Murió una argentina tras un «catastrófico» vuelco en Australia: tenía 26 años, hay al menos dos heridos de gravedad

Una joven argentina de 26 años, identificada como Serena Andreatta, murió tras un siniestro vial en Australia provocado por el vuelco de un colectivo en la autopista Bruce Highway, la ruta que conecta Cairns con Airlie Beach, en el estado de Queensland. El hecho ocurrió durante la noche del jueves y este sábado se confirmó la identidad de la víctima fatal.

El accidente se produjo durante la noche del jueves, cuando el micro de larga distancia en el que viajaba chocó contra otro vehículo menor y terminó completamente volcado sobre la calzada. Los servicios de emergencia locales desplegaron un operativo masivo e inmediato ante lo que calificaron formalmente como una escena «catastrófica».

Mochileros atrapados: cómo están los heridos del «catastrófico» vuelco en el que murió la argentina de 26 años

En el autobús viajaban más de 30 pasajeros, en su gran mayoría jóvenes mochileros, turistas internacionales y trabajadores temporales. Serena Andreatta fue trasladada de urgencia a un hospital tras el siniestro, pero debido a las graves heridas sufridas, lamentablemente no logró sobrevivir.

Los paramédicos del Servicio de Ambulancias asistieron al resto de los pasajeros en el lugar, mientras que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico mantuvo cerrada la autopista para realizar los peritajes.

Varios de los heridos fueron derivados a centros de salud en las localidades de Townsville, Ayr y Bowen. Actualmente, solo dos de los pasajeros permanecen internados en grave estado.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió lesiones leves. La compañía transportista manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y dio resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos de manera oficial.

Una empresa bajo la lupa y un viaje truncado

El siniestro encendió las alarmas y puso el foco directo sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, implicada en este episodio. La zona del desastre ya cuenta con antecedentes complejos: en 2024, un colectivo de la firma Greyhound sufrió un choque en la misma región en el que fallecieron tres mujeres. Además, en febrero de este año, un chofer de 55 años de FlixBus había sido sancionado por conducción temeraria tras un accidente en Alligator Creek, en las afueras de Townsville.

Frente al impacto de la noticia, un vocero de la compañía expresó que la empresa se encuentra desolada y conmocionada por el fallecimiento de la pasajera argentina, y afirmó a través de un comunicado que colaborarán con las autoridades y los servicios de emergencia para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Infobae y AP.