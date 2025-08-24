Horóscopo de hoy domingo 24 de agosto, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te invadirá la nostalgia cuando ciertos recuerdos te tomen por asalto en el día de hoy. No dejes que esto te deprima. Amor: Sentirás que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida. No lo permitas. Riqueza: Utiliza tu tiempo libre de la jornada de hoy para meditar profundamente esas ideas que están rondando tu mente. Bienestar: Son las dificultades atravesadas en el haber de la pareja las que le dan la solidez para poder proyectarse exitosamente hacia el futuro.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No podrás mantener este estilo de vida frenético por mucho más tiempo. Deberás comenzar a organizar tus actividades. Amor: Tu relación se afianza más y más. Empiezas a ver el resultado de un trato amable y una actitud cariñosa y comprensiva. Riqueza: Un sin fin de responsabilidades caerán sobre tus espaldas durante la jornada. Resuélvelas una a una sin caer en desesperación. Bienestar: No dejes que ciertas situaciones que debas experimentar te logren superar. Recuerda que eres capaz de lo que sea si actúas con la mente calma.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Los caminos se dividen y debes tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta será demasiado tarde. Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá cuando menos la esperes. Riqueza: Pon en práctica tus ideas sin importar lo que los demás opinen. Mientras tú estés seguro de tus acciones, todo saldrá bien. Bienestar: No busques armar conflictos. Mide tus palabras porque tu acidez resulta chocante para muchas personas, y logras enfadarlas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No lograrás conciliar la paz durante la jornada de hoy. Ciertas cuestiones no se resolverán si no intervienes activamente. Amor: El día no se perfila favorable para el amor. Reúnete con amigos para hacer más llevadero el momento y disfrutar de la jornada. Riqueza: No descuides tus responsabilidades dedicándole tu tiempo laborar a otras cuestiones. Tus superiores podrían notarlo. Bienestar: No existe situación irresoluble en la vida, cada problema tiene su solución, sea esta obvia o no. Aprende a mirar más allá de tus narices.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No contarás con tu paciencia acostumbrada durante el día de hoy. Procura no ponerte en situaciones demasiado estresantes. Amor: Contarás con una capacidad de conquista increíble en la jornada de hoy. Aprovecha para tomar la iniciativa en la conquista. Riqueza: Procura no hacer cambios drásticos en tu rutina laboral durante la jornada de hoy. Avanza con cautela y aplomo. Bienestar: No puedes vivir tu vida constantemente escondido por miedo a ser lastimado. El sufrir es parte integral de la vida, y trae consigo enseñanzas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu curiosidad no tiene límites. Descubrirás nuevos campos de inversión que aparecerán tentadores ante tus ojos. Amor: Si no hablas sin rodeos con tu pareja, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus fantasías, y que pueda cumplirlas. Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes resultados económicos. Pon mucho entusiasmo en tu trabajo. Bienestar: Mide las intenciones de quienes se te acercan aparentemente sin intenciones. Deberás agudizar tus sentidos y estar alerta.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tus compañeros de trabajo confiarán en tus argumentaciones y lograrás el apoyo que necesitabas. Ahora, manos a la obra. Amor: Tu sexualidad alcanzará límites inesperados. Jamás imaginaste una vida sexual tan activa, disfruta el momento. Riqueza: Tienes todas las condiciones de un ganador nato, pero te falta ese empuje que te coloque en los primeros puestos. Adelante. Bienestar: Sucederá una serie de hechos aislados que conectados tendrán un sentido para tu vida, presta atención al mensaje que esconden.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu hogar será el centro de atención por estos días. Surgirá la posibilidad de una venta, una mudanza o una redecoración. Amor: Te propondrán una relación sin limitaciones ni reglamentos. Acepta sin temores, en definitiva es lo que estabas esperando. Riqueza: Buen momento para encontrar un nuevo trabajo o buscar un aumento de sueldo. Tu situación económica merece mejorar. Bienestar: Descubrirás que son muchas las personas que coinciden con tus enfoques. Eso te pondrá bien y te estimulará a seguir por el camino elegido.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No encontrarás en la violencia física la solución a ciertos inconvenientes. Busca utilizar la razón a toda costa. Amor: Deberás trabajar tiempo extra si pretendes reconstruir la confianza que tu pareja tuvo en ti. Hazte cargo de tus actos. Riqueza: Poco a poco lograrás acostumbrarte a nuevas rutinas laborales que te fueron impuestas recientemente. No te apresures. Bienestar: El poner las metas demasiado en lo alto únicamente te llevará directo a los brazos de la frustración y la mala predisposición. Cuidado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida. Amor: El amor se presenta de la manera más inesperada. Cuando menos lo imagines estarás viviendo una gran historia de amor. Riqueza: Es natural que te invada la indecisión, pero ante la duda consulta con alguien de confianza, no te apresures a decidir. Bienestar: Los chocolates son tu debilidad, pero si no te desprendes un poco de él es posible que termines con problemas estomacales.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Vivirás un mar de distracciones durante la jornada de hoy que te mantendrán alejado continuamente de tus planes. Cuidado. Amor: Las dificultades que experimentarás en el pasado junto a tu pareja han fortalecido la relación increíblemente. Disfrútala. Riqueza: Mucho cuidado con dejar pasar la oportunidad de largo en la jornada de hoy. Mantén tu mente alerta y tendrás una sorpresa. Bienestar: Procura sacarle el mayor provecho a cada segundo que te toque vivir. No te permitas perder el tiempo en actividades que no te den beneficio alguno.