos por cierta relación negativa. Concilia intereses con los que siguen tu camino.
Bienestar: A veces uno tiene quién lave los platos y a veces no. Lo más importante es que se han ensuciado porque tienes qué comer.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: No soportas la interferencia en tus asuntos, esto te enfría el alma. Establece límites bien claros para que nadie se pase de la raya.
Amor: El encanto va acompañado de una conducta atractiva y subyugante. Importa mucho que tengas a tu lado alguien con quien congeniar.
Riqueza: Tu inseguridad te jugará en contra, en especial si haces negocios con gente que admiras demasiado o que tienen mucho poder.
Bienestar: Hoy puedes avanzar mucho si buscas un buen camino para vadear un problema espinoso. Si sigues tus instintos podrás salir sin rasguños.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito.
Amor: Nuevo orden en tu vida afectiva. De ahora en más serás tú el encargado de llevar adelante la relación.
Riqueza: Tus superiores saben lo que eres capaz de dar y cuáles son tus límites, por eso te aumentarán responsabilidades.
Bienestar: Cuando un extraño te ofrezca ayuda, tu primera reacción será rechazarla. Sin embargo, esa persona trae un mensaje importante, escúchala.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hay en puerta una mejora, un ascenso o un cambio que te favorecerá enormemente. Se te abrirán las puertas de las oportunidades.
Amor: Hoy puedes ganarle discusiones a tu pareja utilizando tu encanto y tus poderes de convencimiento. Pero no siempre será así.
Riqueza: El terreno económico presenta cierta tensión, ya que tus ingresos no son suficientes para cubrir tus necesidades cotidianas.
Bienestar: Tendrás que explorar mucho en tu interior, pues es allí donde reside la fuerza que te permite avanzar y enfrentar las adversidades.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te vas a sentir traicionado por alguien querido que te decepcionará profundamente. No indagues si no sabes qué decisión tomar.
Amor: Tu pareja estará ausente con aviso. Quienes te quieren no estarán tan dispuestos a darte ánimo y deberás pasar este momento solo.
Riqueza: No es un momento favorable en tu economía. El dinero tardará en llegar y no se augura un crecimiento en tu cuenta bancaria.
Bienestar: No estés del lado de las discusiones ni de la rigidez, lo mejor será que vivas y dejes vivir. A veces es mejor rechazar una oferta tentadora.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Los problemas y las pruebas con que te enfrentas durante este tiempo son profundos y pueden resultar dolorosos. Afróntalos.
Amor: Aumento de tu capacidad de seducción y atractivo personal. Este es un buen momento para valorarte y reforzar tu autoestima.
Riqueza: Tendrás un proyecto nuevo, pero si lo quieres ver realizado, controla tus finanzas. Si malgastas vas derecho a la quiebra.
Bienestar: No hay asuntos como los propios, piénsalo hoy y no trates de intervenir en los problemas ajenos. Serás más feliz así, y los que te rodean también.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Momento para poner en práctica tu habilidad para solucionar problemas. Tu sentido común será tu aliado porque tu familia no cooperará.
Amor: Te costará conjugar comunicación y amor. No logras expresar entusiasmo en tu relación de pareja.
Riqueza: No te dejes ilusionar por las fáciles oportunidades de ganancias, piensa bien antes de desembolsar grandes sumas.
Bienestar: No te dejes aplastar por un fallo técnico, empeorarás las cosas. Acepta lo que no puedas cambiar y la vida te será más fácil.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Nada quedará en el aire gracias a que atiendes los requerimientos de quienes colaboran contigo en esta etapa de profundos cambios.
Amor: Podrías llegar a tener una especie de golpe de suerte en el plano sentimental. Actúa como lo dictamina tu corazón.
Riqueza: Las finanzas conjuntas, relacionadas con asuntos domésticos, pueden ser engañosas. Trata de tener cuentas separadas.
Bienestar: En el trabajo, no te empecines en tener siempre la razón. Abre tu mente y tu corazón a los consejos de las personas queridas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Gozas hoy de gran agilidad mental, que te puede llevar a excederte en franqueza o en ironía. Cuidado con lo que dices.
Amor: No se te ocurra abrir tu corazón hoy, ni en tu casa ni ante tus amigos. Te puedes permitir ser selectivo, asegúrate de serlo.
Riqueza: Aumenta tu seguridad económica porque puedes alcanzar un arreglo general que te proporcione una situación más holgada.
Bienestar: Es un buen momento para escuchar a los demás y no ser abrumador tratando de convencer. Todo lo que digas, seguramente será usado en tu contra.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Personas con autoridad se te opondrán. No des el brazo a torcer, pero tampoco lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus impulsos.
Amor: Amores secretos o que se mantienen ocultos. Sé prudente y preserva tu intimidad. Envidia y celos de los otros hacia ti.
Riqueza: Lo más importante es la visión práctica para una acción positiva. Tus proyectos empiezan a tomar impulso y traerán beneficios.
Bienestar: Si se te agotaron las palabras, será tiempo de pasar a los hechos. Hay personas que están esperando una demostración de tu parte.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Disfrutarás de un muy buen momento junto a tu familia, una mesa bien puesta y muchas sonrisas. Nada opacará este día.
Amor: Si buscas compromiso, tu pareja pedirá libertad. Si buscas noviazgo eterno, exigirá definiciones. Tómalo con humor, pasará.
Riqueza: Período apto para dar rienda suelta a tu creatividad. Con ánimo de avanzar, lo harás contra viento y marea.
Bienestar: Concéntrate mejor en tu apariencia personal. En verte bien, en arreglarte mejor, en hacer algunos cambios de look. Cuida tu imagen.
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